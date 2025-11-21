Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni”

21 noiembrie 2025 19:15

Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni”

Acum 15 minute
19:15
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birocraţiei europene, dar şi mai buna integrare a pieţei unice
19:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni” Ziarul Financiar
19:15
România are una dintre cele mai mari infrastructuri de irigaţii din UE, dar foloseşte doar 16%, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% din infrastructura disponibilă
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.
19:15
Retorica socialistă şi comunistă cu care a câştigat Zohran Mamdani alegerile pentru New York va câştiga cât de curând teren şi la noi
Acum 30 minute
19:00
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birto
Acum o oră
18:45
Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie
18:45
Cum investesc fondatorii unei platforme care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas?
18:30
Bursa intră într-o fază de corecţie după raliul puternic din acest an, dar cumpărătorii nu dispar. Broker: Astfel de întreruperi sunt benefice pe termen lung
18:30
Prospecţiuni semnează un contract major cu Romgaz de 18 milioane lei
18:30
Banca Transilvania: Peste 180 de investitori au participat la emisiunea de obligaţiuni de 500 mil. euro, un record. Dobânză de 7,125% pe an. Tetik, CEO: Banca şi România continuă să reprezinte o oportunitate de investiţii atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie
Acum 2 ore
18:15
În octombrie, statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs. Cumulat, în 2025 statul a luat prin plasamente private externe 3,2 mld. euro, iar sumele atrase astfel de pe piaţa internă însumează 2,4 mld. lei şi 625 mil. euro
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici. În luna octombrie statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari, cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs ca aranjori, adică echivalentul a aproape 400 mil. euro, cumulat, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
18:00
Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi un plan de reconstrucţie economică. Vedeţi planul integral în cele 28 de puncte
17:30
Reacţii în pieţele internaţionale după planul american de pace în Ucraina: Petrolul scade cu 2% şi ajunge la nivelul de 62 de dolari pentru un baril
17:30
Sfârşitul avuţiei europene? Preşedinta Băncii Centrale Europene lansează un avertisment care dă fiori: Prosperitatea europeană a fost orientată către o lume care dispare treptat din cauza anilor de inacţiune
Acum 4 ore
17:15
SCOR, gigantul francez al reasigurărilor, ar pregăti intrarea în România: Caută birouri pentru 200 de angajaţi în Bucureşti
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, se pregă­teşte să îşi creeze o prezenţă opera­ţională în România şi caută circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a acomoda aproxi­mativ 200 de angajaţi, potrivit datelor din piaţa imobiliară.
17:15
Presiunea demografică creşte: România are 31 de vârstnici la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă. România se situează sub nivelurile din Germania, Franţa sau Italia, dar mult peste media globală
România se află printre statele europene cu un raport ridicat de vârstnici la numărul de persoane active, cu 31 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă, conform site-ului Visual Capitalist, care citează date de la Banca Mondială pentru anul 2024. Această valoare o plasează în a doua parte a clasamentului, dar încă mult peste media globală de 15,7%.
17:00
Ministerul Sănătăţii anunţă o strategie naţională de prevenţie, dar încă nu a stabilit cât va costa şi ce ţinte urmăreşte
16:45
Înveţi la un liceu tehnic sau profesional? Ştiai că el poate deveni, în curând, un colegiu de antreprenoriat?
16:30
Ilie Bolojan: Pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net
Pensia în magistratură nu trebuie să depăşească 70% din ultimul salariu net, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.
16:00
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă, CE: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie
15:30
Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI se află în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creştere din regiune şi sunt printre cele opt companii româneşti premiate în cadrul cadrul evenimentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală
Acum 6 ore
15:00
Washingtonul pune presiune pe Kiev: Planul de pace care cere cedări teritoriale, reîntoarcerea Rusiei în G8 şi renunţarea Ucrainei la NATO, declanşând cea mai explozivă confruntare diplomatică de la începutul războiului
15:00
Firmele fantomă din România se mişcă prin business fără să fie deranjate de ANAF. Instituţia răspunde după două luni la o solicitare ZF privind două societăţi fantomă, ZEUS Corporation şi Romnef Steel: „Sunt inactive din 29.09.2025 şi până în prezent." Ce controale a făcut ANAF? Ce taxe şi impozite neplătite lasă în urmă? „Secret fiscal"
15:00
Donald Trump revine la Davos după şase ani: Presiuni ale administraţiei americane şi ajustări ale forumului economic mondial pentru a evita temele „woke" şi a asigura o apariţie care să mulţumească baza MAGA
14:45
(P) Cum pot întreprinderile mici să îşi creeze prezenţa online fără costuri mari? Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Este fotbalul o afacere diferită? Eugen Voicu, acţionar al Dinamo: „Fotbalul este business complicat. Este foarte complicat, pentru că produsul în sine e foarte diferit şi e vorba de a gestiona 11 oameni pe teren, mult mai mulţi în lotul lărgit, cu orgolile lor, cu personalităţile lor şi trebuie să-i faci să fie o singură echipă"
14:15
Demisia care a zguduit Budapesta: Cum plecarea bruscă a viceguvernatorului Băncii Centrale a aruncat forintul în vârtej, a deschis cutia pandorei în pieţe şi a ridicat semne de întrebare despre stabilitatea regimului monetar al Ungariei
14:00
Orbán sună alarma unei crize fantomă: Cum „scutul financiar american" aruncă Ungaria în incertitudine exact când Pieţele Marchează Cea Mai Mare Euforie din Ultimele Două Decenii
13:30
De ce mai ai nevoie şi de teoria de la facultate dacă deja ai început să îţi investeşti banii la bursă
Acum 8 ore
13:15
Visul electric a murit? Japonia, unul dintre cei mai mari constructori auto la nivel global, elimină accizele pe benzină şi vrea să reducă la jumătate preţul pentru un litru de combustibil
12:45
Inspectorii ANAF au descoperit, în Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătraţi. Produsele confiscate au o valoare de piaţă estimată la 16,7 milioane de lei
12:45
Mastercard va furniza Ministerului Economiei date şi analize despre comportamentul turiştilor străini, cu scopul creării unor campanii de promovare relevante pentru destinaţiile locale
12:30
​Ministerul Economiei încheie un parteneriat cu Mastercard pentru strângerea de date privind comportamentul de consum al turiştilor străini care ajung în România Ziarul Financiar
12:15
Cum stau românii cu finanţele personale? Care este nivelul de stres financiar? Cum va fi anul 2026? Ziarul Financiar
11:45
Eugen Voicu, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori ai pieţei de capital, se confruntă cu o situaţie complicată în ceea ce priveşte Certinvest Management Solutions având în vedere că firma este în concordat preventiv cu semne de întrebare legate de viitor Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:15
Sorin Dochian, country manager la compari.ro, parte din grupul Heureka: Ambiţia noastră este ca România să devină cel mai mare motor de creştere al grupului, având în vedere cât potenţial există în această ţară. România este prima ţară în care Heureka implementează modelul de marketplace Ziarul Financiar
Piaţa de e-commerce din Româ­nia continuă să avanseze şi este estimată să atingă aproximativ 12,8 miliarde de euro în a­cest an, echivalentul unei creşteri de 10% faţă de 2024. Ten­din­ţa ascendentă se va menţine şi în 2026, consideră Sorin Dochian, country manager compari.ro -plat­formă de comparare a preţurilor parte din grupul european Heureka, activ în nouă pieţe din Europa Centrală şi de Est.
11:15
Studiul EY Entrepreneurship Barometer: 60% dintre antreprenorii români planifică investiţii în inovaţie, dar acelaşi procent se declară nemulţumiţi de mediul de business şi spun că găsesc greu candidaţi calificaţi Ziarul Financiar
11:15
Alexandra Smedoiu, CFA - Vicepreşedinte Asociaţia CFA România: Cui i-e frică de datoria publică? Ziarul Financiar
11:00
Bursa de la Bucureşti deschide în scădere, cu pierderi de până la 5% pe acţiuni blue-chip, după valul de vânzări de pe Wall Street şi tensiunile care au trimis în jos bursele europene: BET pierde 2,5%. Banca Transilvania, minus 2%, Romgaz 3%, Digi 5%. „Piaţa se corectează dar nu în mod agresiv”. Circa 14 mld. lei sunt evaporaţi Ziarul Financiar
11:00
Prima competiţie pentru un loc în CA al Portului Constanţa Ziarul Financiar
11:00
(P) Vacanţe all inclusive. Ce destinaţii se „luptă” să detroneze liderul absolut, Antalya? Ziarul Financiar
11:00
Allianz-Ţiriac: Generaţia Z simte anxietate şi nesiguranţă când se gândeşte la viitor. 8 din 10 tineri cred că ar avea nevoie de rezerve de 40.000 de lei pentru evenimente neprevăzute Ziarul Financiar
10:45
​ Producătorul de mobilă Lemet a investit aproape un milion de euro în cel mai mare magazine din zona Moldovei, la Iaşi Ziarul Financiar
10:45
De Cristiana Deca, expert în GDPR şi cybersecurity: De ce energia a fost cea mai sancţionată industrie de către ANSPDCP în octombrie 2025 pe motiv de neconformitate GDPR Ziarul Financiar
10:45
Bursa de la Bucureşti deschide în scădere vineri, cu pierderi de până la 5% pe acţiuni blue-chip, după valul de vânzări de pe Wall Street şi tensiunile care au trimis în jos bursele europene: BET pierde 2,5%. Banca Transilvania, minus 2%, Romgaz 3%, Digi 5%. „Piaţa se corectează dar nu în mod agresiv”. Ziarul Financiar
10:30
Joburile „invizibile” care plătesc mai bine decât multe roluri de birou. Cine sunt oamenii din umbră care câştigă mii de euro pe lună Ziarul Financiar
10:30
Când banii nu mai cumpără loialitate. De ce îşi schimbă jobul oamenii bine plătiţi? Ziarul Financiar
10:30
Universitatea Politehnica Timişoara continuă seria conferinţelor Tech Talks by UPT cu o nouă ediţie în 2026, jurnalistul american Richard Quest urmând să fie moderatorul principal al evenimentului până în 2028 Ziarul Financiar
10:30
România azi - Alianţa pentru BunăStare. Care este rolul asigurărilor în bunăstarea românilor? Urmăriţi o discuţie cu Alexandru CIUNCAN, Preşedinte şi Director General al UNSAR şi Călin MATEI, membru UNSAR şi CEO Groupama Asigurări Ziarul Financiar
10:00
Tu ce planuri ai pentru weekend? Iată ce poţi face în Bucureşti în acest sfârşit de săptămână Ziarul Financiar
