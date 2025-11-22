Incendiul din București: la ce spitale au fost distribuiți cei 17 răniți
Aktual24, 22 noiembrie 2025 13:20
Un număr 152 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei, unde a izbucnit un incendiu sâmbătă dimineaţa, iar 17 persoane au fost transportate la spital, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF). „În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează. La faţa locului rămân 4 […]
• • •
Acum 5 minute
13:50
Munți de dovezi în dosarul Georgescu. Sute de gigabiți de probe în dosarul Georgescu-Potra paralizează sistemul IT de la Curtea de Apel: 400 de CD-uri, DVD-uri și stick-uri USB # Aktual24
Dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și apropiați ai acestora sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale a provocat un blocaj fără precedent la Curtea de Apel București: procurorii au trimis sute de gigabiți de probe pe peste 400 de suporturi optice, imposibil de copiat sau analizat de avocați. Un volum colosal de probe […]
Acum 15 minute
13:40
Drulă anunță că topul candidaților din București se va răsturna în ultima săptămână: ”Sondajele sunt intoxicări politice” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, contestă sondajele care îl plasează în afara luptei pentru Primăria Generală, acuzând PNL de manipulare și „fabricarea” unor cercetări sociologice menite să influențeze alegătorii. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, respinge sondajele de opinie care îl poziționează pe locul al patrulea și afirmă că aceste cifre sunt […]
Acum o oră
13:20
13:10
Drulă, atacuri dure la adresa lui Ciucu: ”Mi-a trădat încrederea. Eu cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică” # Aktual24
Cătălin Drulă îl atacă dur pe Ciprian Ciucu, într-o serie de acuzaţii lansate în emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV. Candidatul USR la Primăria Capitalei îl acuză pe contracandidatul liberal că practică un „PSD-ism” similar cu cel al lui Daniel Băluţă şi afirmă că Ciucu ar fi trădat numeroşi aliaţi politici de-a lungul timpului. […]
13:00
Claudiu Târziu o demască pe doamna „Marș TV”: „Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul” # Aktual24
Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare și unul dintre fondatorii AUR, a criticat public candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, după ce fostul său partid a plătit 450.000 de euro pentru o singură ediție a emisiunii realizate de aceasta. Târziu a acuzat o orientare mercantilă a candidatei, afirmând: „Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul […]
Acum 2 ore
12:10
La un pas de război în Caraibe: avioane militare americane survolează coastele Venezuelei, în timp ce Nicolas Maduro va fi desemnat oficial „terorist” # Aktual24
Statele Unite au trimis din nou mai multe avioane în apropierea coastelor Venezuelei, într-o demonstrație clară de forță în contextul tensiunilor crescânde dintre Washington și regimul lui Nicolás Maduro. Operațiunile aeriene vin în apropierea datei la care administrația Donald Trump urmează să desemneze oficial Cartelul de los Soles drept organizație teroristă, acuzați lideri ai acestuia […]
Acum 4 ore
11:40
S-a văzut cu sacii în căruță: Kremlinul pregătește vizita lui Vladimir Putin în regiunile anexate din Ucraina până la sfârșitul anului # Aktual24
Moscova ia în considerare o vizită a președintelui rus, Vladimir Putin, în regiunile anexate recent din Ucraina, posibil chiar până la sfârșitul acestui an, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Această evoluție vine pe fondul difuzării unui plan amplu de pace cu 28 de puncte, propus de Donald Trump, care a stârnit […]
11:20
Comploturi de asasinat ale CIA: Raportul Comitetului Church, 50 de ani mai târziu. Documentele dezvăluie efortul lui Gerald Ford de a bloca raportul # Aktual24
Casa Albă, sub conducerea lui Gerald Ford, a încercat să blocheze un raport istoric al Senatului care dezvăluia rolul CIA în tentativele de asasinare a unor lideri străini și care, în cele din urmă, a dus la o reformă radicală privind modul în care agenția era trasă la răspundere, arată documentele publicate cu ocazia celei […]
11:10
10:40
S-a stins din viață Ornella Vanoni, una dintre legedele muzicii italiene, cunoscută mai ales pentru piesa L’appuntamento – VIDEO # Aktual24
Muzica italiană plânge pierderea uneia dintre cele mai mari voci ale sale: Ornella Vanoni a încetat din viață, vineri seara, la vârsta de 91 de ani, în locuința sa din Milano, în urma unui atac de cord. Născută la Milano pe 22 septembrie 1934, Ornella Vanoni a devenit o figură legendară, cu o carieră ce […]
10:40
Oamenii de știință columbieni au recuperat un tun, trei monede și o cană de porțelan de pe o epavă spaniolă veche de 300 de ani. Nava este subiectul unei dispute legale în Statele Unite, Columbia și Spania # Aktual24
Un tun, trei monede și o ceașcă de porțelan s-au numărat printre primele obiecte recuperate de cercetătorii columbieni din adâncurile Mării Caraibelor, unde miticul galion spaniol San José s-a scufundat în 1708 după ce a fost atacat de o flotă engleză, au anunțat autoritățile. Recuperarea face parte dintr-o investigație științifică autorizată de guvernul anul trecut […]
10:20
Statuia de ceară a Prințesei Diana, îmbrăcată în celebra „rochie de răzbunare” a fost dezvelită la Paris # Aktual24
O statuie de ceară a Prințesei Diana îmbrăcată în așa-numita „rochie de răzbunare”, a fost dezvelită la Paris de unul dintre cele mai vechi muzee de ceară din Europa, la câteva decenii după moartea sa tragică în oraș. Statuia a fost comandată după ce directorul Muzeului Grevin a vizitat Londra și a plecat nemulțumit de […]
10:10
Se mai miră cineva? Planul de pace pentru Ucraina a fost, probabil, scris inițial în limba rusă și trimis ca atare lui Trump # Aktual24
Planul de pace propus de Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, un document amplu cu 28 de puncte, a devenit în ultimele zile subiectul unei dezbateri aprinse. Aceasta cu atât mai mult cu cât jurnalistul britanic Luke Harding, corespondent al publicaţiei The Guardian, a afirmat că textul ar fi putut fi redactat iniţial în limba […]
10:00
Un exemplar original al primei ediții din iunie 1939 a revistei de benzi desenate cu Superman s-a vândut la licitație cu 9,12 milioane de dolari # Aktual24
Un exemplar original al primei ediții din iunie 1939 a revistei de benzi desenate cu Superman, descoperit în stare impecabilă, în podul unei case din California, a devenit cea mai scumpă carte de benzi desenate vândută vreodată, atingând 9,12 milioane de dolari la licitație. Trei frați au găsit, în 2024, șase reviste de benzi desenate, […]
Acum 6 ore
09:40
Șoc pe rețeaua socială X: o funcție nou introdusă dezvăluie că majoritatea influencerilor MAGA sunt de fapt boți din Rusia, China și India # Aktual24
Platforma X (fosta Twitter) a declanșat un cutremur în mediul online american odată cu lansarea unei funcții noi care afișează țara de origine a conturilor utilizatorilor, dezvăluind o rețea vastă de boți și influenceri MAGA (Make America Great Again) operați din India, Rusia și China. Implementată în fază beta la mijlocul lunii noiembrie, funcția „About […]
09:40
SUA: Un judecător din Missouri care purta o perucă Elvis și reda adesea muzica acestuia în instanță a fost de acord să demisioneze # Aktual24
Un judecător din Missouri, care purta o perucă stil Elvis Presley în sala de judecată și punea muzica Regelui Rock ‘n’ Roll-ului pe telefon în timpul procedurilor judiciare, a acceptat un acord care i-a scurtat cariera. Judecătorul Matthew Thornhill dint-o suburbie a orașului St. Louis urmează să fie suspendat fără plată timp de șase luni […]
09:10
Cinism fără margini: „Ucrainenii vor fi obligați să accepte planul meu de pace, pentru că iarna e rece”, afirmă Donald Trump – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a accepta un plan de pace cu Rusia, avertizând că respingerea sa ar însemna oprirea sprijinului SUA și o „iarnă rece” pentru Kiev. Declarațiile, citate de CBS News, au stârnit furie în Europa, întrucât pun sub semnul întrebării suveranitatea ucraineană. Planul, un document de 28 […]
09:00
Secret pontifical dezvăluit: Papa Leon al XIV-lea își schimbă cuvântul de început la Wordle în fiecare zi # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a deschis, vineri, o întâlnire online cu tinerii catolici americani dezvăluind un secret pontifical bine păstrat: folosește un cuvânt de început diferit în Wordle în fiecare zi. Suveranul Pontif și-a dezvăluit strategia pentru popularul joc online al New York Times înainte de a răspunde la întrebări despre inteligența artificială, rețelele sociale […]
08:50
Bărbat din Nepal, ucis când traversa o stradă din București pe trecerea de pietoni – șoferul susține că nu l-a văzut # Aktual24
O tragedie s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în Sectorul 1 al Capitalei, unde un bărbat de origine nepaleză a fost lovit mortal pe o trecere de pietoni de pe Calea Giulești. Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții, iar impactul a fost atât de puternic încât victima nu a avut nicio […]
08:40
S-au inspirat de la noi? Avocații fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro solicită ca acesta să-și execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare # Aktual24
Avocații fostului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, au solicitat Curții Supreme permisiunea de a-și executa la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat, invocând probleme grave de sănătate. Cererea survine într-un moment tensionat, după ce apelurile lor anterioare au fost respinse, iar riscul încarcerării efective a devenit iminent, […]
08:20
Lingăii lui Putin: Premierul slovac Robert Fico susține ciuntirea Ucrainei, prin planul de pace al lui Trump, și vrea ca Rusia „să revină între marile puteri” # Aktual24
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că țara sa sprijină noul plan de pace propus de Statele Unite, considerând că aceasta ar aduce beneficii strategice Moscovei și ar putea conduce la o încetare rapidă a ostilităților. Potrivit premierului slovac, citat de Novinky, actuala versiune a planului este „ambițioasă”, dar mai puțin favorabilă pentru Ucraina decât […]
08:20
Noi atacuri cu drone rusești, în apropiere de granița dintre Ucraina și România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol # Aktual24
Noi tensiuni au apărut în noaptea de vineri spre sâmbătă la granița României cu Ucraina, după ce forțele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Odesa. Ministerul Apărării Naționale a transmis sâmbătă dimineață că două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației […]
08:10
Marjorie Taylor Greene, una dintre cele mai fidele aliate ale lui Trump, și-a anunțat demisia din Congres după ce l-a criticat pe președinte – VIDEO # Aktual24
Decizia lui Marjorie Taylor Greene de a demisiona din Camera Reprezentanților marchează unul dintre cele mai dramatice episoade politice din ultimii ani din Partidul Republican. Anunțul, făcut pe platforma X, consemnează sfârșitul unei cariere parlamentare scurte, dar extrem de vizibile, în care Greene a fost una dintre cele mai vocale și controversate figuri ale dreptei […]
Acum 24 ore
23:20
Coloniști israelieni filmați cum pășteau vitele pe terenuri private palestiniene, hărțuind localnicii și deteriorându-le culturile # Aktual24
Imaginile publicate de ziarul israelian Haaretz arată tineri coloniști israelieni păscându-și vitele pe terenuri private aparținând satelor Deir Ballut și Duma din centrul și nordul Cisiordaniei, deteriorând culturile și hărțuind localnicii. Imaginile au fost filmate de localnici și de activiști israelieni pentru solidaritate. Șeful de stat major al IDF, Eyal Zamir, a avertizat că eșecul […]
23:10
Un democrat solicită publicarea convorbirii „șocante” dintre Trump și prințul moștenitor al Arabiei Saudite din 2019, după moartea jurnalistului Jamal Khashoggi # Aktual24
Un membru democrat al Camerei Repezentanților, care a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională al lui Donald Trump în primul său mandat, a îndemnat, vineri, Casa Albă să publice o transcriere a apelului telefonic din 2019 al lui Trump cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, după uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. „Familia Khashoggi și […]
23:00
Protest legat de pensiile magistraților în Piața Victoriei: ”Copiii noștri nu sunt sclavii voștri” # Aktual24
Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seară, în faţa sediului Guvernului, împotriva pensiilor speciale, în cadrul unei acţiuni a Comunităţii Declic, alături de „Corupţia Ucide” şi „Iniţiativa România”, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Cei prezenţi au cerut organizarea unui referendum constituţional pentru eliminarea pensiilor speciale şi au afişat pancarte cu mesaje […]
22:50
Eurovision plănuiește schimbarea metodei de vot, după acuzațiile de „ingerință” a guvernului israelian. Adunarea generală a EBU este pregătită să analizeze dacă Israelul poate participa anul viitor # Aktual24
Organizatorii Concursului Eurovision au anunțat că plănuiesc schimbarea sistemului de vot al popularului spectacol muzical pentru a asigura corectitudinea, o mișcare care vine în urma acuzațiilor de „ingerință” din partea guvernului israelian. Uniunea Europeană de Radiodifuziune, o uniune a radiodifuzorilor publici cu sediul la Geneva care administrează evenimentul, a declarat vineri că schimbările au fost […]
22:30
Iranul respinge rezoluția Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și amenință cu noi represalii # Aktual24
Ministerul iranian de Externe a numit o rezoluție a consiliului guvernatorilor al organismului de supraveghere atomică al ONU drept „anti-iraniană” și a amenințat cu represalii nespecificate, a relatat, vineri, presa de stat. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a cerut joi Iranului să coopereze pe deplin cu agenția și să furnizeze „informații precise” despre stocul […]
22:10
Franța va investiga chatbotul Grok al lui Musk pentru postări în limba franceză care au negat Holocaustul # Aktual24
Guvernul francez ia măsuri împotriva chatbotului Grok, bazat pe inteligență artificială, al miliardarului Elon Musk, după ce acesta a generat postări în limba franceză care puneau sub semnul întrebării utilizarea camerelor de gazare la Auschwitz, au declarat oficialii. Grok, creat de compania lui Musk, xAI, și integrat în platforma sa de socializare X, a scris […]
21:10
„Trimisul lui Trump are nevoie de un psihiatru”. Europenii sunt furioși pe detaliile financiare ale planului pentru Ucraina # Aktual24
Planul președintelui american Donald Trump de a transforma activele rusești înghețate într-un mecanism din care investitori privați ar obține profit, în timp ce ar finanța Ucraina, a stârnit reacții furioase în mai multe capitale europene. La Bruxelles, diplomați și oficiali au catalogat ideea drept periculoasă și cinică, iar un diplomat european, referindu-se la omul de […]
21:00
„Roiul” de zeci de mii de cutremure care au afectat insula grecească Santorini de la începutul acestui an a fost declanșat de rocă topită care a circulat printr-un canal subteran timp de trei luni, au descoperit oamenii de știință. Aceștia au folosit fizica și inteligența artificială pentru a determina exact ce a provocat cele peste […]
20:50
Trump, ultimatum pentru Ucraina să-i accepte planul: „Joia viitoare este un termen adecvat. Ucraina oricum pierde teritoriu”. Poziția Ucrainei # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat Fox News Radio, că Ziua Recunoștinței, sărbătorită joi în SUA, reprezintă un termen-limită „rezonabil” pentru ca Ucraina să accepte planul de pace propus de Washington, un document în 28 de puncte care ar pune capăt războiului cu Rusia. „Am avut multe termene limită, dar dacă […]
20:40
În urma dezastrului de la Fukushima din 2011, provocat de un tsunami, care a urmat unui puternic cutremur, toate centralele nucleare din Japonia au fost închise. Cu toate acestea, țara trece printr-o transformare de câțiva ani, trecând de la combustibili pe care trebuie să-i importe înapoi la energia nucleară. Numeroase centrale nucleare sunt din nou […]
20:30
Președintele Dan: ”Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu” # Aktual24
Securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina şi de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a subliniat că urmăreşte ”cu cea mai mare atenţie” cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva ţării vecine. ”Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale preşedintelui Donald Trump de […]
20:30
Cutemur de 5,5 grade în Bangladesh, soldat cu cel puțin cinci morți, printre care un copil și 450 de răniți # Aktual24
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, inclusiv un copil, și peste 450 au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,5 care a lovit Bangladesh. Epicentul cutremurului a fost localizat în apropierea districtului Narsingdi, la aproximativ 30 de kilometri de capitala Dhaka, potrivit BBC. Oamenii au ieșit în grabă din clădiri în […]
20:20
Procurorii au decis, vineri, ca femeia care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea să primească control judiciar pentru 60 de zile. ”Față de femeia, în vârstă de 43 de ani, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a transmis Poliția Capitalei. Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată joi seara, 20 […]
20:10
L-a plătit Rusia: Fost lider al Reform, partidul lider în sondaje în Marea Britanie, a luat 10 ani de închisoare # Aktual24
Nathan Gill, fost europarlamentar și ex-lider al Reform UK în Țara Galilor, a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru opt capete de acuzare de mită. Instanța a reținut că, în perioada 2018–2019, Gill a acceptat plăți pentru a promova, în Parlamentul European și în apariții media, mesaje favorabile Kremlinului. Judecătoarea […]
20:10
Economia zonei euro crește din nou, dar o problemă majoră nu dispare: comenzile de export continuă să scadă # Aktual24
Activitatea economică din zona euro s-a menținut fermă în noiembrie, menținând ritmul solid de creștere înregistrat în octombrie – cea mai puternică expansiune din ultimii doi ani – în mare parte datorită rezistenței continue din sectorul serviciilor. Cu toate acestea, sondajele au arătat o creștere bruscă a costurilor de producție pentru întreprinderi, posibil determinată de […]
20:10
Putin anunță că a primit planul lui Trump, îi place ce a citit. ISW: ”Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafaţă aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă”, informează EFE, citată de Agerpres. „Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană”, a declarat liderul […]
20:00
12.000 de lei amendă pentru un bărbat din Caraș-Severin care a abandonat o cățelușă cu 4 pui pe marginea drumului # Aktual24
Un bărbat din Bocșa, Caraș-Severin, a abandonat pe marginea drumului o cățelușa cu 4 pui. Locul era însă supravegheat de camere video, iar imaginile au ajuns la Poliția Animalelor care a intervenit și i-a salvat. Cu ajutorul filmării, agenții l-au descoperit și pe cel care i-a abandonat, un bărbat de 47 de ani din Bocșa, […]
19:50
Zelenski, mesaj către națiune privind planul Trump: ”Ne aflăm într-unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei noastre. Fie pierderea demnităţii, fie riscul de a pierde un partener cheie” # Aktual24
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către naţiune preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra […]
19:40
Anchetatorii britanici au descoperit o rețea rusească de spălare de bani. Implicat este fostul manager al Wirecard, fugit la Moscova # Aktual24
Conform unui articol din presă, fostul manager fugar al companiei germane de plăți online Wirecard, Jan Marsalek, este legat de o schemă de spălare de bani de miliarde de dolari. Schema conectează traficanții de droguri cu oligarhi ruși sancționați, relatează Financial Times, citând Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA) din Marea Britanie. Anchetatorii britanici descoperiseră anterior […]
19:10
1 milion de euro pe zi, plăți ilegale ale AUR. Asta e corectitudinea partidului extremist # Aktual24
Un milion de euro. Asta e suma pe care a livrat-o partidul extremist AUR către postul TV Realitatea Plus în campania electorală prezidențială din 2025. Asta este pentru o singură zi, altfel au fost mai multe milioane. Aproximativ 4,7 milioane euro în total. Cu mari suspiciuni de ilegalitate. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea […]
19:10
Zelenski despre planul de pace al lui Trump: „Unul dintre cele mai dificile momente” pentru Ucraina, ne împinge pe marginea prăpastiei # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri că Ucraina se apropie de „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, în vreme ce Casa Albă intensifică presiunile pentru ca Kievul să accepte un acord cu Rusia. Declarațiile tranșante vin în contextul apariției, săptămâna aceasta, a unei noi propuneri de pace în 28 de puncte, înaintată […]
18:50
Presshub: Statul a crescut chiriile ridicole ale locuințelor de serviciu doar cu rata inflației. Taxe pe apartamente de 4 lei/mp și de 2,8 lei/metru pătrat pe lună pentru piscine și crame # Aktual24
Ministerul Dezvoltării, condus de udemeristul Cseke Attila, propune „actualizarea” prețului pe metru pătrat al locuințelor de serviciu ocupate de angajați ai diverselor ministere cu rata inflației pe perioada 2007 – 2024. Astfel, chirii ridicol de mici, de 1,8 lei/mp de locuință urmează a deveni 4 lei/metru pătrat. În noile condiții, un apartament de 52 de […]
18:20
Blat PSD-AUR. Aflat la Buzău, Simion s-a ferit să spună ceva de Ciolacu, însă l-a atacat pe candidatul PNL-USR: ”Le este frică de noi” # Aktual24
Liderul extremist George Simion a fost prezent, vineri, la Buzău pentru a-l susține pe candidatul AUR la șefia Consiliului Județean, Ștefan Avramescu, însă s-a ferit din răsputeri să îl atace pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD. În schimb l-a atacat violent pe candidatul PNL-USR. Ca să evite să spună ceva de Ciolacu, Simion a vorbit la […]
18:00
Bolojan acuză: În spitale nu mai rămân bani de medicamente pentru că 90% din buget merge la salariile medicilor # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a acuzat, vineri, că sporurile pentur medici au ajuns la niveluri exagerate. „Nu fug de zona de sănătate. Avem multe spitale în România unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. În condițiile în care aproape toți banii se duc pe salarii, cât mai rămâne pentru medicamente, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, […]
17:50
Bolojan i-a prins și pe cei de la Metrou: ”Înțeleg că, dacă lucrezi la metrou, primești spor de subteran chiar dacă ești în suprateran” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a dat, vineri, mai multe exemple despre cum se acordă sporuri nemeritate ăn mai multe zone ale statului. „Fiecare minister trebuie să-și facă datoria, să-și analizeze toate lucrurile astea. Înțeleg că, dacă lucrezi la metrou, primești spor de subteran chiar dacă ești în suprateran. Nu știu dacă directorul de la ambulanță din […]
17:40
În 1938, premierul britanic de atunci, Chamberlain, venea triumfător acasă după Acordul de la Munchen cu Hitler și anunța: „am adus pace pentru vremea noastră”. Convins că occidentalii au „calmat” agresorul dându-i o bucată din Cehoslovacia, regiunea Munților Sudeți. Anul următor izbucnea cel mai distrugător conflict din istoria omenirii, Al Doilea Război Mondial. Planul de […]
17:30
Oana Gheorghiu va coordona reforma celor 27 de companii de stat cu pierderi masive. Premierul Bolojan: „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise. Nu putem merge mai departe cu găuri negre finanțate din bani publici” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu va conduce grupul de lucru însărcinat cu restructurarea celor mai problematice companii de stat, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a explicat că 27 de companii se află în situație critică, cu capitaluri proprii negative și pierderi uriașe: numai anul trecut au cumulat 1,2 miliarde de lei pierderi, la care se […]
