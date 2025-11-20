Laurian Lungu: Statul impozitează tot, economia nu are spațiu să răsufle, deși cauza adâncirii deficitului bugetar este creșterea peste măsură a cheltuielilor; avertismentele economiștilor
Financial Intelligence, 20 noiembrie 2025 10:20
Singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar este o tăiere masivă de cheltuieli, rapidă, a declarat Dr. Laurian Lungu
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier # Financial Intelligence
Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier, ne-a transmis Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica
Alexandru Stânean, CEO Teraplast: Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung # Financial Intelligence
Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung, ne-a transmis Alexandru Stânean
Remus Vulpescu, CEO: BVB arată, astăzi, că peisajul investițional poate să crească și să devină tot mai relevant și în context internațional # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost
Autor: Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în octombrie 2025 până la 7,07%
Guvernare sub asediu: Corupția și președinția Zelensky; Cum vulnerabilitățile interne pun la încercare reziliența politică a Ucrainei într-un moment critic al războiului (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Statele nu se clatină întâi pe front, ci din interiorul propriilor instituții." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior
Ana Bobircă, TTS: Puține instituții spun mai clar povestea transformării economiei românești decât Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Puține instituții spun mai clar povestea transformării economiei românești decât Bursa de Valori București, ne-a transmis Ana Bobircă
Ion Sterian, CEO Transgaz: Parteneriatul dintre Transgaz și BVB reprezintă un exemplu al modului în care colaborarea dintre instituțiile-cheie ale economiei poate contribui la dezvoltarea unei piețe mature și eficiente # Financial Intelligence
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB), SNTGN Transgaz SA
Christina Verchere, CEO OMV Petrom: Aniversarea a 30 de ani a BVB marchează o călătorie remarcabilă pentru piața de capital din România # Financial Intelligence
Aniversarea a 30 de ani a Bursei de Valori București marchează o călătorie remarcabilă pentru piața de capital
Răzvan Popescu, CEO Romgaz: BVB a devenit o infrastructură fundamentală a economiei de piață din România, un veritabil „pod” între capitalul investitorilor și proiectele de dezvoltare ale companiilor # Financial Intelligence
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la prima zi de tranzacționare la Bursa de Valori București
Gabriela Horga: Bursa a devenit un centru al investițiilor și al transparenței financiare # Financial Intelligence
Bursa de Valori București sărbătorește 30 de ani de activitate. Gabriela HORGA, Președinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern # Financial Intelligence
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în
Trimisul special al lui Trump, Kellogg, părăsește Casa Albă în noiembrie, lăsând Ucraina fără un susținător cheie al SUA într-un moment de criză (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, va demisiona din funcție în ianuarie
Ucraina ar urma să cedeze teritorii și o parte din armament în cadrul planului de pace al SUA (Reuters) # Financial Intelligence
Două surse afirmă că SUA doresc ca Kievul să accepte planul lor de pace Planul prevede ca Ucraina
Lukoil anunţă că îşi rezervă dreptul de a obţine protecţie juridică în Bulgaria # Financial Intelligence
Grupul petrolier rus Lukoil, vizat de sancţiunile americane, a cerut miercuri Bulgariei să nu se amestece în vânzarea
Comisia Europeană ne-a pus să închidem două grupuri de la CE Oltenia până la finalul lunii noiembrie, altfel riscam să nu primim 2,7 miliarde de euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană ne-a pus să închidem două grupuri de la Complexul Energetic Oltenia până pe 24 noiembrie, altfel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil; Vânzarea va fi făcută în două etape (surse Digi) # Financial Intelligence
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit
Hellenic Petroleum intră în cursa pentru achiziționarea celor 300 de benzinării și a infrastructurii Lukoil din România # Financial Intelligence
Hellenic Petroleum, un gigant petrolier din sud-estul Europei, intră în „cursa" pentru preluarea celor 300 de benzinării și a
Popa (BNR): România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro # Financial Intelligence
România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro importuri nete
Acţionarii ruşi de la NIS au acceptat să îşi vândă participaţia majoritară, spune ministrul sârb al Energiei # Financial Intelligence
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă
Virgil Popescu: România este departe de a fi cea mai scumpă piață din Uniunea Europeană, la energie electrică şi gaze # Financial Intelligence
Dacă ne uităm pe Eurostat, la prețurile la energie electrică și gaze naturale, atât pentru populație, cât și
Stoica (BRM), despre plafonarea preţurilor la gaze: Sperăm să nu repornească acest mecanism la fel sau într-o formă deghizată # Financial Intelligence
Mecanismul de plafonare a preţului la gazele naturale ar trebui să înceteze la 1 aprilie 2026, în condiţiile
Virgil Popescu: Știu că există investitori americani care sunt interesați de achiziția activelor Lukoil, ceea ce înseamnă inclusiv achiziția câmpului pe gaze Trident # Financial Intelligence
Știu că există investitori americani care sunt interesați de achiziția activelor Lukoil, ceea ce înseamnă inclusiv achiziția câmpului
Virgil Popescu: Este foarte important ca gazele din Neptun Deep să fie consumate cât mai mult în România; în decembrie, Comisia Europeană va prezenta pachetul de investiții pentru modernizarea rețelei de transport a electricității # Financial Intelligence
Este foarte important ca gazele din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep, să fie consumate cât mai mult
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale (Silvia Vlăsceanu) # Financial Intelligence
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui
Vlăsceanu (HENRO): Aş dori să existe o entitate care să urmărească etapizarea proiectelor din energie # Financial Intelligence
Energia nu poate fi privită ca un sector de sine stătător, de aceea ar fi nevoie de o
Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori # Financial Intelligence
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 700 milioane lei in active nete totale in
Grupul PPC: Investiții strategice de 10,1 miliarde de euro în perioada 2026–2028, cu obiectiv EBITDA de 2,9 miliarde de euro # Financial Intelligence
Planul Grupului PPC pentru următorii trei ani se bazează pe modelul de afaceri integrat de succes al Grupului
Ministrul Economiei: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare # Financial Intelligence
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Ţările de Jos renunţă la controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia # Financial Intelligence
Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans
Andronache, ANRE: Hidroelectrica a jucat foarte bine în piaţă şi cu un preţ foarte bun; furnizorii şi-au recalculat politica comercială # Financial Intelligence
Preţurile la energia electrică care au fost transmise în august spre ofertare pe platforma PPOSF au fost mai
Leonardo Badea, BNR: Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să atragem un număr tot mai mare de emitenți # Financial Intelligence
Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să
Lucian Rusu: Neptun Deep nu e doar o investiție, este o piesă strategică în securitatea energetică a Europei # Financial Intelligence
Proiectul gazelor din Marea Neagra Neptun Deep nu e doar o investiție, este o piesă strategică în securitatea
ExxonMobil analizează cumpărarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2 # Financial Intelligence
Gigantul american ExxonMobil ar putea lua în considerare achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West
Autorităţile fiscale din Grecia verifică firmele elene care operează în Bulgaria, România, Cipru, încercând să prevină evaziunea fiscală # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale elene au lansat inspecţii asupra operaţiunilor a mii de companii înregistrate în Grecia şi care operează
COP30/Lula îi răspunde lui Merz după critici faţă de Belem:’Ar fi trebuit să meargă într-un bistro, să danseze’ # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Lula a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare faţă de Belem
Parlamentul Ungariei a aprobat marţi o interdicţie privind producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator, creată din
FORUMUL GAZELOR NATURALE – Contribuția gazelor naturale la competitivitatea industriei, în contextul tranziției energetice, ediția 2025 (LIVE) # Financial Intelligence
The post FORUMUL GAZELOR NATURALE – Contribuția gazelor naturale la competitivitatea industriei, în contextul tranziției energetice, ediția 2025 (LIVE) appeared first on Financial Intelligence.
Pentagonul aprobă o posibilă achiziţie pentru întreţinerea sistemelor Patriot în Ucraina # Financial Intelligence
Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane
Congresul SUA a aprobat marţi proiectul de lege care vizează să oblige Departamentul de Justiţie să publice dosarele
Exxon se alătură Chevron pentru a achiziționa părți din imperiul Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Gigantul petrolier american Exxon se alătură Chevron pentru a achiziționa părți din imperiul Lukoil, potrivit unor surse familiarizate
Rafinăria Vega marchează astăzi 120 de ani de funcționare, fiind cea mai longevivă unitate de profil din țară
BEM a respins candidatura lui Dan Cristian Popescu şi a admis-o pe a lui Constantin-Titian Filip # Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a respins marţi candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei şi a
Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, organizează miercuri, 19 noiembrie, a VII-a ediție a FORUMULUI GAZELOR NATURALE # Financial Intelligence
Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, organizează cea de-a VII-a ediție a FORUMULUI GAZELOR NATURALE cu
Trump susține că jurnalistul ucis Khashoggi era „extrem de controversat” și îl apără pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a respins marți cu furie o întrebare despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, susținând
Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei, potrivit forțelor armate poloneze # Financial Intelligence
Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate miercuri dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev pentru discuții cu conducerea ucraineană, relatează Politico # Financial Intelligence
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev într-o vizită neanunțată și se vor întâlni cu
Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o povară prea mare pentru economie, care trebuie eliminat gradual # Financial Intelligence
"România nu a fost în stare să rezolve gap-ul de TVA în ultimii 35 de ani. Eu nu
Ludovic Orban: Despărţirea de preşedinte, după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală # Financial Intelligence
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură
Deținerile fondurilor de pensii private la BVB au continuat să scadă, ajungând la 6,73%, în iulie (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Deținerile fondurilor de pensii din Bursa de Valori București (BVB) s-au diminuat semnificativ, ajungând la 6,73%, la finalul
