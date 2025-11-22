Fotbalistul care a făcut senzație la FCSB, revenire-șoc în România! Unde a ajuns să joace
Fanatik, 23 noiembrie 2025 01:20
Un fost fotbalist al FCSB-ului, cunoscut pentru tehnica și viziunea de joc, a semnat cu o echipă din România. Unde a ajuns să evolueze mijlocașul adulat, cândva, de fanii roș-albaștrilor.
Acum 30 minute
01:20
Acum o oră
00:50
Trebuia să joace FCSB în 10 oameni cu Petrolul? Ce a spus Paul Papp după ce a fost lovit cu cotul de Graovac: ”E clar, nu?” # Fanatik
O fază controversată a avut loc în repriza a doua a meciului FCSB - Petrolul 1-1. Cum a reacționat Paul Papp după ce a fost lovit cu cotul în față de Daniel Graovac.
Acum 2 ore
00:40
Ștefan Târnovanu, reacție virulentă după FCSB – Petrolul 1-1: ”Nu ai cum să intri în play-off”. Ce explicație a găsit pentru eurogolul încasat # Fanatik
Ștefan Târnovanu a avut un discurs dur după meciul FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus portarul campioanei României după un nou pas greșit în SuperLiga.
00:20
Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, pare să fi ajuns cu nervii la pământ, după o nouă partidă fără victorie a roș-albaștrilor. Pe ce a dat vina cipriotul după remiza cu Petrolul.
00:10
Dilema lui Andrei Vochin după golul lui Alex Stoian din FCSB – Petrolul: „Dacă juniorii joacă mai intens ca seniorii, de ce ne mirăm că ne ia Europa la șuturi?” # Fanatik
Andrei Vochin a sesisat un aspect extrem de interesant după ce Alex Stoian a marcat în FCSB - Petrolul 1-1. Despre ce este vorba, în rândurile de mai jos
00:00
Gigi Becali, iritat de dialogul cu Vali Moraru: „Ți-am răspuns din respect, dar dacă nu vreți să înțelegeți, să fiți sănătoși” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat dur după FCSB - Petrolul 1-1. De ce i-a închis telefonul moderatorului Vali Moraru, de fapt. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
22 noiembrie 2025
23:50
Chiar și “killer-ul” FCSB-ului a fost uimit de eurogolul marcat pe Arena Națională: “M-am trezit cu mingea la picior” # Fanatik
Robert Sălceanu a marcat un gol fabulos pe Arena Națională, contra FCSB-ului. Ce a declarat, la finalul partidei, fundașul stânga al “lupilor galbeni” și cum a reușit, de fapt, să-l surprindă pe Ciprian Tătărușanu.
Acum 4 ore
23:30
Gigi Becali a spus-o pentru prima dată: „Cu siguranță au și antrenorii vină”. Extrem de supărat pe Olaru: „Nu își mai revine” # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după FCSB - Petrolul Ploiești 1-1. Ce spune patronul campioanei despre Darius Olaru, dar și despre noul pas greșit în SuperLiga.
23:20
Pontul zilei de duminică, 23 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru CFR Cluj – Rapid # Fanatik
Ziua de duminică ne aduce un meci important în SuperLiga, între CFR Cluj și Rapid, două dintre formațiile cu pretenții ale campionatului României, iar pontul zilei este concentrat pe această confruntare.
23:20
Halucinant! Eugen Neagoe, dialog aprins cu un suporter după FCSB – Petrolul: „Le-ați spus jucătorilor să stea doar pe jos”. Video # Fanatik
Eugen Neagoe a avut un parte de un dialog aprins cu un suporter după FCSB - Petrolul. Ce i-a reproșat fanul roș-albaștrilor antrenorului formației ploieștene.
23:10
Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu am fost niciodată dezamăgit ca în seara asta!” # Fanatik
Gigi Becali a ieșit la atac imediat după FCSB - Petrolul. Critici dure la adresa jucătorilor săi. Ce a spus despre șansele campioanei de a mai ajunge în play-off.
22:50
Sportul românesc a suferit două înfrângeri dure în aceeași zi. Naționalele de rugby ale României au pierdut duelurile pe care le-au avut pe teren propriu.
22:50
Alex Stoian, supărat chiar și după ce a marcat în FCSB – Petrolul 1-1. Marea sa dezamăgire: „Îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă” # Fanatik
Reacția lui Alexandru Stoian după FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus tânărul atacant după ce a marcat golul bucureștenilor, dar a fost implicat apoi în reușita oaspeților.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu fotbal din Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 560 lei cu ajutorul a două meciuri din campionatul Spaniei, La Liga.
22:30
Scandări nepermise la un derby din Serie A. Meciul a fost la doar un pas de întreruperea permanentă. Ce s-a întâmplat, de fapt.
22:20
Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între Tavi Popescu și Eugen Neagoe: ce i-a reproșat antrenorul și cum a reacționat vedeta lui Gigi Becali. Video # Fanatik
Tavi Popescu a făcut o primă repriză bună în meciul FCSB - Petrolul. Însă, tehnicul jucător al campioanei României s-a contrat dur cu antrenorul Eugen Neagoe.
22:10
Ce gol a putut să ia Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul! Siyabonga Ngezana a „contribuit” decisiv. Video # Fanatik
Gol demn de jocurile video încasat de Ștefan Târnovanu în FCSB - Petrolul. Cum a contribuit Siyabonga Ngezana și cine este marcatorul Robert Sălceanu, de fapt.
22:00
Suporterii Petrolului erau gata să facă show la meciul cu FCSB, dar au fost opriți de jandarmi! Ce s-a găsit asupra lor pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Fanii Petrolului au fost verificați la sânge de jandarmi înainte de meciul cu FCSB. Ce au reținut forțele de ordine prezente pe Arena Națională.
Acum 6 ore
21:40
Gică Hagi, primit cu ostilitate în Turcia când a semnat cu Galata: „L-a adus Giovanni pe elefantul ăsta!”. Cum a ajuns idol la Istanbul: „Săreau toţi să îi pupe mâna” # Fanatik
Gică Hagi este idol în Turcia pentru realizările pe care le-a avut la Galatasaray. Cu toate acestea, transferul său la gruparea din Istanbul n-a fost văzut cu ochi buni încă de la început
21:40
Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Suporterii Petrolului au afișat la partida cu FCSB, de pe Arena Națională, un mesaj care nu le-a căzut deloc bine fanilor campioanei României. Ce au afișat “lupii galbeni” pe cel mai mare stadion din România.
21:30
Curajul lui Gigi Becali a fost răsplătit din plin! Titular în mod surprinzător, Alex Stoian a deschis scorul în FCSB – Petrolul. Video # Fanatik
Alex Stoian a fost alegerea celor de la FCSB pentru postul de atacant în absența lui Daniel Bîrligea, în detrimentul lui Alibec și Thiam. Tânărul jucător a răsplătit încrederea primită și a deschis scorul în meciul cu Petrolul.
21:10
Prezență specială pe Arena Națională la FCSB – Petrolul! Constantin Budescu a mers să-și vadă fostele echipe: de cine a fost însoțit. Foto # Fanatik
Meciul dintre FCSB și Petrolul s-a bucurat de o prezență specială. Constantin Budescu a fost surprins la partidă alături de cele mai importante persoane din viața sa.
21:00
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv # Fanatik
Suporterii ultras ai unui club important din Europa se mobilizează exemplar pentru partida cu FCSB, din grupa de Europa League. Câte bilete și-au achiziționat, deja, pentru partida programată pe Arena Națională.
20:50
Mesaj-manifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul! Ce au afișat pentru susținerea suporterilor arestați după conflictul cu susținătorii Rapidului # Fanatik
Ce mesaj au afișat suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului din SuperLiga cu Petrolul. Susținere totală pentru fanii arestați după conflictul cu rapidiștii.
20:30
FRF, lămuriri esențiale! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Musi, accidentat din nou la echipa națională # Fanatik
FRF a răspuns oficial după accidentarea lui Alex Musi la echipa națională U21. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul fotbalist al lui Dinamo.
20:20
Ionuț Radu, one man show în Spania! Ce a făcut portarul român după victoria uriașă obținută de Celta. Video # Fanatik
Ionuț Radu a făcut spectacol după meciul celor de la Celta Vigo. Ipostaza inedită în care a fost surprins portarul echipei naționale la finalul partidei.
20:10
Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!” # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, a dezvăluit care este sportivul său preferat din toate timpurile. Ce români se află în topul primarului din Sectorul 6.
19:50
Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după FCSB – Petrolul Ploiești # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, ediție de colecție după FCSB - Petrolul Ploiești. Cristi Coste va avea în platou invitați de top: Vivi Răchită, Marius Mitran, Sabin Ilie și Sorin Cârțu.
Acum 8 ore
19:30
Adi Popa, distrus de fostul său coleg de la FCSB: “Foarte slab ca fotbalist. Sunt mai bun ca el la orice oră a zilei!” # Fanatik
Adi Popa a fost făcut praf de un fost atacant al roș-albaștrilor, cu care a împărțit același vestiar, timp de un sezon, la FCSB. Cine l-a atacat pe fostul internațional român, poreclit Motoreta grație vitezei.
19:10
Visul oricărui suporter devine realitate: un meci de Liga Campionilor văzut pe viu. Betano Social, platforma unde pariorii fac spectacol, pune la bătaie o experiență completă la unul dintre cele mai tari meciuri ale finalului […]
19:10
Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer # Fanatik
O campioană din Ucraina a fost condamnată la 19 de ani de închisoare în Rusia. Care a fost motivul și cum s-a apărat sportiva medaliată la haltere în instanță.
18:50
Cristiano Bergodi a fost entuziasmat după victoria din meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus, de fapt, tehnicianul italian și ce obiective are la formația studențească.
18:40
Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA cu U Cluj: „E o imagine clară” # Fanatik
Adrian Mihalcea s-a dezlănțuit după UTA - U Cluj 0-2. Antrenorul arădenilor critică faptul că golul marcat de Marius Coman a fost anulat după intervenția VAR.
18:20
Fotbalistul de la FCSB, gest de mare caracter pentru fanii săi: „Trebuie să le ofer ceva pentru că mă susțin” # Fanatik
Gest superb făcut de fotbalistul de la FCSB! Membrii fanclubului său primesc, periodic, tricouri gratis de la favoritul lor. Care este motivul din spatele acestor cadouri
18:20
MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – Petrolul # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor pune lupa pe meciul FCSB - Petrolul, de o importanță deosebită pentru calificarea campioanei în play-off, în direct la „MM la Fanatik” duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30.
17:50
Cristi Chivu, discurs fabulos înaintea primului derby Inter – AC Milan: ”Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta” # Fanatik
Pentru Cristi Chivu urmează marele derby al Italiei în care Inter întâlnește AC Milan. Ce a declarat tehnicianul român înaintea meciului care împarte orașul Milano în două.
Acum 12 ore
17:40
Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel, mai mult decât impresionat de un coleg de la FCSB. Ce spune fundașul despre cum Gică Hagi l-a pregătit pentru experiența la un club mare din România.
17:20
Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare” # Fanatik
Fostul mare arbitru a fost pus la zid după ce spus că Mircea Lucescu ar trebui să se retragă și să lase locul unui selecționer mai tânăr la echipa națională. Cine l-a atacat pe ex-președintele CCA.
17:10
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!” # Fanatik
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat după 15 ani, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre creatorul Stelei din 1986
17:00
Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru # Fanatik
Florin Cernat vrea toate cele trei puncte la debutul său în calitate de director sportiv la FCSB. Campioana en-titre joacă împotriva Petrolului, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30
16:50
După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a făcut un gest impresionant pentru iubita sa. Antonia a postat totul pe internet # Fanatik
Daniel Bîrligea a dat de probleme pe plan profesional, însă asta nu l-a împiedicat să facă un gest cu adevărat emoționant pentru partenera sa, Antonia.
16:40
Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată # Fanatik
Costel Gâlcă a primit o veste cum nu se poate mai proastă înaintea derby-ului CFR Cluj - Rapid. Antrenorul giuleștenilor l-a pierdut pe unul dintre jucătorii de bază, care s-a accidentat
16:30
Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
16:20
Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!” # Fanatik
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
16:10
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6 # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
16:00
Povestea excepțională a lui Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Marea nedreptate care i s-a făcut # Fanatik
Povestea din spatele marelui Miodrag Belodedici. Este singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar i s-a făcut o mare nedreptate. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat că s-a deschis o nouă stradă în Sectorul 4. Europa Unită a fost construită în doar patru luni
15:40
Daniel Oprița s-a dezlănțuit după egalul Stelei cu Metalul Buzău. Mesaj dur pentru jucători, conducători și suporteri # Fanatik
Daniel Oprița a răbufnit după ce Steaua a remizat, 1-1, în meciul de la Metalul Buzău, iar la finalul confruntării s-a certat inclusiv cu suporterii echipei sale.
15:20
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu” # Fanatik
Destinul îl poate duce pe Mircea Lucescu din nou la Bratislava. Naționala României a obținut o calificare istorică la un turneu final în urmă cu 43 de ani în orașul din Slovacia.
15:10
Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa # Fanatik
Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
