Ambasadorul

02:50

O teză mincinoasă a propagandei suveranist-putiniste din România este spulberată chiar de idolul de conjunctură al taberei anti-europene, Donald Trump. Printr-o simplă declarație, președintele SUA a demontat fake news-ul referitor la „cele mai proaste relații româno-americane din ultimii 30 de ani”. De 10 luni, de când și-a început cel de-al doilea mandat de președinte al […] Articolul Trump face de râs propaganda „suveranistă” de la noi: „Relația SUA cu România este foarte bună” apare prima dată în Ziariștii.