Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birocraţiei europene, dar şi mai buna integrare a pieţei unice
Ziarul Financiar, 21 noiembrie 2025 19:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni” # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari infrastructuri de irigaţii din UE, dar foloseşte doar 16%, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% din infrastructura disponibilă # Ziarul Financiar
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.
Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie # Ziarul Financiar
În octombrie, statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs. Cumulat, în 2025 statul a luat prin plasamente private externe 3,2 mld. euro, iar sumele atrase astfel de pe piaţa internă însumează 2,4 mld. lei şi 625 mil. euro # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici. În luna octombrie statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari, cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs ca aranjori, adică echivalentul a aproape 400 mil. euro, cumulat, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
SCOR, gigantul francez al reasigurărilor, ar pregăti intrarea în România: Caută birouri pentru 200 de angajaţi în Bucureşti # Ziarul Financiar
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, se pregăteşte să îşi creeze o prezenţă operaţională în România şi caută circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a acomoda aproximativ 200 de angajaţi, potrivit datelor din piaţa imobiliară.
Presiunea demografică creşte: România are 31 de vârstnici la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă. România se situează sub nivelurile din Germania, Franţa sau Italia, dar mult peste media globală # Ziarul Financiar
România se află printre statele europene cu un raport ridicat de vârstnici la numărul de persoane active, cu 31 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă, conform site-ului Visual Capitalist, care citează date de la Banca Mondială pentru anul 2024. Această valoare o plasează în a doua parte a clasamentului, dar încă mult peste media globală de 15,7%.
Ilie Bolojan: Pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net # Ziarul Financiar
Pensia în magistratură nu trebuie să depăşească 70% din ultimul salariu net, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.
Firmele fantomă din România se mişcă prin business fără să fie deranjate de ANAF. Instituţia răspunde după două luni la o solicitare ZF privind două societăţi fantomă, ZEUS Corporation şi Romnef Steel: „Sunt inactive din 29.09.2025 şi până în prezent.” Ce controale a făcut ANAF? Ce taxe şi impozite neplătite lasă în urmă? „Secret fiscal” # Ziarul Financiar
VIDEO. Este fotbalul o afacere diferită? Eugen Voicu, acţionar al Dinamo: „Fotbalul este business complicat. Este foarte complicat, pentru că produsul în sine e foarte diferit şi e vorba de a gestiona 11 oameni pe teren, mult mai mulţi în lotul lărgit, cu orgolile lor, cu personalităţile lor şi trebuie să-i faci să fie o singură echipă” # Ziarul Financiar
Sorin Dochian, country manager la compari.ro, parte din grupul Heureka: Ambiţia noastră este ca România să devină cel mai mare motor de creştere al grupului, având în vedere cât potenţial există în această ţară. România este prima ţară în care Heureka implementează modelul de marketplace # Ziarul Financiar
Piaţa de e-commerce din România continuă să avanseze şi este estimată să atingă aproximativ 12,8 miliarde de euro în acest an, echivalentul unei creşteri de 10% faţă de 2024. Tendinţa ascendentă se va menţine şi în 2026, consideră Sorin Dochian, country manager compari.ro -platformă de comparare a preţurilor parte din grupul european Heureka, activ în nouă pieţe din Europa Centrală şi de Est.
Bursa de la Bucureşti deschide în scădere, cu pierderi de până la 5% pe acţiuni blue-chip, după valul de vânzări de pe Wall Street şi tensiunile care au trimis în jos bursele europene: BET pierde 2,5%. Banca Transilvania, minus 2%, Romgaz 3%, Digi 5%. „Piaţa se corectează dar nu în mod agresiv”. Circa 14 mld. lei sunt evaporaţi # Ziarul Financiar
