Viktor Orban, scrisoare către Ursula von der Leyen, ca UE să accepte acordul lui Trump. „Trebuie să lansăm negocieri directe cu Rusia”

În urma publicării articolului „Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia”, reprezentanții Core Group, companie menționată în articol, au trimis un drept la replică, pe care îl vom publica integral. În acest drept la replică, reprezentanții Core Group menționează că s-au întâlnit cu Călin Georgescu „pur incidental”, o singură dată, și că nu au contribuit „la nicio formă de infrastructură de suport informatic pentru campanii politice”.