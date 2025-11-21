Ministerul Sănătăţii anunţă o strategie naţională de prevenţie, dar încă nu a stabilit cât va costa şi ce ţinte urmăreşte
Ziarul Financiar, 21 noiembrie 2025 17:00
Ministerul Sănătăţii anunţă o strategie naţională de prevenţie, dar încă nu a stabilit cât va costa şi ce ţinte urmăreşte
SCOR, gigantul francez al reasigurărilor, ar pregăti intrarea în România: Caută birouri pentru 200 de angajaţi în Bucureşti # Ziarul Financiar
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, se pregăteşte să îşi creeze o prezenţă operaţională în România şi caută circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a acomoda aproximativ 200 de angajaţi, potrivit datelor din piaţa imobiliară.
Presiunea demografică creşte: România are 31 de vârstnici la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă. România se situează sub nivelurile din Germania, Franţa sau Italia, dar mult peste media globală # Ziarul Financiar
România se află printre statele europene cu un raport ridicat de vârstnici la numărul de persoane active, cu 31 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă, conform site-ului Visual Capitalist, care citează date de la Banca Mondială pentru anul 2024. Această valoare o plasează în a doua parte a clasamentului, dar încă mult peste media globală de 15,7%.
Ilie Bolojan: Pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net # Ziarul Financiar
Pensia în magistratură nu trebuie să depăşească 70% din ultimul salariu net, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă, CE: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie # Ziarul Financiar
Firmele fantomă din România se mişcă prin business fără să fie deranjate de ANAF. Instituţia răspunde după două luni la o solicitare ZF privind două societăţi fantomă, ZEUS Corporation şi Romnef Steel: „Sunt inactive din 29.09.2025 şi până în prezent.” Ce controale a făcut ANAF? Ce taxe şi impozite neplătite lasă în urmă? „Secret fiscal” # Ziarul Financiar
VIDEO. Este fotbalul o afacere diferită? Eugen Voicu, acţionar al Dinamo: „Fotbalul este business complicat. Este foarte complicat, pentru că produsul în sine e foarte diferit şi e vorba de a gestiona 11 oameni pe teren, mult mai mulţi în lotul lărgit, cu orgolile lor, cu personalităţile lor şi trebuie să-i faci să fie o singură echipă” # Ziarul Financiar
Sorin Dochian, country manager la compari.ro, parte din grupul Heureka: Ambiţia noastră este ca România să devină cel mai mare motor de creştere al grupului, având în vedere cât potenţial există în această ţară. România este prima ţară în care Heureka implementează modelul de marketplace # Ziarul Financiar
Piaţa de e-commerce din România continuă să avanseze şi este estimată să atingă aproximativ 12,8 miliarde de euro în acest an, echivalentul unei creşteri de 10% faţă de 2024. Tendinţa ascendentă se va menţine şi în 2026, consideră Sorin Dochian, country manager compari.ro -platformă de comparare a preţurilor parte din grupul european Heureka, activ în nouă pieţe din Europa Centrală şi de Est.
Bursa de la Bucureşti deschide în scădere, cu pierderi de până la 5% pe acţiuni blue-chip, după valul de vânzări de pe Wall Street şi tensiunile care au trimis în jos bursele europene: BET pierde 2,5%. Banca Transilvania, minus 2%, Romgaz 3%, Digi 5%. „Piaţa se corectează dar nu în mod agresiv”. Circa 14 mld. lei sunt evaporaţi # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti deschide în scădere vineri, cu pierderi de până la 5% pe acţiuni blue-chip, după valul de vânzări de pe Wall Street şi tensiunile care au trimis în jos bursele europene: BET pierde 2,5%. Banca Transilvania, minus 2%, Romgaz 3%, Digi 5%. „Piaţa se corectează dar nu în mod agresiv”. # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Valentina Berevoianu, CEO, Investimental: Cel mai bun moment să investeşti a fost ieri. Următorul moment este azi. Totul ţine de disciplină şi consecvenţă, indiferent de fenomenele economice # Ziarul Financiar
♦ Ieri ar fi fost cea mai bună zi în care ai fi putut să începi să investeşti, iar dacă nu ai făcut-o, azi poate fi un moment la fel de bun. Ce este esenţial în construcţia unui portofoliu este disciplina şi consecvenţa cu care abordezi această activitate, spune Valentina Berevoianu, CEO, Investimental, casă de brokeraj lansată în 2022.Valentina Berevoianu a fost director financiar executiv în cadrul Erste Asset Management până în 2019.
VIDEO. Cum s-a reuşit salvarea clubului Dinamo? „Eu am făcut acest pas pentru că în ianuarie 2022, administratorul special al clubului le-a spus în vestiar jucătorilor că nu mai are soluţii şi clubul va intra în faliment. Salariile erau neplătite de trei luni de zile”, spune Eugen Voicu, acţionar al Dinamo # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Andrei Cojan, head of Launch Community: Fondatorii au toate informaţiile, dar succesul ţine de felul în care le folosesc, cum aleg la ce să fie atenţi şi cum învaţă din experienţa altor antreprenori mai avansaţi # Ziarul Financiar
Fondatorii şi antreprenorii din România au acces la o cantitate aproape nelimitată de informaţii. Însă problema nu este acumularea acestora, ci modul în care sunt filtrate, prioritizate şi transformate în decizii concrete, este de părere Andrei Cojan, head of Launch Community.
Bursă. Pentru prima dată în 20 de ani, primele cinci cele mai valoroase companii din România sunt listate: un moment istoric pentru piaţa de capital şi accesul public la liderii economiei # Ziarul Financiar
Pentru prima oară în cei 20 de ani de când Ziarul Financiar realizează Top 100 cele mai valoroase companii din economia românească, primele cinci poziţii sunt ocupate exclusiv de companii listate la bursă, deschise oricărui investitor.
Eugen Voicu, acţionar la Dinamo: De la faliment şi venituri de 1,5 mil. euro pe an, în următoarele trei sezoane am ajuns la venituri de 7,5 mil. euro şi o valoare a clubului estimată astăzi la 30 mil. euro. Fotbalul este un business şi dacă nu-ţi tratezi clubul ca pe o afacere, nu cred că poţi să obţii performanţă # Ziarul Financiar
Clubul Dinamo se pregăteşte să încheie anul 2025 cu venituri de 10 milioane de euro după ce acum trei ani echipa era în pragul falimentului, în Liga II, fără potenţiali investitori şi fără şanse de salvare.
Business sportiv. Campionatele Naţionale de Şah, care au avut loc la Bucureşti, au adunat peste 180 de sportivi. Tudor Henry Edward, în vârstă de doar 14 ani, a câştigat titlul naţional la blitz, depăşind mai mulţi maeştri consacraţi # Ziarul Financiar
Ultimele Campionate Naţionale de Şah din 2025, care s-au încheiat duminică la Hotel Rin Airport din Otopeni, au adunat peste 180 de sportivi care au participat la trei competiţii majore, anume Blitz Individual, Rapid pe Echipe şi Blitz pe Echipe.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Vintilă, Future România: Îmi doresc să văd cât mai mulţi specialişti din privat care să facă pasul către stat pentru că de acolo se pot face marile schimbări # Ziarul Financiar
Adrian Vintilă a lucrat timp de 11 ani în cadrul CEZ Vânzare, pentru ca apoi, timp de un an de zile, să preia funcţia de consilier al ministrului energiei în perioada 2024-2025. În paralel, Adrian Vintilă a fost preşedintele Future Energy Leaders România, comunitatea tinerilor specialişti din domeniul energetic.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cătălin Mărcuş, viceprimarul comunei Batoş din judeţul Mureş: Cu Via Transilvanica avem acum mai multe şanse pentru o mai bună dezvoltare. Am văzut tot timpul potenţialul turistic al acestui traseu # Ziarul Financiar
Un nou sector al traseului Via Transilvanica, ce trece prin satul Uila şi comuna Batoş, zonă cunoscută pentru livezile de mere, a fost deschis pentru drumeţi.
