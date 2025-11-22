Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania

07:10

Crescut în Napoli, înconjurat de șefi ai mafiei, Raffaele Imperiale a creat un sindicat global al drogurilor din Dubai. Acum, aflat în închisoare, el și-a spus povestea pentru prima dată. Îmbrăcat în pantaloni albi, tricou și șlapi în aceeași non-culoare, bărbatul care a ieșit din celula sa pentru a se întâlni cu magistratul Maurizio de Marco avea o dispoziție ciudată de regret pentru un traficant de droguri, gangster și traficant de arme, relatează The Times.