Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă, CE: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie

09:15

♦ Ieri ar fi fost cea mai bună zi în care ai fi putut să începi să investeşti, iar dacă nu ai făcut-o, azi poate fi un moment la fel de bun. Ce este esenţial în construcţia unui portofoliu este disciplina şi consecvenţa cu care abordezi această activitate, spune Valentina Berevoianu, CEO, Investimental, casă de brokeraj lansată în 2022.Valentina Berevo­ianu a fost director finan­ciar executiv în cadrul Erste Asset Management până în 2019.