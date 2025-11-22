Duamna Anca și-un cățel în lesă

03:50

Candidata „suveranist”-putinistă Anca Alexandrescu recurge la metodele diversioniste ale mentorului său Liviu Dragnea. Ca și fostul ei șef de la PSD, „Văduva Neagră” se prezintă ca o țintă a unor asaini misterioși, care operează cu o mașină la fel de msterioasă. Dar ea rezistă eroic! Penibilul episod ne oferă un indiciu: nu cumva Anca Alexandrescu […] Articolul VIDEO. „Asasinii” lui Dragnea s-au întors după Alexandreasca! Ei tot încearcă s-o ucidă, dar nu prea reușesc… A revenit și mașina misterioasă apare prima dată în Ziariștii.