Washingtonul îi aduce un ultim omagiu lui Dick Cheney, fără Donald Trump

20:50

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra şi ceilalţi doi care au fost extrădaţi alături de el au ajuns în România ”sub coerciţie”, ei fiind aduşi ”sub imperiul unui mandat de arestare”. Marinescu susţine că aducerea lui Potra în ţară este ”un succes” al autorităţilor române şi că cei trei ”se aflau într-un spaţiu destinat privării de libertate”.