Elias Charalambous a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Cum să nu fiu îngrijorat?”

14:50

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului “câinilor” cu Botoşani dacă Alex Musi (21 de ani) a fost forţat să se antreneze la naţionala U21, deşi se ştia că este accidentat. Kopic a răspuns tranşant că nu vrea să se gândească la aşa ceva. El […] The post Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului appeared first on Antena Sport.