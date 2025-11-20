Francisca a împlinit 32 de ani! Ce a transmis soția lui TJ Miles în ziua în care și-a sărbătorit ziua de naștere

15:10

Sănătatea din România se zbate în stare critică. În spitalele de stat, medicii ajung să lucreze până la 24 de ore fără nicio clipă de odihnă, iar pe holuri, pacienții așteaptă ore întregi pentru o consultație. Observator a realizat un experiment jurnalistic fără precedent: trei reportaje filmate o noapte întreagă în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Marie Curie”, una dintre cele mai solicitate unitatăți pediatrice din țară. Rezultatul este o mini-serie cutremurătoare, care arată, pentru prima dată, ambele perspective – medicul epuizat și părintele disperat. Toate imaginile, declarațiile și concluziile au fost prezentate ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a văzut în premieră dimensiunea reală a crizei.