IPS Nifon aniversează 40 de ani de arhierie

17:10

„Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și din tot locul, adică prin gândul la Dumnezeu oriunde ne-am afla, orice am grăi, orice am gândi, toate făcute în legătură cu gândul la Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Teofan vineri la Mănăstirea Peștera din județul Neamț. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la…