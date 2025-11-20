Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cătălin Mărcuş, viceprimarul comunei Batoş din judeţul Mureş: Cu Via Transilvanica avem acum mai multe şanse pentru o mai bună dezvoltare. Am văzut tot timpul potenţialul turistic al acestui traseu
Ziarul Financiar, 21 noiembrie 2025 00:15
Un nou sector al traseului Via Transilvanica, ce trece prin satul Uila şi comuna Batoş, zonă cunoscută pentru livezile de mere, a fost deschis pentru drumeţi.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
00:15
00:15
00:15
Business sportiv. Campionatele Naţionale de Şah, care au avut loc la Bucureşti, au adunat peste 180 de sportivi. Tudor Henry Edward, în vârstă de doar 14 ani, a câştigat titlul naţional la blitz, depăşind mai mulţi maeştri consacraţi # Ziarul Financiar
Ultimele Campionate Naţionale de Şah din 2025, care s-au încheiat duminică la Hotel Rin Airport din Otopeni, au adunat peste 180 de sportivi care au participat la trei competiţii majore, anume Blitz Individual, Rapid pe Echipe şi Blitz pe Echipe.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Vintilă, Future România: Îmi doresc să văd cât mai mulţi specialişti din privat care să facă pasul către stat pentru că de acolo se pot face marile schimbări # Ziarul Financiar
Adrian Vintilă a lucrat timp de 11 ani în cadrul CEZ Vânzare, pentru ca apoi, timp de un an de zile, să preia funcţia de consilier al ministrului energiei în perioada 2024-2025. În paralel, Adrian Vintilă a fost preşedintele Future Energy Leaders România, comunitatea tinerilor specialişti din domeniul energetic.
00:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cătălin Mărcuş, viceprimarul comunei Batoş din judeţul Mureş: Cu Via Transilvanica avem acum mai multe şanse pentru o mai bună dezvoltare. Am văzut tot timpul potenţialul turistic al acestui traseu # Ziarul Financiar
Un nou sector al traseului Via Transilvanica, ce trece prin satul Uila şi comuna Batoş, zonă cunoscută pentru livezile de mere, a fost deschis pentru drumeţi.
00:15
00:15
Bursă. Simtel porneşte parcul fotovoltaic de la Giurgiu, o reconversie de 73 GWh pe an după o investiţie de 30 mil. euro, o treime PNRR. Nedea, preşedinte: Contribuţie anuală de 3,5 mil. euro la EBITDA şi impact de 12 lei pe acţiune, dacă nu este deja inclus # Ziarul Financiar
Compania antreprenorială Simtel (SMTL), cu o capitalizare de 464 mil. lei, a pus pe 20 noiembrie în funcţiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, dezvoltat pe un teren degradat folosit în trecut ca groapă de zgură şi cenuşă, o investiţie care marchează intrarea în portofoliu a celui mai mare activ propriu al companiei şi un posibil catalizator pentru cotaţie.
00:15
ZF Agropower. Cum poate România să-şi mărească competitivitatea în zootehnie: „Trebuie să investim în material biologic şi în modernizarea fermelor“. Anual, importăm lapte şi smântână neîndulcite de peste 130 mil. euro, conform INS. # Ziarul Financiar
Soluţiile pentru creşterea competitivităţii sectorului de creştere a vacilor sunt simple, crede Călin Fărgaciu, membru fondator şi preşedinte onorific al cooperativei agricole Someş Arieş, însă implică investiţii în rase de bovine cu producţii mai bune şi în noi tehnologii în ferme.
00:15
Studiu: sectorul de tehnologie a devenit motorul principal al pieţei muncii din zona euro, semn de transformare a economiei # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din zona euro rămâne dinamică în pofida încetinirii economice, aproape şapte milioane de noi locuri de muncă fiind create de la finalul anului 2019.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Peter de Boer, CEO al DN Agrar: Vedem o anumită presiune pe piaţa laptelui. Nimeni nu se aştepta ca în această perioadă a anului să vedem o scădere a preţului laptelui # Ziarul Financiar
Piaţa globală a laptelui traversează o perioadă neaşteptată de presiune, spune Peter de Boer, CEO al DN Agrar, companie listată la bursă, invitat în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi la bursă.
00:15
Business sportiv. Părinţii, cel mai mare finanţator al sportului local. Fără ei, performanţele sportive nu ar putea fi posibile. Cluburile sportive private reuşesc să performeze în sport fără un sprijin financiar din partea statului sau a mediului privat de afaceri. Cum supravieţuiesc? # Ziarul Financiar
Finanţarea reprezintă una dintre principalele provocări menţionate de cluburile sportive locale, care reuşesc să aibă rezultate notabile în sporturile pe care le reprezintă, însă sprijinul financiar lipseşte cu desăvârşire din partea statului sau a mediului privat de afaceri. În lupta pentru supravieţuire a cluburilor sportive private se alătură însă părinţii, fără de care performanţele sportive nu ar fi posibile.
00:15
Bursă. Pentru prima dată în 20 de ani, cele mai valoroase cinci companii din România, conform topului ZF, sunt listate şi oricine poate cumpăra acţiuni # Ziarul Financiar
Pentru prima oară în cei 20 de ani de când Ziarul Financiar realizează Top 100 cele mai valoroase companii din economia românească, primele cinci poziţii sunt ocupate exclusiv de companii listate la bursă, deschise oricărui investitor.
00:15
Câţi bani a împrumutat statul de la giganţii bancari externi. Ministerul Finanţelor a luat prin plasamente private externe 3,2 mld. euro cu ajutorul Bank of America, Goldman Sachs şi Deutsche Bank # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a realizat pe parcursul acestui an opt împrumuturi prin plasamente private externe, în valoare cumulată de circa 3,2 mld. euro, echivalent. Bank of America şi Goldman Sachs se regăsesc alături de Deutsche Bank pe lista băncilor care au fost implicate în 2025 în împrumuturile realizate de România prin plasamente private externe, conform datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
00:15
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, s-ar pregăti să îşi creeze o prezenţă operaţională în România şi ar viza birouri de circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a recruta aproximativ 200 de angajaţi.
00:15
Sorin Dochian, compari.ro: Ambiţia noastră este ca România să devină cel mai mare motor de creştere al grupului # Ziarul Financiar
Piaţa de e-commerce din România continuă să avanseze şi este estimată să atingă aproximativ 12,8 mld. euro în acest an, echivalentul unei creşteri de 10% faţă de 2024.
00:15
România are cel mai mare decalaj din UE dintre infrastructura de irigaţii şi utilizarea ei: doar 16% din infrastructura disponibilă e folosită, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% # Ziarul Financiar
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cei mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania.
00:15
Business şi marketing în fotbal. Eugen Voicu, acţionar la Dinamo: De la faliment şi venituri de 1,5 mil. euro pe an, în următoarele trei sezoane am ajuns la venituri de 7,5 mil. euro şi o valoare a clubului estimată astăzi la 30 mil. euro. Fotbalul este un business şi dacă nu-ţi tratezi clubul ca pe o afacere, nu cred că poţi să obţii performanţă # Ziarul Financiar
Clubul Dinamo se pregăteşte să încheie anul 2025 cu venituri de 10 milioane de euro după ce acum trei ani echipa era în pragul falimentului, în Liga II, fără potenţiali investitori şi fără şanse de salvare.
00:15
Semnal pozitiv pentru 2026: Polonezii de la Zabka apasă acceleraţia la podea şi anunţă 1.300 de noi magazine în Polonia şi România în 2026. „Am revizuit planurile pe termen lung şi ţintim obiective şi mai ambiţioase“ # Ziarul Financiar
Grupul polonez Zabka, prezent local cu brandul Foo, apasă pedala de acceleraţie, urmând să deschidă 1.300 de noi magazine în 2026 în Polonia şi România. Pentru piaţa locală, care în ultimii doi ani a trecut printr-o perioadă de instabilitate politică şi economică, această expansiune accelerată reprezintă o veste bună, un semnal că economia autohtonă e în continuare atrăgătoare pentru investitorii străini.
Acum 4 ore
22:15
22:15
AI ameninţă să strice „petrecerea“ economică de 1.000 de miliarde de dolari a Poloniei. Ce se întâmplă acum în Cracovia, oraşul din toată Europa care a atras cele mai multe investiţii străine în IT şi unde aceste companii încep să dea oamenii afară acum, este un caz care trebuie urmărit # Ziarul Financiar
Economia Poloniei a depăşit recent pragul de 1.000 miliarde de dolari după ce şi-a dublat dimensiunea în decurs de un deceniu. Însă ceea ce se întâmplă în Cracovia, un oraş cu 800.000 de locuitori cunoscut pentru grandioasa sa piaţă medievală, castel şi universităţi, devine un semn prevestitor al unei transformări cu totul noi care cuprinde lumea: AI, scrie Bloomberg.
Acum 6 ore
20:45
Cum s-a transformat Bitcoinul din un activ de refugiu într-unul foarte riscant şi sensibil la mişcările pieţei? „Dacă vrei să îţi scazi riscul, scapi de acţiuni şi de cripto”. Bitcoinul şi Ethereum scad astăzi până la nivelul din aprilie, când lumea era în mijlocul tensiunilor comerciale dintre SUA şi China # Ziarul Financiar
20:30
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
20:30
20:30
20:30
20:15
19:15
România, pe locul cinci în UE după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute. În 2024, o pondere de 40% dintre români nu puteau a acoperi o cheltuială neprevăzută, în scădere de la 51,4% în 2015 # Ziarul Financiar
România este pe locul cinci în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene după ponderea populaţiei care nu poate face faţă cheltuielilor neprevăzute, arată datele publicate de Eurostat.
19:15
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
19:00
Acum 8 ore
18:45
18:30
18:30
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
18:30
18:15
17:45
17:30
17:30
17:15
17:15
17:15
17:00
17:00
Acum 12 ore
16:45
Vineri, 21 noiembrie 2025, urmează evenimentul de lansare a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, aflat la cea de-a 26-a ediţie. Delia Necula, Board member, Bravva Angels, Florin Vişa, Partener, Early Game Ventures şi Vlad Panait, Fondator şi Managing Partner, Sparking Capital VC, prezenţi în cadrul evenimentului # Ziarul Financiar
16:30
16:30
16:15
16:15
Tehnologia care le vorbeşte oamenilor despre trecut: Cabina Trăsnită a capturat, în şapte ani de activitate, sute de mii de momente în format digital şi le-a adus la viaţă pe hârtie # Ziarul Financiar
Elena Dosan, fondator, Cabina Trăsnită: „Chiar dacă trăim în era digitală, o poză fizică rămâne o capsulă de emoţie. Este o amintire reală”
16:15
16:00
CCR dă peste cap calculele guvernului Bolojan: Va judeca contestaţia depusă de AUR abia pe 4 februarie 2026. Până atunci se amână toate majorările de taxe care ar fi intrat de la 1 ianuarie: impozitul pe proprietate, taxa auto, impozitul pe dividende şi taxele pe colete din afara UE # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.