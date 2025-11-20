Ce probleme are Ana Morodan, după ce a slăbit enorm! A ajuns să cântărească 48 de kilograme, iar corpul ei a luat-o „razna” | VIDEO
SpyNews, 20 noiembrie 2025 22:20
Ana Morodan trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a slăbit într-un ritm alarmant. Ajunsă să cântărească doar 48 de kilograme, vedeta mărturisește că organismul ei pare să fi luat-o „razna”. Cu ce probleme se confruntă Contesa Digitală.
Acum 10 minute
22:50
Ce regulă și-a impus Adela Popescu în ceea ce îi privește pe băieții ei. Actrița e o mamă dedicată # SpyNews
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Adela Popescu este o mamă dedicată. Mereu atentă și prezentă în viața familiei, vedeta acordă o importanță deosebită momentelor petrecute alături de cei dragi.
Acum 30 minute
22:40
Adrian de la Mireasa, sezonul 11, a reacționat, după mesajul doamnei Dorina la adresa lui. Conflictul nu pare că a ajuns la final nici după patru luni # SpyNews
Adrian de la Mireasa, sezonul 11, s-a arătat deranjat, după ce doamna Dorina a vorbit despre el, într-o postare pe care mai apoi ar fi șters-o. Chiar dacă a trecut patru luni de la încheierea sezonului, se pare că spiritele nu s-au liniștit. Fostul concurent a reacționat, după ce a fost criticat de doamna Dorina.
Acum o oră
22:20
Când soția decide, Adi Nartea nu prea... execută! Ce fel de tată e actorul în relația cu fetițele sale. De aici pornesc și certurile ”cu mami” | VIDEO # SpyNews
Atunci când soția impune reguli, Adi Nartea reușește mereu să le dea peste cap! Așa se întâmplă în familia actorului atunci când vine vorba despre copii. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Adi Nartea a povestit ce fel de tată este și cum ajunge să fie „păcălit” de cele două fetițe pe care le are cu Alina, partenera sa de viață.
22:20
Laura Giurcanu dă cărțile pe față și recunoaște idila cu Aris Eram! Detaliul care a dat-o de gol. Declarații exclusive | VIDEO # SpyNews
Laura Giurcanu dă cărțile pe față și recunoaște idila cu Aris Eram! Detaliul care a dat-o de gol pe fosta concurentă de la America Express. În ce relații au rămas cei doi foști iubiți. Declarații exclusive!
22:20
22:20
Am aflat care este secretul siluetei perfecte a Deliei! Totul ţine de echilibru! Soţul aplică şi el aceeaşi tehnică! | PAPARAZZI # SpyNews
Delia și Răzvan Munteanu au descoperit secretul unei vieți sănătoase, chiar și cu mici pauze dulci! Paparazzii Spynews.ro i-au filmat pe cei doi în București și vă prezentăm imagini exclusive cu artista și soțul ei, în timp ce fac eforturi să își mențină siluetele!
22:20
Una caldă, una rece, pentru cumătrul mafiot al lui Mircea Băsescu: instanța a respins cererea de arestare preventivă a bărbatului acuzat de crimă organizată, însă i-au refuzat și lui solicitarea de anulare a controlului judiciar.
22:20
Paul Cătălin Gancea, unul dintre patronii Colectiv, care a scăpat cu ce amai mică pedeapsă, poate să-și facă bagajele, în noaptea de Revelion, după ce instanța a decis că aceasta poate cere liberarea condiționată începând cu... 1 ianuarie 2026.
Acum 2 ore
22:00
Declarațiile angajaților localului din Istanbul acuzați că au otrăvit o tânără care a băut o cafea. În ce stare este femeia # SpyNews
O tânără de 26 de ani a fost dusă de urgență la spital, după ce a băut o cafea la un local din Istanbul. Este al doilea caz tulburător care a avut loc în Turcia, după ce o familie a murit, în urma unei intoxicări cu o substanță, la hotel. Femeia care a băut cafeaua este în continuare la spital. Două persoane sunt acuzate că au folosit detergent de vase în loc de apă în prepararea băuturii.
21:40
Gheorghe Hagi, supranumit „Regele”, se află în clasamentul celor mai buni fotbaliști din istorie. Fostul internațional român continuă să fie recunoscut pentru talentul său unic și pentru impactul pe care l-a avut în fotbalul mondial.
21:20
Emilia Ghinescu a împlinit 47 de ani. Cântăreața, imagini emoționante alături de fiica cea mare și de viitoarea noră # SpyNews
Emilia Ghinescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cântăreața a împlinit 47 de ani și a fost surprinsă cu urări de „La mulți ani!” de la primele ore ale zilei. Artista are o familie frumoasă și se mândrește cu cei trei copii, un băiat și două fete.
21:10
Meteorologii anunță frig și ninsori în România! Temperaturile vor scădea cu 10-15 grade de duminică, 23 noiembrie # SpyNews
Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că România se pregătește de frig și ninsori începând de duminică, 23 noiembrie. Temperaturile vor scădea cu 10-15 grade, iar în mai multe zone ale țării sunt așteptate primii fulgi de zăpadă.
Acum 4 ore
20:40
Pasiunea la care Irina Columbeanu a revenit, după o pauză de cinci ani. Monica Gabor o încurajează: „Ești lumina mea” # SpyNews
Irina Columbeanu are 18 ani și își face părinții mândri. Adolescenta a revenit la pasiunea de acum cinci ani, iar Monica Gabor o încurajează să facă ce îi place. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant fiicei ei.
20:10
A demisionat managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iași unde 8 copii au murit. Ce motive au fost invocate # SpyNews
Veronica Leonte, managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde 8 copii au murit, a demisionat la doar câteva săptămâni după ce fusese numită în funcţie.
20:10
Tily Niculae, cadou în avans, de ziua ei de naștere. Ce și-a dorit actrița: „Mi-am promis că nu voi mai renunța la nimic” # SpyNews
Tily Niculae va împlini 40 de ani la finalul lunii noiembrie, însă a decis să se răsfețe singură toată lumea. Actrița a plecat alături de o prietenă la Paris, acolo unde au participat la concertul susținut de una dintre trupele lor favorite.
19:50
Francisca a împlinit 32 de ani! Ce a transmis soția lui TJ Miles în ziua în care și-a sărbătorit ziua de naștere # SpyNews
Francisca a împlinit 32 de ani și a ales să marcheze ziua ei de naștere cu un mesaj sincer. Soția lui TJ Miles a transmis că intră în noul capitol al vieții ei cu mai multă încredere și recunoștință.
19:40
Sorin de la Mireasa a recunoscut că a greșit când a dezvăluit că a întreținut relații intime cu Diana. Cum a răspuns tânăra, întrebată dacă i-ar mai acorda o șansă # SpyNews
Sorin de la Mireasa a recunoscut că a greșit față de Diana, după ce a dezvăluit detalii intime despre relația lor. Cei doi s-au despărțit zilele trecute, iar tânăra spune că a fost dezamăgită de ce a făcut Sorin.
19:10
Gestul pe care soțul Ilonei Brezoianu l-a făcut pentru actriță, după ce au devenit părinți. Cum l-a surprins pe Andrei Ril # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată pe 17 noiembrie. Cei doi au împreună un fiu. Actrița și Andrei Ril au preferat să nu îi dezvăluie nici chipul, nici numele bebelușului până acum. Partenerul Ilonei Brezoianu și-a dorit să fie în permanență alături de ea și fiul lor.
19:10
Val de praf saharian în România, începând de mâine, 21 noiembrie. Cât va dura și unde se vor observa prima dată depunerile # SpyNews
Un val de praf saharian ajunge în România începând de mâine, 21 noiembrie. Fenomenul se va resimți în mai multe regiuni ale țării, însă primele depuneri vizibile vor apărea în vest, nord-vest și, treptat, în zona de nord.
Acum 6 ore
18:50
Ce spune Mircea Lucescu despre faptul că România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: "Toate echipele sunt ..." # SpyNews
După ce a aflat că România va avea meci cu Turcia la baraj, Mircea Lucescu a oferit o primă reacție. Tehnicianul a subliniat că „toate echipele sunt foarte bune” și că meciul cu Turcia nu va fi deloc unul ușor.
18:40
Cum decurge amenajarea casei lui Cătălin Cazacu. Și-a cumpărat locuință împreună cu iubita lui acum două luni # SpyNews
Cătălin Cazacu și iubita lui și-au cumpărat locuință împreună acum două luni. Fostul campion la motociclism recunoaște că amenajarea unei case nu este tocmai ușoară. Cătălin Cazacu a vorbit de curând despre acest subiect.
18:00
Mădălina Bălan păşeşte în universul bijuteriilor pe patru roţi. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show # SpyNews
Visul Românesc - Succes Internațional traversează, din nou, oceanul. După ediţii în care a spus poveștile românilor care au cucerit lumea în lung şi-n lat, emisiunea se întoarce la origini şi redevine Visul Românesc - Succes American”.
18:00
Cum arată în prezent mormântul lui Gică Petrescu! Locul de veci al marelui artist fusese lăsat de izbeliște. Cine s-a ocupat acum de amenajarea lui | FOTO # SpyNews
Gică Petrescu s-a stins din viață în urmă cu 19 ani, însă mormântul artistului din Cimitirul Bellu a fost lăsat de izbeliște! Fără un aparținător legal, locul de veci al marelui cântăreț a părut complet uitat de lume, însă cineva din afara familiei a decis că e timpul pentru o schimbare. Iată cum arată în prezent mormântul, după ce a fost amenajat de străini.
17:40
Daniela își plânge soțul, mort în urma unui accident. Bărbatul ar fi fost ucis de un șofer vitezoman # SpyNews
Daniela își plânge soțul decedat în urmă cu aproape un an. Vasilică ar fi sfârșit tragic, după ce a fost lovit de un șofer vitezoman, în ziua de Sfântul Nicolae. Femeia susține că bărbatul care l-ar fi ucis era cunoscut în zonă pentru că îi place viteza și ar fi depășit mai multe mașini în ziua respectivă, printre care și scuterul pe care se afla bărbatul.
17:30
Ce s-a întâmplat după ce părinții fetiței moarte la stomatolog au fost audiați. Actul pe care mama l-a semnat este considerat nul # SpyNews
Părinții Sarei, fetița moartă la stomatolog, au fost audiați astăzi pentru prima dată. Avocatul familiei a declarat că actul pe care mama copilului l-a semnat este considerat nul. În zilele următoare vor fi chemați la audieri și angajații clinicii.
17:30
Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși în România. Primele imagini cu cei trei. Cine i-a așteptat la aeroport # SpyNews
Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși astăzi în România. Liderul mercenarilor și-a petrecut ultimele luni în Dubai și a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru toți trei, după ce au plecat în Emirate Arabe Unite.
17:10
Federația Română de Gimnastică anunță primele măsuri, după cazul Sabrinei Voinea, abuzată de mama ei. Sportiva va fi chemată la audieri # SpyNews
Federația Română de Gimnastică a anunțat primele măsuri, după ce au fost făcute publice imagini vechi în care Camelia Voinea a fost surprinsă în timp ce își abuza fiica. Sabrina Voinea urmează să fie audiată.
Acum 8 ore
16:40
16:10
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, bruschete tomnatice cu dovleac copt şi brânză de capră, un fel principal, tocăniţă de ceapă, şi un desert, prăjitură cu merişoare.
16:00
Pepe se mândrește cu o familie superbă! Prezentatorul Te cunosc de undeva a postat o imagine rară cu mama lui, alături de fiul său, în timp ce se aflau la școală. Mama lui Pepe este o femeie discretă, care apare rar în luminile reflectoarelor.
15:50
Emma de la ZU nu și-a suportat vocea. Prezentatoarea de la radio s-a obișnuit cu greu să se asculte # SpyNews
Emma de la ZU a fost prezentă în platoul emisiunii Viața fără filtru, acolo unde a făcut mărturisiri neașteptate despre vocea ei. Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de radio de la noi s-a obișnuit cu greu să se asculte, după cum a spus chiar ea. Vă prezentăm în următoarele rânduri cum a reușit Emma să-și consolideze încrederea de sine.
15:50
Mireasa se apropie de încheierea unui alt sezon. Ce anunț a făcut Simona Gherghe și ce premii pot să primească finaliștii # SpyNews
Iubirea poate să treacă peste orice provocare, iar viața capătă un sens nou în momentul în care două persoane pornesc pe același drum, ținându-se de mână. La Mireasa, romantismul se împletește cu emoțiile și suspansul, în timp ce toți concurenții speră să își găsească jumătatea. Orice final poate aduce surprize, iar telespectatorii abia așteaptă să vadă cine se va căsători în gala acestui sezon, care va avea loc pe 19 decembrie.
15:40
Experiența contează mai mult ca niciodată, iar hotelurile, restaurantele și spațiile comerciale se întrec nu doar în confort și estetică, ci și în... miros. Da, aroma pe care o simțim atunci când intrăm într-un loc poate decide în câteva secunde dacă rămânem sau plecăm. Iar în era marketingului senzorial, mirosul a devenit un aliat de nădejde pentru branduri care vor să rămână întipărite în memorie.
15:10
Gigi Becali a ajuns, joi, pe patul de spital! Miliardarul s-a confruntat cu probleme de sănătate, astfel că a fost supus unei operații. După cum a dezvăluit cum chiar el, intervenția chirurgicală a fost la cervicală, în zona superioară a coloanei vertebrale.
15:10
24 de ore de chin în camera de gardă - Mini-serie cutremurătoare la Observator 17 Reacția ministrului Sănătății la vederea imaginilor # SpyNews
Sănătatea din România se zbate în stare critică. În spitalele de stat, medicii ajung să lucreze până la 24 de ore fără nicio clipă de odihnă, iar pe holuri, pacienții așteaptă ore întregi pentru o consultație. Observator a realizat un experiment jurnalistic fără precedent: trei reportaje filmate o noapte întreagă în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Marie Curie”, una dintre cele mai solicitate unitatăți pediatrice din țară. Rezultatul este o mini-serie cutremurătoare, care arată, pentru prima dată, ambele perspective – medicul epuizat și părintele disperat. Toate imaginile, declarațiile și concluziile au fost prezentate ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a văzut în premieră dimensiunea reală a crizei.
Acum 12 ore
15:00
După ce s-au tachinat reciproc în mediul online, pare că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-ar fi împăcat! Cu toate că nu au postat fotografii împreună, Spynews observă fiecare detaliu. Iată ce i-a dat de gol!
15:00
În noua ediție “Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, luminițele de decembrie se sting pentru o clipă, lăsând să se vadă adevărurile pe care, de obicei, le ascundem după uși închise.
14:40
Cu ce probleme se confruntă Dan Drăghici, după ce a fost eliberat din închisoare! Manelistul a apărut cu perfuzia la mână # SpyNews
Dan Drăghici a fost eliberat din închisoarea din Marea Britanie. Manelistul a revenit în România și plănuiește să se întoarcă în industria muzicală. Până atunci, Dan Drăghici își tratează problemele de sănătate pe care le are.
14:40
Maria Constantin, supusă testului sincerităţii de către Paula Oltean, sâmbătă, la “Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19:00, Antena Stars aduce o nouă ediție plină de energie a emisiunii „Petrecem în familie”, prezentată de Mirela Vaida, care promite bună dispoziție, cântec, dans și mult umor.
14:30
Tânără de 19 ani, sechestrată de iubit? Mama fetei nu înțelege de ce fiica ei nu recunoaște comporamentul agresiv al partenerului # SpyNews
Mama unei tinere de 19 ani și-a strigat durerea în platoul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Aceasta susține că fiica ei este sechestrată de iubit și silită să consume substanțe interzise. Roxana, însă, contrazice acest fapt!
14:30
Mădălina Stancu și Alexandru Ion, fascinați de călătoriile solo. Descoperim Vietnam și Rio de Janeiro prin ochii lor, sâmbătă, la “Vacanță de vedetă” # SpyNews
În următoarea ediție “Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, telespectatorii vor descoperi poveștile de călătorie ale unor invitați care au ales să exploreze lumea… singuri, curajoși și dornici de aventură.
14:00
Horațiu Potra, fiul său și nepotul său, aduși în România! Liderul mercenarilor ar fi decolat deja din Dubai # SpyNews
Horațiu Potra este adus în România, astăzi, alături de fiul și nepotul său. Liderul mercenarilor ar fi înconjurat de pază specială, iar aeronava ar fi decolat deja din Dubai, acolo unde și-a petrecut ultimele luni.
14:00
Oana Roman îşi face planurile pentru bătrâneţe, „Iza ştie. O să mă ducă la un azil pe Coasta de Azur” # SpyNews
În prima parte a ediției de duminică "Spynews TV", Mara Bănică și Marius Niță deschid emisiunea cu o dezbatere incendiară alături de Silviu Dan Boerescu.
13:30
Paris, victima unei pene de curent masive, în urma căreia au fost afectate 170.000 de locuințe, iar asta nu e tot! Semafoarele nu au mai funcționat, iar circulația cu metroul a fost, de asemenea, întreruptă.
13:20
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki i-a dat aseară cuțitul de aur lui Luca Zvaleni # SpyNews
Seară memorabilă la Chefi la cuțite: ediția de ieri, care a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor atât la nivel comercial, cât și urban și național, a fost încărcată de emoții și adrenalină, culminând cu momentul spectaculos în care concurentul Luca Zvaleni a ales cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, având pe masa juraților încă două cuțite oferite. Lupta pentru amuletă a fost, de asemenea, intensă: desfășurată la poalele Castelului Bran, i-a adus victoria lui Chef Orlando Zaharia.
13:20
Vali Vijelie a recunoscut că are amantă! Manelistul, dezvăluiri picante: ”Pot să țin și două în casă” # SpyNews
Vali Vijelie a mărturisit că se inspiră din viața de zi cu zi pentru melodiile sale, inclusiv când vine vorba despre celebra piesă ”Să iubești două femei”. Manelistul a făcut dezvăluiri picante despre viața lui!
12:50
Fanii s-au obișnuit deja cu aparițiile spectaculoase ale Georgianei Lobonț, aranjată, coafată și îmbrăcată elegant. Ei bine, avem imagini cu artista și fără pic de machiaj, iar fanii de pe rețelele sociale au reacționat rapid la ele.
12:40
Celia a făcut confesiuni emoționante la Știrile Antena Stars! După o lungă perioadă în care a dispărut din lumina reflectoarelor, artista a revenit în forță în industria muzicală. Dincolo de viața profesională, Celia a făcut declarații despre viața privată! A pierdut două sarcini, dar nu a renunțat la visul ei.
12:40
Formula 1: spectacol, suspans și viteză. Marele Premiu de la Las Vegas va fi difuzat duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # SpyNews
În lumea motorsportului limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite, astfel că piloții Formula 1 se aliniază într-o nouă confruntare titanică, plină de emoții și suspans. Orice viraj, dar și fiecare secundă, vor conta, iar asfaltul va vibra sub forța a sute de cai putere, căci Marele Premiu de la Las Vegas se anunță a fi spectaculos. Antepenultima cursă din acest sezon se va vedea duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
12:00
Tânăr, mort în parcarea unei clinici din Bihor. O șoferiță ar fi încurcat frâna cu accelerația # SpyNews
Tragedie devastatoare în Bihor, în noaptea de miercuri spre joi! Un tânăr în vârstă de 27 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, a fost accidentat mortal de o șoferiță care ar fi încurcat pedala de frână cu cea de accelerație. O altă persoană a fost grav rănită.
