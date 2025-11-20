S-au împăcat Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești? Și-au pus urmăritorii pe gânduri
SpyNews, 20 noiembrie 2025 15:00
După ce s-au tachinat reciproc în mediul online, pare că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-ar fi împăcat! Cu toate că nu au postat fotografii împreună, Spynews observă fiecare detaliu. Iată ce i-a dat de gol!
• • •
Acum 10 minute
15:10
Gigi Becali a ajuns, joi, pe patul de spital! Miliardarul s-a confruntat cu probleme de sănătate, astfel că a fost supus unei operații. După cum a dezvăluit cum chiar el, intervenția chirurgicală a fost la cervicală, în zona superioară a coloanei vertebrale.
15:10
24 de ore de chin în camera de gardă - Mini-serie cutremurătoare la Observator 17 Reacția ministrului Sănătății la vederea imaginilor # SpyNews
Sănătatea din România se zbate în stare critică. În spitalele de stat, medicii ajung să lucreze până la 24 de ore fără nicio clipă de odihnă, iar pe holuri, pacienții așteaptă ore întregi pentru o consultație. Observator a realizat un experiment jurnalistic fără precedent: trei reportaje filmate o noapte întreagă în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Marie Curie”, una dintre cele mai solicitate unitatăți pediatrice din țară. Rezultatul este o mini-serie cutremurătoare, care arată, pentru prima dată, ambele perspective – medicul epuizat și părintele disperat. Toate imaginile, declarațiile și concluziile au fost prezentate ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a văzut în premieră dimensiunea reală a crizei.
Acum 30 minute
15:00
15:00
În noua ediție “Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, luminițele de decembrie se sting pentru o clipă, lăsând să se vadă adevărurile pe care, de obicei, le ascundem după uși închise.
Acum o oră
14:40
Cu ce probleme se confruntă Dan Drăghici, după ce a fost eliberat din închisoare! Manelistul a apărut cu perfuzia la mână # SpyNews
Dan Drăghici a fost eliberat din închisoarea din Marea Britanie. Manelistul a revenit în România și plănuiește să se întoarcă în industria muzicală. Până atunci, Dan Drăghici își tratează problemele de sănătate pe care le are.
14:40
Maria Constantin, supusă testului sincerităţii de către Paula Oltean, sâmbătă, la “Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19:00, Antena Stars aduce o nouă ediție plină de energie a emisiunii „Petrecem în familie”, prezentată de Mirela Vaida, care promite bună dispoziție, cântec, dans și mult umor.
14:30
Tânără de 19 ani, sechestrată de iubit? Mama fetei nu înțelege de ce fiica ei nu recunoaște comporamentul agresiv al partenerului # SpyNews
Mama unei tinere de 19 ani și-a strigat durerea în platoul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Aceasta susține că fiica ei este sechestrată de iubit și silită să consume substanțe interzise. Roxana, însă, contrazice acest fapt!
14:30
Mădălina Stancu și Alexandru Ion, fascinați de călătoriile solo. Descoperim Vietnam și Rio de Janeiro prin ochii lor, sâmbătă, la “Vacanță de vedetă” # SpyNews
În următoarea ediție “Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, telespectatorii vor descoperi poveștile de călătorie ale unor invitați care au ales să exploreze lumea… singuri, curajoși și dornici de aventură.
Acum 2 ore
14:00
Horațiu Potra, fiul său și nepotul său, aduși în România! Liderul mercenarilor ar fi decolat deja din Dubai # SpyNews
Horațiu Potra este adus în România, astăzi, alături de fiul și nepotul său. Liderul mercenarilor ar fi înconjurat de pază specială, iar aeronava ar fi decolat deja din Dubai, acolo unde și-a petrecut ultimele luni.
14:00
Oana Roman îşi face planurile pentru bătrâneţe, „Iza ştie. O să mă ducă la un azil pe Coasta de Azur” # SpyNews
În prima parte a ediției de duminică "Spynews TV", Mara Bănică și Marius Niță deschid emisiunea cu o dezbatere incendiară alături de Silviu Dan Boerescu.
13:30
Paris, victima unei pene de curent masive, în urma căreia au fost afectate 170.000 de locuințe, iar asta nu e tot! Semafoarele nu au mai funcționat, iar circulația cu metroul a fost, de asemenea, întreruptă.
13:20
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki i-a dat aseară cuțitul de aur lui Luca Zvaleni # SpyNews
Seară memorabilă la Chefi la cuțite: ediția de ieri, care a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor atât la nivel comercial, cât și urban și național, a fost încărcată de emoții și adrenalină, culminând cu momentul spectaculos în care concurentul Luca Zvaleni a ales cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, având pe masa juraților încă două cuțite oferite. Lupta pentru amuletă a fost, de asemenea, intensă: desfășurată la poalele Castelului Bran, i-a adus victoria lui Chef Orlando Zaharia.
13:20
Vali Vijelie a recunoscut că are amantă! Manelistul, dezvăluiri picante: ”Pot să țin și două în casă” # SpyNews
Vali Vijelie a mărturisit că se inspiră din viața de zi cu zi pentru melodiile sale, inclusiv când vine vorba despre celebra piesă ”Să iubești două femei”. Manelistul a făcut dezvăluiri picante despre viața lui!
Acum 4 ore
12:50
Fanii s-au obișnuit deja cu aparițiile spectaculoase ale Georgianei Lobonț, aranjată, coafată și îmbrăcată elegant. Ei bine, avem imagini cu artista și fără pic de machiaj, iar fanii de pe rețelele sociale au reacționat rapid la ele.
12:40
Celia a făcut confesiuni emoționante la Știrile Antena Stars! După o lungă perioadă în care a dispărut din lumina reflectoarelor, artista a revenit în forță în industria muzicală. Dincolo de viața profesională, Celia a făcut declarații despre viața privată! A pierdut două sarcini, dar nu a renunțat la visul ei.
12:40
Formula 1: spectacol, suspans și viteză. Marele Premiu de la Las Vegas va fi difuzat duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # SpyNews
În lumea motorsportului limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite, astfel că piloții Formula 1 se aliniază într-o nouă confruntare titanică, plină de emoții și suspans. Orice viraj, dar și fiecare secundă, vor conta, iar asfaltul va vibra sub forța a sute de cai putere, căci Marele Premiu de la Las Vegas se anunță a fi spectaculos. Antepenultima cursă din acest sezon se va vedea duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
12:00
Tânăr, mort în parcarea unei clinici din Bihor. O șoferiță ar fi încurcat frâna cu accelerația # SpyNews
Tragedie devastatoare în Bihor, în noaptea de miercuri spre joi! Un tânăr în vârstă de 27 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, a fost accidentat mortal de o șoferiță care ar fi încurcat pedala de frână cu cea de accelerație. O altă persoană a fost grav rănită.
12:00
Miss Jamaica, transportată la spital! A căzut în timp ce defila pe podiumul concursului Miss Universe | VIDEO # SpyNews
Scene cumplite au avut loc la Miss Universe, după ce Gabrielle Henry, Miss Jamaica, a căzut de pe podium în timpul rundelor preliminare ale competiției. Modelul a fost transportat de urgență la spital.
11:40
Meniu de vedetă se mută, pentru o perioadă, în Maroc. Echipa emisiunii pregătește o serie specială de ediții sub numele „Meniu de vedetă - Arome din Maroc”. Este o ocazie unică de a combina, în același proiect, și călătoria, și gătitul, exact așa cum se trăiește Marocul: cu multă culoare, mirosuri intense și povești la tot pasul.
11:30
Noi detalii în cazul fetiței care a murit pe scaunul stomatologului. Părinții Sarei vor fi audiați # SpyNews
Au apărut noi informații în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit într-o clinică medicală din București. Părinții micuței vor fi audiați la Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei. Audierea va avea loc joi.
Acum 6 ore
11:10
Ce culori să porți de Revelionul 2025-2026 ca să ai noroc în tot anul care vine. Nu te-ai fi așteptat # SpyNews
Revelionul 2025-2026 se apropie cu pași repezi și, cu siguranță, toată lumea își dorește să aibă parte de un nou an prosper. Nu mulți știu faptul că există anumite culori pe care este indicat să le poarte în ultima noapte din 2025, pentru a avea noroc. Iată care sunt!
11:10
(P) Prezența diamantelor în sloturi video: simbolistica universală, preluată de mediul de cazinou # SpyNews
Simbolizând prosperitatea, bogăția și norocul, diamantele strălucesc acum și în universul jocurilor de noroc. Dacă în trecut se remarcau doar în cadrul bijuteriilor purtate de clienții de top ai cazinourilor terestre, acum sunt o prezență constantă în sloturile video, inclusiv pe platformele de casino online.
11:10
O mulțime de persoane mănâncă iaurt dimineața, considerând că este nutritiv și are puține calorii. În China, însă, acest lucru este foarte rar întâlnit, pentru că medicina chineză nu recomandă un astfel de mic dejun. Iată care este motivul!
10:50
Ce sumă piperată a plătit o turistă pentru un langoș, la Târgul de Crăciun din Viena. În România consumi două feluri de mâncare cu atâția bani # SpyNews
Târgul de Crăciun de la Viena și-a deschis porțile pentru turiști încă din luna noiembrie. Cu toate că intrarea este gratuită, prețurile mâncărurilor sunt exacerbate. O vizitatoare româncă a plătit pentru un langoș cât ai fi plătit în România pe două feluri de mâncare!
10:30
Ilona Brezoianu trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale! Actrița a devenit mamă pentru prima dată și radiază de fericire alături de Andrei, soțul ei! Iată ce a declarat Ilona Brezoianu despre copii și familie, înainte de a afla că va fi mamă!
10:00
09:50
A fost confirmat primul caz de gripă aviară la om! Ce simptome are și cum identifici virusul # SpyNews
A fost confirmat primul caz de gripă aviară la om! Varianta H5N1 a fost găsit la o persoană din Statele Unite ale Americii. H5N5 a fost identificat, până în acest moment, la păsări sălbatice și găini. Această variantă nu a mai fost întâlnită niciodată până acum la oameni.
09:30
Proteinele sunt esențiale pentru buna funcționare a organismului, fiind implicate în procese cheie precum regenerarea țesuturilor, formarea masei musculare, producerea de enzime și hormoni, dar și menținerea sănătății pielii, părului și unghiilor. În perioadele de regim alimentar sau în programele de remodelare corporală, aportul adecvat de proteine devine cu atât mai important, pentru a preveni pierderea masei musculare și pentru a susține metabolismul activ.
Acum 8 ore
09:10
Halucinant! Profesor de religie din Buzău, concediat după ce ar fi hărțuit o elevă. Cum au aflat părinții fetei # SpyNews
Un caz cutremurător a avut loc în Buzău! O elevă de doar 14 ani ar fi fost hărțuită de un profesor de religie. Bărbatul în cauză i-a trimis numeroase mesaje adolescentei. Iată cum au aflat părinții minorei ceea ce s-a întâmplat!
09:10
Situație fără precedent la Disneyworld! Cinci persoane au murit, în diferite locații, în doar o lună. A cincea persoană și-a pierdut viața recent. Victima a fost găsită căzută în zona Saratoga Springs Resort din parc.
09:00
Olga Barcari de la Asia Express, mărturisiri neașteptate despre fosta relație! A fost înșelată: "Eu am vrut..." # SpyNews
Olga Barcari a vorbit deschis într-un podcast despre fosta relație. Astfel, concurent de la Asia Express a mărturisit că a fost înșelată. Iată de ce s-a ajuns în acea situație! Nu te-ai fi așteptat!
Acum 24 ore
00:40
Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite, sezonul 16 # SpyNews
Trei cuțite de aur pentru același concurent! Luca Francesco Zvaleni i-a cucerit pe toți jurații de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Concurentul a ales să facă parte din echipa lui Richard Abou Zaki. Iată ce carieră impresionantă are tânărul.
00:00
„Regina Întunericului” a câștigat procesul cu poliția! Anunțul oficial făcut de Gabriela Lucuțar # SpyNews
„Regina Întuenricului”, pe numele său real Gabriela Lucuțar, a câștigat procesul cu poliția! Aceasta a făcut declarații inedite despre incidentul în urma căruia a rămas fără permis de conducere.
00:00
Chefi la cuțite, sezonul 16. Alin Lalu, confesiuni dureroase! Bunica concurentului a murit în brațele sale # SpyNews
Alin Lalu și-a deschis sufletul în fața juraților de la Chefi la cuțite, în sezonul 16, și a făcut confesiuni dureroase! Concurentul se bucură acum de un succes uimitor, dar drumul până aici a fost presărat cu multe momente sfâșietoare. În urmă cu mai mulți ani, bunica lui Alin Lalu, cea care l-a crescut, i-a murit în brațe.
19 noiembrie 2025
23:30
Sfârșitul lunii noiembrie vine cu vești bune pentru anumite semne zodiacale. Norocul le va surâde, iar eforturile depuse în ultimele săptămâni vor fi răsplătite pe plan personal și profesional. Dacă te numeri printre ele, pregătește-te pentru momente de succes și oportunități neașteptate.
23:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cea mai dorită amuletă. Leonard și Monica Doroftei au decis # SpyNews
Leonard și Monica Doroftei a decis cine este câștigătorul celei mai dorite amulete ale sezonului 16, la Chefi la cuțite! Jurații au gătit preparate tradiționale, la Castelul Bran, cu care au încercat să îi impresioneze pe campion și soția lui.
23:10
Dani Oțil s-a întors cu kilograme în minus din Malta. Cât a slăbit prezentatorul TV după filmările „Power Couple” # SpyNews
Dani Oțil a dezvăluit că după încheierea filmărilor pentru noul sezon „Power Couple” a dat jos câteva kilograme. Cât a slăbit prezentatorul TV.
23:10
Oana Roman s-a enervat teribil! Vedeta a fost scoasă din sărite și, cum de cele mai multe ori împărtășește ceea ce i se întâmplă cu urmăritorii de pe Instagram, așa a făcut și de această dată.
22:50
Cum arată Alina Marymar cu breton! Bruneta a vrut să îl lase fără cuvinte pe Tzancă Uraganu # SpyNews
Alina Marymar i-a pregătit o farsă lui Tzancă Uraganu! Bruneta a simțit nevoia de o schimbare, astfel că a mers la un salon de înfrumusețare și și-a pus un breton. Iubita manelistului a vrut să îl dea pe spate cu schimbarea pe care și-a făcut-o.
22:30
Artistul Keo a făcut dezvăluiri impresionante, în premieră! Cântărețul a spus cine este persoana care l-a descoperit și care i-a călăuzit primii pași în muzică. Iată despre cine este vorba și ce alte mărturisiri a mai făcut Keo!
22:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Proba de amuletă se desfășoară într-un loc legendar din România. Cine este invitatul special # SpyNews
A început o nouă probă de amuletă, la Chefi la cuțite, sezonul 16! Jurații gătesc într-un loc legendar din România, în ediția din 19 noiembrie 2025. Preparatele lor vor fi degustate de un campion, care va decide câștigătorul amuletei.
22:10
Afaceristul care a înjunghiat doi baschetbaliști americani în club, supriză de proporții, în pușcărie | S-a lăsat cu dosar # SpyNews
Gabriel Husein, zis Dasaev, patron al unui club de noapte din Brăila, are probleme în pușcărie, după ce s-a trezit la „maximă siguranță”, în dosarul în care magistrații i-au redus pedeapsa de la 12 ani la cinci ani și jumătate.
22:10
Fiica lui Victor Socaciu, alianță cu văduva artistului, pentru aflarea adevărului | Decizie de ultimă | Detalii exclusive # SpyNews
Situație neașteptată, astăzi, la procesul în care văduva lui Victor Socaciu acuză medicii de malpraxis: fiica cea mică a regretatului artist a cerut să fie parte în dosar, verdictul magistraților în legătură cu această solicitare urmând a fi dat peste două luni.
22:10
Nicolai Tand, un tată bine organizat! Regulile de la care nu se abate niciodată chef-ul în relația cu cei doi copii | VIDEO # SpyNews
Nicolai Tand este un tată bine organizat! Care sunt regulile de la care chef-ul și soția sa nu se abat niciodată, în relația cu copiii. Ce interdicții a pus Nicolai Tand, dar și cum se descurcă cu fiica adolescentă.
22:10
Amalia Năstase și fiica, interviu la dublu! Am aflat de unde pornesc nemulțumirile în familia vedetei. Dezvăluiri savuroase | VIDEO # SpyNews
Amalia Năstase și fiica sa, Alessia, interviu savuros! Am aflat de unde pornesc nemulțumirile în familia vedetei. Fosta parteneră și fiica lui Ilie Năstase dau din casă. Declarații exclusive!
22:10
Alexandra Stan, sinceră până la capăt. Ce i-au reproșat toți bărbații din viața ei! Are legătură cu banii: ”Iubiții mei nu au înțeles de ce...” | VIDEO # SpyNews
Alexandra Stan e mai sinceră ca niciodată și dezvăluie ce i-au reproșat mereu bărbații din viața ei. Cântăreața, care se bucură de un succes uriaș pe plan internațional, dar și în România, ne-a mărturisit că a avut perioade în care cheltuia foarte mulți bani, iar acest lucru nu trecea deloc neobservat de foștii iubiți. Pe ce „arunca” vedeta sume considerabile.
22:10
Atenție, fetelor! Aris Eram își caută iubită și ştie exact ce vrea! Cum trebuie să arate fata perfectă pentru prezentatorul de la Neatza: ”E foarte greu să găsești o fată mișto” | VIDEO # SpyNews
Fetelor, atenție! Aris Eram a deschis ”castingul” pentru o viitoare iubită. Tânărul prezentator de la ”Neatza” ne-a mărturisit că își caută jumătatea. În exclusivitate pentru Spynews.ro, acesta ne-a dezvăluit că simte nevoia să țină pe cineva în brațe și ne-a spus și cum trebuie să fie fata care îi va fura inima.
22:00
Presupusa amantă a lui Vladimir Putin a făcut senzație la Beijing. Cum arată Alina Kabaeva, femeia care i-ar fi sucit mințile liderului rus # SpyNews
Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, a devenit din nou subiect de discuție după apariția ei recentă la un eveniment oficial din Beijing. Cum a apărut femeia la banchetul de încheiere al unui turneu de gimnastică.
21:50
Un român din Austria ar fi ucis-o cu sânge rece pe cea care l-a crescut. Bărbatul neagă acuzațiile # SpyNews
Un român, în vârstă de 28 de ani, stabilit în Austria de ani buni, este acuzata că ar fi ucis-o cu sânge rece pe cea care l-a crescut. Femeia avea 81 de ani și a încetat din viață după mai multe lovituri pe care le-a încasat în zona capului.
21:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce are în comun Irina Fodor cu soția unui concurent! Prezentatoarea i-a transmis un mesaj # SpyNews
Moment neașteptat la Chefi cuțite, sezonul 16! În ediția din 19 noiembrie 2025, Irina Fodor a cunoscut un concurent care i-a atras atenția. Prezentatoarea TV a aflat că are ceva în comun cu soția lui, astfel că i-a transmis un mesaj.
