Laura Giurcanu dă cărțile pe față și recunoaște idila cu Aris Eram! Detaliul care a dat-o de gol. Declarații exclusive | VIDEO

12:40

În lumea motorsportului limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite, astfel că piloții Formula 1 se aliniază într-o nouă confruntare titanică, plină de emoții și suspans. Orice viraj, dar și fiecare secundă, vor conta, iar asfaltul va vibra sub forța a sute de cai putere, căci Marele Premiu de la Las Vegas se anunță a fi spectaculos. Antepenultima cursă din acest sezon se va vedea duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.