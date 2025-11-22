Fostul președinte al Braziliei Jair Bolsonaro, arestat preventiv. El ar fi încercat să fugă înainte de a începe executarea pedepsei de 27 de ani

19:10

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri că Ucraina se apropie de „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, în vreme ce Casa Albă intensifică presiunile pentru ca Kievul să accepte un acord cu Rusia. Declarațiile tranșante vin în contextul apariției, săptămâna aceasta, a unei noi propuneri de pace în 28 de puncte, înaintată […]