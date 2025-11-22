Statuia de ceară a Prințesei Diana, îmbrăcată în celebra „rochie de răzbunare” a fost dezvelită la Paris

16:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina, iar comunitatea internaţională care îşi doreşte o ordine bazată pe reguli este dispusă să continue să apere această ţară. Nicuşor Dan a fost întrebat cum vede planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în colaborare cu […]