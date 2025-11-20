CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Vintilă, Future România: Îmi doresc să văd cât mai mulţi specialişti din privat care să facă pasul către stat pentru că de acolo se pot face marile schimbări

00:15

Finanţarea reprezintă una dintre principalele provocări menţionate de cluburile sportive locale, care reuşesc să aibă rezultate notabile în sporturile pe care le reprezintă, însă sprijinul financiar lipseşte cu desăvârşire din partea statului sau a mediului privat de afaceri. În lupta pentru supravieţuire a cluburilor sportive private se alătură însă părinţii, fără de care performanţele sportive nu ar fi posibile.