Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 5,2%, în primele nouă luni

Gigantul petrolier rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, a anunțat oficial că, pe 14 noiembrie 2025, Bulgaria a adoptat o lege care prevede introducerea managementului extern la rafinăria Neftochim Burgas, benzinăriile Lukoil Bulgaria și alte entități din Bulgaria ale grupului, iar din 17 noiembrie, toate atribuțiile organelor de conducere ale acestor subsidiare de la sud de Dunăre au fost transferate unui administrator extern, numit de autoritățile de la Sofia.