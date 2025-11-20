Poliția Rutieră va folosi toate camerele de supraveghere publică din România pentru a identifica șoferii „iresponsabili în trafic”. „Nu, nu este Big Brother”

16:30

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, la data de 19 noiembrie, cu privire la faptul că MIHAI MARIN, în vârstă de 69 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din municipiul Brașov, și nu ar mai fi revenit [...]