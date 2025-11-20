Eutanasierea câinilor fără stăpân ar putea fi eliminată din România. Zeci de mii de oameni au semnat petiția
20 noiembrie 2025
România este printre puținele țări în care eutanasierea câinilor fără stăpân încă se mai aplică. O metodă barbară care nu rezolvă problema înmulțirii necontrolate a animalelor fără adăpost. O spun studii nenumărate și analize aplicate, scrie petscats.ro. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, în curând. Un proiect de modificare a actualei legi urmează să fie depus [...]
Autobuzele RATBV de pe trei linii metropolitane vor circula pe trasee deviate, în weekend
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025 și duminică, 23 noiembrie 2025, autobuzele RATBV de pe liniile metropolitane 130 (Brașov – Râșnov), 131 (Brașov – Romacril Râșnov) și 140 (Brașov – Zărnești) vor circula pe trasee deviate, schimbările fiind determinate de efectuarea unor lucrări de infrastructură la trecerea peste calea ferată de pe DN 73, între localitățile Cristian [...]
ANAF – prin Direcția Regională Brașov – l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Fostul președinte nu vrea să plătească o despăgubire impusă de Finanțe
ANAF a deschis o acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu prin care solicită obligarea fostului președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor generate de folosirea a jumătate dintr-o casă din Sibiu pe care nu avea dreptul să o folosească. După cum vă informa Biz Brașov în luna octombrie, statul român, prin ANAF, a intrat în posesia [...]
Publicul este invitat joi, 20 Noiembrie, de la ora 19:00, în SALA STUDIO a Teatrului „Sică Alexandrescu” la spectacolul „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial sub titlul _Crize sau Încă o poveste de dragoste_, a fost nominalizată în 2003 [...]
O firmă din județul Brașov va proiecta, în schimbul a 200.000 de lei, un centru multifuncțional pentru copii, la Hârșova
Primăria Orașului Hârșova a efectuat recent o achiziție în valoare de 208.000 lei, necesară implementării Proiectului „Construire Centru Multifuncțional cu Dotări Sportive și Culturale pentru Copii din Orașul Hârșova”. Suma va intra în conturile unei firme din județul Brașov, după ce societatea va prezenta autorității locale documentele solicitate. Autoritatea contractantă urmărește, prin această achiziție, obținerea [...]
Scandalul continuă la secția de polo de la Corona Brașov: un arbitru îl atacă dur pe antrenorul care a sărit la bătaie la un turneu, luna trecută
La mijlocul lunii octombrie, la Târgu Mureș, un turneu U14 de polo s-a transformat într-un adevărat scandal. Meciul AMEFA Arad – Corona Brașov (10-8) a degenerat după ce Maxim Crișan, antrenor secund al Coronei, împreună cu fiul său, Maxim Crișan jr., tehnician principal, ar fi sărit la bătaie și ar fi înjurat arbitrul Adrian Cîmpeanu. [...]
Blocaje în teren și fonduri în aer: centrele de aport voluntar din Brașov, în căutarea unei noi finanțări
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov încearcă să transfere finanțarea celor trei centre de aport voluntar pe care le implementează prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către un program al Administrației Fondului de Mediu (AFM). Demersul vine în contextul în care, la nivel național, doar aproximativ 200 din cele aproape 600 de [...]
Ilie Bolojan: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil!"
Într-o comunicare făcută aseară pe pagina personală de socializare, premierul Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum de guvernul pe care îl conduce încep să aducă bani la buget. În finalul mesajului, Bolojan mulțumește românilor care au înțeles că țara trece printr-o perioadă dificilă: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până [...]
Europa discută viitorul hranei urbane la Brașov. Cum își construiește orașul de la poalele Tâmpei viitorul alimentar
Brașovul a devenit, începând de ieri, unul dintre centrele europene ale dialogului despre sustenabilitate alimentară, găzduind între 19 și 21 noiembrie întâlnirea Consorțiului Internațional FoodCLIC. Evenimentul reunește parteneri din peste 10 țări europene – reprezentanți ai universităților, municipalităților, organizațiilor internaționale și ai societății civile. Pe agenda discuțiilor se află teme esențiale pentru marile orașe ale [...]
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. România este a treia piață pentru lanțul prezent deja în Austria și Croația și a semnat primele contracte de închiriere. Jucătorul intră în competiție cu dm drogherie [...]
A fost realuată alimentarea cu apă în cele 8 localități din județul Brașov, în care au fost desfășurate operațiuni de cuplări de conducte de la Stația de Pompare Zizin la rețeaua nou construită. „Au fost finalizate lucrările de cuplare a conductelor, la ora 04:30 dimineața. Manevrele de deschidere a vanelor au început încă de dimineață, [...]
„România nu poate fi împinsă din nou pe drumul austerității. PSD nu va accepta tăieri de salarii!" – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST)
În contextul declarațiilor publice privind intenția premierului Ilie Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile de personal din sectorul public, senatorul brașovean Marius Dunca transmite un mesaj ferm și fără echivoc: PSD nu va susține niciodată o politică de austeritate care lovește direct în veniturile românilor. „PSD nu a susținut niciodată tăierile de salarii și [...]
Un pirotehnist al ISU Brașov a devenit maestru internațional de arte marțiale. Conform standardelor japoneze
Cu o carieră militară începută în urmă cu mai bine de două decenii, plt.adj. Ilie Nicușor, angajat la ISU Brașov, s-a remarcat prin calmul, disciplina și determinarea cu care își îndeplinește misiunile. Activitatea sa în domeniul pirotehniei l-a adus în situații cu grad ridicat de risc, pe care le-a gestionat întotdeauna cu responsabilitate și cu [...]
Un nou video realizat cu drona oferă o imagine clară asupra avansului lucrărilor de pe șantierul Sălii Polivalente din Brașov, un proiect emblematic pentru municipiu. Imaginile aeriene surprind montajul pereților cortină din sticlă, un pas important în conturarea fațadei moderne a clădirii. Ritm de lucru și provocări Deși au existat unele dificultăți tehnice și meteorologice, [...]
Ocol de 20 km sau pasarelă și parcare peste Olt, după ce podul a început să se dărâme? Noua propunere pentru locuitorii din Podu Oltului
Podul care leagă satul Podu Oltului de Hărman, construit acum mai bine de un secol pe drumul județean DJ 112, se află într-o stare avansată de degradare. Primele probleme au fost semnalate în urmă cu mai mulți ani, iar Consiliul Județean Brașov a inițiat procedurile pentru reabilitarea sau înlocuirea completă a construcției. Localnicii formează un [...]
Bradul de Crăciun a ajuns în centrul orașului Râșnov. Iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie
Bradul de Crăciun a fost montat în centrul orașului Râșnov, iar în următoarele zile acesta va fi împodobit și pregătit pentru sărbători. Pomul, cu o înălțime de aproximativ 20 de metri, a fost adus de către Ocolul Silvic Râșnov, din fondul forestier al orașului. Iluminatul festiv va fi pornit anul acesta pe 1 decembrie, când [...]
Strada Institutului se pregătește de transformarea la bulevard: Primăria Brașov actualizează studiul pentru investiția estimată la peste 280 milioane lei
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea actualizării studiului de fezabilitate aferent lărgii străzii Institutului, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Contractul are o valoare de 246.000 de lei, fără TVA, și a fost încheiat tot cu firma Prinfo SRL din București, care a realizat documentația inițială. [...]
Pentru a asigura paza activelor de la CET Brașov care are aproximativ 48 de hectare, pe lângă serviciile unei firme de securitate, edilii au decis să instaleze și un sistem de alarmare antiefracție. Costul acestuia este estimat la suma de 16.528 lei, fără TVA, în acești bani fiind incluse și cheltuielile cu instalarea centralei de [...]
Poliția Rutieră va folosi toate camerele de supraveghere publică din România pentru a identifica șoferii „iresponsabili în trafic". „Nu, nu este Big Brother"
Ministerul de Interne propune ca Poliția Rutieră să aibă acces la toate camerele de supraveghere publică din România, instalate de autoritățile locale. Astfel, va crește nivelul de supraveghere a traficului auto, cu ajutorul camerelor video instalate de autoritățile locale. Polițiștii propun și implementarea unui sistem de analiză și sancționare automată a contravenienților. De la începutul anului [...]
Pe lângă luminițele pe care le instalează Primăria cu ocazia sărbătorilor de iarnă în zona centrală, și Consiliul Județean va împodobi clădirea în care își desfășoară activitatea alături de Prefectură. Pentru luminițele care vor orna palatul administrativ, autoritatea județeană a semnat un contract prin negociere directă în valoare de 49.980 lei fără TVA, respectiv 60.475,8 [...]
Medic ieșean, la un an după intervenția chirurgicală care i-a salvat viața unui băiețel din Brașov: „O dovadă a puterii lui, a sprijinului extraordinar al familiei și a dorinței lui imense de a continua"
Iustin Toia, un băiețel din Brașov, diagnosticat cu o tumoră cerebrală de patru centimetri, a primit o nouă șansă la viață datorită neurochirurgilor din Iași. În ciuda problemelor de sănătate, băiețelul nu a renunțat să meargă la școală, ci chiar a avut rezultate deosebite și a câștigat locul I la olimpiadă. Iustin Toia, olimpicul din [...]
VIDEO Haită de lupi, surprinsă de camerele de supraveghere din Parcul Natural Bucegi, lângă Brașov. Pare să fie o familie cu cel puțin doi pui
O haită de lupi a fost surprinsă de camerele de luat vederi cu senzori de mișcare, amplasate în pădure de rangerii din Parcul Natural Bucegi. Haita este alcătuită din 5 exemplare, dintre care două sunt juvenile. În imagini se poate observa și un al șaselea lup, care trece prin fața camerei ziua următoare, acesta cel mai [...]
Contestațiile pe tema moștenirilor au devenit tot mai frecvente, iar multe discuții se nasc chiar după emiterea certificatului de moștenitor. Actul emis de notar poate fi atacat în anumite condiții, iar instanțele pot schimba sau chiar anula ceea ce s-a stabilit inițial. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul esențial emis [...]
Un tren al CFR Călători nu a mai ajuns niciodată la destinație. După 7 ore de întârziere, garnitura – care a trecut și prin Brașov – s-a oprit la 57 de kilometri de destinație
Trenul de Sighetu Marmației care a plecat vineri seara din Gara de Nord din București n-a mai ajuns la destinație. Traseul lui a fost oprit la doar 57 km de stația CF Sighetu Marmației, la Vișeul de Jos, unde ajunsese cu o întârziere de peste șapte ore. Trenul Interregio 1641 operat de CFR Călători a [...]
Strada Sforii din Brașov, închisă cel puțin până în primăvara anului 2026. „Tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori"
Primăria Municipiului Brașov informează publicul că Strada Sforii va fi închisă temporar, în regim de urgență, ca măsură necesară pentru protejarea siguranței turiștilor și a locuitorilor. Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii au constatat că de pe pereții imobilelor aflate de o parte și de alta a străzii a început [...]
Spitalul din Victoria angajează preot. Condiții și documente necesare pentru înscrierea în concurs
Spitalul Orăşenesc Victoria organizează concurs pentru ocuparea unui post de preot. Potrivit anunțului, candidații trebuie să prezinte documentele necesare și să respecte calendarul de desfășurare a concursului, care se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Victoria. Condiţii specifice: Diplomă de licență în teologie Vechimea necesară în specialitatea postului: minimum 2 ani Dovada absolvirii cursului de [...]
Începând de astăzi și până joi se vor desfășura operațiuni de cuplări de conducte de la Stația de Pompare Zizin la rețeaua nou construită, potrivit unui anunț al Companiei Apa Brașov. Astfel, furnizarea apei va fi oprită în noaptea de miercuri spre joi, în intervalul orar 20:00 – 06:00, în următoarele 8 localități: Prejmer Stupinii [...]
Pe parcursul săptămânii 10-16 noiembrie 2025, la Brașov au fost raportate 2.092 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna trecută când au fost înregistrate 1.627 de cazuri, potrivit datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Conform specialiștilor din sănătate, au fost raportate: 5 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 12 cazuri în săptămâna de supraveghere 03.11-09.11.2025; [...]
Actrița brașoveancă Ada Galeș, despre diagnosticul de cancer primit anul acesta: „A fost un șoc pe care cumva am reușit să îl duc pe picioare"
Actrița brașoveancă Ada Galeș a traversat o perioadă foarte grea anul acesta, din cauza problemelor de sănătate. Câștigătoarea premiului UNITER pentru debut (2016) a aflat cruntul diagnostic – cancer de glade salivare – în timp ce repeta pentru un spectacol, după cum scria Biz Brașov la acel moment. „Am simțit că am ceva pe cerul [...]
Brașovean în vârstă de 69 de ani, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112!
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, la data de 19 noiembrie, cu privire la faptul că MIHAI MARIN, în vârstă de 69 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din municipiul Brașov, și nu ar mai fi revenit [...]
Brașovul testează un nou model de turism în Șchei și Prejmer. Drumeții, gastronomie și istorie într-o singură ofertă turistică
Cartierul Șchei intră într-o nouă etapă de valorizare turistică, odată cu lansarea proiectului „People Powered Tourism”, un program care transformă patrimoniul local în experiențe autentice, dezvoltate împreună cu comunitatea. Proiectul a debutat astăzi și propune o ofertă turistică completă, ce urmează să fie testată cu turiști reali. Vizitatorii vor putea experimenta, pe parcursul unei zile, [...]
Premierul Bolojan: Cei cu mașini noi vor beneficia de un discount la impozit, cei cu mașini vechi vor fi penalizați
Noul sistem de impozitare a autovehiculelor acordă un discount proprietarilor de automobile noi, dar calculul se face și în raport direct proporțional cu capacitatea cilindrică a mașinii, transmite premierul Bolojan. Există o formă în care o mașină nouă are un discount de aproximativ 20%, iar o mașină veche cu cât este mai veche are o [...]
Bolojan dă un pas înapoi și mărește perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați – de la 10 ani, la 15 ani. Nu cedează în privința cuantumului pensiei
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, el arătând că, faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie de 15 ani, faţă de 10 ani cât fusese în primul proiect. Premierul a mai spus că guvernul va solicita [...]
Camere video pe uniforma polițiștilor locali: în ce situații pot filma fără acordul cetățenilor
Polițiștii locali ar putea folosi, în scurt timp, camere video portabile (bodycam) pentru a înregistra intervențiile din teren, potrivit unui proiect de lege aprobat de Senat cu o largă majoritate: 112 voturi „pentru”, două „împotrivă” și patru abțineri. Inițiativa completează Legea Poliției Locale nr. 155/2010, transmite Agerpres. Proiectul urmărește creșterea transparenței, responsabilității și imparțialității în [...]
Un gigant al asigurărilor vinde polițe RCA online în România: „Plănuim să câștigăm gradual cotă de piață. Ne-am propus să vindem câteva sute de polițe RCA până la sfârșitul acestui an"
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro. Vânzarea de asigurări auto RCA exclusiv online se va face în baza pașaportului european, conform dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment). Aceasta înseamnă că firma este autorizată și supravegheată prudențial [...]
Până la final de an, va crește numărul vagoanelor modernizate ce vor circula pe diverse rute CFR. În anii următori, ar trebui să intre în circulație 139 de vagoane și 55 de locomotive
Primul tren CFR Călători modernizat prin fonduri PNRR circulă din luna aprilie spre Brașov, iar numărul de vagoane puse pe diverse trenuri va ajunge la 60 la final de an, față de 42 în prezent, spune compania. CFR Călători are în total 880 de vagoane care circulă zilnic. Pentru 2026, planul CFR Călători este ca [...]
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie de 33 de ani, cu privire la faptul că, o persoană necunoscută i-ar fi furat telefonul mobil, din incinta unui hotel din Brașov. „Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat cercetări și investigații specifice, care au stabilit faptul [...]
VIDEO Doar puțin peste 18 km de cale ferată nouă au fost deshiși circulației între Brașov și Sighișoara. Cum au evoluat lucrările
O filmare din dronă arată stadiul actual al lucrărilor de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Sighișoara, unde zone finalizate și zone aflate în execuție. Până în prezent au fost finalizați și deschiși circulației 18,64 km de cale ferată, incluzând linii și fire din stațiile Brașov, Stupini, Albești Târnava și Sighișoara, iar lucrările la [...]
Poiana Brașov se pregătește să întâmpine Noul An cu un eveniment exclusiv și sofisticat. Apropos Restaurant, parte a Alpin Resort Hotel, anunță o seară de Revelion 2025 care promite să fie mai mult decât o petrecere – o adevărată experiență de lux și spectacol. Pe 31 decembrie, invitații vor fi răsfățați cu un decor elegant, [...]
Un student la Brașov a cheltuit 46.000 din contul unui unchi căruia îi furase datele de pe card. Tânărul a plasat 320 de comenzi online, în doar două luni
Un tânăr din Pitești care este student în Brașov a reușit să fure 46.000 de lei din contul unui unchi, după ce i-a luat acestuia datele de pe card și a făcut sute de comenzi online, în doar două luni. Polițiștii din București, Argeș și Brașov, cu ajutorul jandarmilor din cadrul IJJ Brașov, au efectuat [...]
VIDEO Descinderi în Brașov la un bărbat care din luna mai a ținut captivă o copilă, a exploatat-o sexual și a violat-o
Astăzi, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Brașov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, lipsire de libertate în mod ilegal și viol asupra [...]
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie, transmite Agerpres. „Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la [...]
Brașovenii sunt invitați miercuri, 19 Noiembrie, de la ora 19:00, în SALA STUDIO a Teatrului „Sică Alexandrescu” unde va avea loc spectacolul „PARACLISERUL” de Marin Sorescu. „Sfinților, primiți-mă în rândul vostru măcar ca figurant.Voi sunteţi bătrâni, poate‑au început să vă doară anii zugrăviţi pe fiinţa voastră în atâtea etape.” – fragment din „Paracliserul”, de Marin Sorescu. [...]
Biserica Brâncoveanu din Făgăraș este aproape salvată, după o campanie impresionantă. Cu ajutorul binevoitorilor, monumentul istoric vechi de peste 300 de ani intră în reparații
Biserica Sf. Nicolae din Făgăraș, ctitorită de Constantin Brâncoveanu în 1697-1698, e un monument istoric de clasă A. Astăzi, acoperișul vechi este șubred, structura este afectată și pune în pericol întregul ansamblu. Drept urmare, Biserica Brâncoveanu din Făgăraș, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale Țării Făgărașului, a început în această vară o amplă campanie [...]
Teatrul Arlechino invită publicul sâmbătă 22 noiembrie și duminică 23 noiembrie, la premiera spectacolului „Poveste de iarnă”, cu reprezentații de la orele 10.30 și 12.00. Artiștii creatori ai aceastei producții sunt Traian Savinescu (scenariu și regie), Mihai Pastramagiu (scenografie) și Zeno Apostolache Kiss (muzică), fiecare contribuind la crearea unei experiențe teatrale captivante pentru cei mici. În distribuție îi veți întâlni pe actorii: Alexandra Dumitrescu, Alexandru [...]
VIDEO Percheziții la traficanți de droguri din Brașov, în această dimineață. Cinci persoane au fost duse la audieri
În această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov și Vaslui, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare [...]
Schimbare la Declarația Unică: Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF
ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026. Declarația Unică trebuie depusă de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și [...]
Parc pentru mers desculț, în curtea unei școli din Sfântu Gheorghe: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare"
Inaugurat cu ocazia Săptămânii Verde, la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, „Parcul pentru Mers Desculț” este funcțional și va putea fi utilizat până la venirea gerului. Nu este un simplu spațiu de joacă, ci un instrument de sănătate. Mersul desculț pe diverse texturi naturale întărește mușchii mici ai piciorului, esențiali pentru echilibru și [...]
