Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv”

După ce a înregistrat al doilea cel mai bun timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special. Pole-position-ul a fost obținut de Lando Norris. Cursa de la Las Vegas va fi duminică, de la ora 06:00, în […]