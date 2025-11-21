Nicușor Dan, reacție cu privire la planul de pace în Ucraina propus de Trump: „Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”

15:10

Un medic psihiatru din Craiova a fost reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi exploatat prin muncă o pacientă. El este acuzat și de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, în 2022, medicul, în vârstă de 31 de ani, i-a promis femeii tratament medical. Profitând de problemele de sănătate și de familie […]