Bărbat din Nepal, ucis când traversa o stradă din București pe trecerea de pietoni – șoferul susține că nu l-a văzut

Ludovic Orban a ținut să-i dea o replică dură președintelui Nicușor Dan după ce acesta i-a ironizat declarațiile legate de plecarea de la Cotroceni. ”Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că […]