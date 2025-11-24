IPS Nifon aniversează 40 de ani de arhierie
Basilica.ro, 24 noiembrie 2025 15:50
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, aniversează, luni, 40 de ani de arhierie. IPS Nifon s-a născut în data de 5 ianuarie 1944, în comuna Creţeşti-Vidra, jud. Giurgiu, din părinţii Anghel şi Maria Mihăiţă, la botez primind numele Nicolae. Studii A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală între 1951 şi…
Acum 5 minute
16:20
Protos. Arsenie Irimiea: Darul se împlinește în dialog cu Dăruitorul. Ce trebuia să-și spună bogatul căruia i-a rodit țarina # Basilica.ro
Protos. Arsenie Irimiea, starețul mănăstirii bucureștene Schitul Darvari, a explicat duminică unde a greșit bogatul căruia i-a rodit țarina. Părintele stareț a vorbit despre „drama omului contemporan”, care „nu știe ce să facă cu binele și cu succesul pe care le trăiește”. „Cum manageriezi succesul?” s-a întrebat părintele stareț în cuvântul de învățătură. „În zilele…
Acum 30 minute
16:00
IPS Teofan la botezul unui prunc: Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit duminică slujba botezului pentru al treilea copil al părintelui paroh Felix-Petru Prisecariu de la Parohia „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani. Pruncul a primit numele de Teofan, iar botezul a fost un prilej de bucurie duhovnicească atât pentru familie, cât…
Acum o oră
15:50
15:40
Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian” se va desfășura marți și miercuri, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, reunind teologi și cercetători din întreaga țară. Evenimentul îi omagiază pe sfinții români ai secolului XX care au marcat profund viața…
15:30
Iarna își anunță sosirea iar prima zăpadă așternută peste biserici creează peisaje ce ne încântă sufletul, trezind în noi bucuria curată a copilăriei. Vă invităm să vă bucurați de selecția noastră de imagini din perioada 17–23 noiembrie. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
Acum 2 ore
15:20
Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, duse spre închinare la capela Spitalului de Copii „Maria Sklodowska Curie” # Basilica.ro
Racla care conține un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, aflate în patrimoniul Mănăstirii Cernica, va fi adusă spre închinare la capela spitalului „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, cu ocazia hramului lăcașului, sărbătoarea Sfântului Stelian Paflagonul. Programul liturgic va începe cu Slujba Acatistului Sfântului Stelian, de la ora 08:00, urmată de Utrenie.…
15:00
Universitatea de Vest l-a premiat pe Mitropolitul Banatului pentru activitatea social-filantropică # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a primit Premiul „Sever Bocu” pentru Implicare Civică și Socială joi, în cadrul Galei Premiilor Universității de Vest din Timișoara (UVT), ca recunoaștere a activității constante în sprijinul comunității și al celor aflați în dificultate. Gala Premiilor UVT 2025 a avut loc la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și…
Acum 4 ore
14:00
ASCOR Iași vrea să dăruiască 500 de ursuleți de pluș micilor pacienți de la Spitalul „Sfânta Maria” # Basilica.ro
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Iași, a lansat campania prin care își propune să ofere 500 de ursuleți de pluș copiilor internați la Spitalul „Sfânta Maria”. Campania „Moș Crăciun la copiii din spitale”, ajunsă la ediția a cincea, își propune să aducă bucurie micilor pacienți în perioada sărbătorilor, când internarea este cu atât…
Acum 6 ore
11:30
Moaștele Sf. Iacob Putneanul la Paraclisul Episcopal din Copenhaga: Un tânăr convertit a primit numele sfântului # Basilica.ro
O delegație de la Mănăstirea Putna, condusă de Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a dus sâmbătă, la Paraclisul Episcopal din Copenhaga, un fragment din moaștele Sf. Ier. Iacob Putneanul. Delegația care a purtat în pelerinaj sfântul odor a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul…
10:50
ASCOR marchează 35 de ani de activitate cu un concert caritabil: Sub pridvorul cerului # Basilica.ro
ASCOR București și Universitatea Politehnica din București, prin Centrul de Spiritualitate „Sf. Grigorie Palama”, anunță organizarea unui concert caritabil de colinde intitulat: „Sub pridvorul cerului. ASCOR 35”. Evenimentul, care marchează 35 de ani de activitate a ASCOR, va avea loc în 11 decembrie 2025, de la ora 18:00, în Aula Magna a Politehnicii. La concert…
10:40
Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. Este concluzia unui studiu realizat de Părintele Jivko Panev și publicat recent pe site-ul Orthodoxie.com. În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța aproape că s-a dublat (o creștere de 94%), ajungând la…
Acum 8 ore
09:50
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește altora „Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește și el altor oameni”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Citește mai mult. PS Paisie Sinaitul…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 24 noiembrie Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei Era roman de neam, a fost adus la Hristos de marii Apostoli Petru şi Pavel. Clement a fost al treilea episcop al Romei, după Lin şi Anaclet, timp de zece ani. A fost botezat de Sfântul Apostol Petru, devenind astfel un adevărat discipol al lui…
23 noiembrie 2025
19:20
Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Tårs, Danemarca, a fost sfințită vineri de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Ierarhul a subliniat importanța consacrării unui lăcaș de cult, comparând ungerea cu Sfântul și Marele Mir cu momentul sfințirii omului în Sfânta Taină a Botezului. „S-a sfințit acest lăcaș propriu românesc de aici,…
18:20
Un secol de la construirea bisericii din parohia clujeană Mănăstireni: IPS Andrei a resfințit lăcașul de cult # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei a resfințit sâmbătă Biserica „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, județul Cluj, construită între 1925 și 1927. Lăcașul de cult a trecut, în ultimii cinci ani, printr-un amplu proces de renovare care a inclus lucrări la acoperiș, instalații, tâmplărie, restaurarea picturii și reamenajarea curții. La eveniment au participat numeroși credincioși, autorități civile și militare, reprezentanți…
17:10
Pregătiri pentru parada de 1 Decembrie: Peste 2.900 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # Basilica.ro
Peste 2.900 de militari cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Națională organizată luni, 1 Decembrie, în București, anunță Ministerul Apărării Naționale. Vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum…
16:30
Binele trebuie împărtășit: Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete pentru copiii și adulții din spitale # Basilica.ro
Arhiepiscopia Aradului a pregătit 150 de pachete de primă necesitate pentru copiii și adulții internați în spitale, într-o acțiune social-filantropică desfășurată în apropierea sărbătorilor. Activitatea a fost coordonată de părintele Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier eparhial la Sectorul Social–Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, și realizată cu sprijinul voluntarilor și al persoanelor care au contribuit financiar. „Mulțumesc tuturor…
Ieri
15:50
În predica rostită duminică la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța recunoștinței și a grijii față de aproapele: „Când cineva mulțumește, darul se înmulțește”. Episcopul vicar a arătat că pilda bogatului căruia i-a rodit țarina din Evanghelia Duminicii este, înainte de toate, o lecție despre lipsa mulțumirii.…
15:20
PS Paisie Sinaitul a sfințit altarul exterior al unei parohii ilfovene: Este o prelungire vie a spațiului sacru # Basilica.ro
„Altarul exterior nu este doar o anexă a bisericii, ci o prelungire vie a spațiului sacru, un semn vizibil că lucrarea Bisericii se extinde și cuprinde întreaga viață a credincioșilor”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în Parohia Domneștii de Jos din județul Ilfov. Episcopul vicar patriarhal s-a aflat în mijlocul comunității cu ocazia…
14:00
Patriarhul Daniel: Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește altora # Basilica.ro
„Omul se îmbogățește în Dumnezeu când, din darurile primite de la El, dăruiește și el altor oameni”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Părintele Patriarh a subliniat că viața duhovnicească își are izvorul în rugăciune, deoarece „prin…
13:10
Rugăciune și recunoștință pentru cuvioșii Mănăstirii Sihăstria, la 18 ani de la trecerea în veșnicie a pr. Ioanichie Bălan # Basilica.ro
La 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, la Mănăstirea Sihăstria a fost săvârșită sâmbătă slujba de pomenire pentru toți cuvioșii din obște care au trecut la viața veșnică. Între cei pomeniți, atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujba parastasului oficiată în cimitirul așezământului monahal, s-au numărat Ieroschimonahii Ioanichie Moroi…
11:30
Un secol de la nașterea părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa: Peste două decenii a pătimit în închisoare # Basilica.ro
Se împlinesc duminică 100 de ani de la nașterea părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori din temnițele comuniste, în care a pătimit peste două decenii. În contextul anului 2025, proclamat de Biserica Ortodoxă Română „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, este readusă în atenție și viața…
00:10
† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie, episcopul Acragandelor; Duminica a 26-a după Rusalii (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 23 noiembrie Sf. Antonie de la Iezerul Vâlcii Acest fericit părinte Antonie era de neam român şi a trăit pe vremea binecredinciosului voievod Matei Basarab şi a voievodului martir Sfântul Constantin Brîncoveanu. A crescut în dreapta credinţă mergând de mic la Sfânta Biserică, unde îşi găsea desfătarea sufletească. Înaintând cu vârsta a ajuns…
22 noiembrie 2025
18:50
În Duminica a 26-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de Eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia…
17:10
IPS Teofan: Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și tot locul # Basilica.ro
„Dumnezeu pătrunde în viața noastră prin rugăciunea cea din toată vremea și din tot locul, adică prin gândul la Dumnezeu oriunde ne-am afla, orice am grăi, orice am gândi, toate făcute în legătură cu gândul la Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Teofan vineri la Mănăstirea Peștera din județul Neamț. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a vizitat joi Consulatul General al României la Londra. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de ieromonahul Dionisie Stan, a fost întâmpinat de Excelența Sa Daniel-Robert-Adrian Marin, Consulul General al României la Londra. „Vizita se înscrie în dialogul constant al oficiului consular cu reprezentanții tuturor cultelor religioase de limbă…
13:50
Românii din Madrid au serbat vineri hramul Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Slujba de hram a fost oficiată de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de clerici din administrația eparhială. La predică, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat modelul de ascultare al Maicii Domnului: „Ea L-a primit pe Hristos…
12:20
Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Teofil al III-lea la 20 de ani de la întronizarea ca Patriarh al Ierusalimului. „În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați…
10:50
18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, cronicarul monahismului românesc # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinesc 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc. Părintele Ioanichie Bălan a editat cele mai multe dintre scrierile Sfântului Cleopa, precum și colecția Viețile Sfinților (12 volume) sau Convorbiri duhovnicești. Cărțile sale au fost traduse și în limbile altor țări ortodoxe (greacă, rusă, sârbă, bulgară), precum și în…
00:10
Calendar Ortodox 22 noiembrie Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia au făcut parte din cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos şi apoi au fost şi ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Ei L-au mărturisit pe Hristos la Colose, în Frigia, unde păgânii o cinsteau pe zeiţa Artemida.…
21 noiembrie 2025
19:20
Studenții teologi din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina: Programul hramului # Basilica.ro
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina, ocrotitoarea Paraclisului instituției academice. Programul hramului va debuta luni seară, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei cu Litia, acatistul și procesiunea cu moaștele Sfintei Ecaterina în jurul lăcașului de cult, după care vor fi așezate în baldachinul din apropierea bisericii. De sărbătoarea…
18:50
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta, George Bologan, a susținut miercuri o conferință la Vatican în cadrul căreia a vorbit despre teologia și tradiția isihastă românească, cu accent pe opera Sfântului Dumitru Stăniloae. În cadrul conferinței organizate de Asociația „Carità politica”, ambasadorul George Bologan a prezentat spiritualitatea ortodoxă românească…
18:10
„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile de creștinism oriental”, a afirmat un istoric american # Basilica.ro
„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile de creștinism oriental”, a afirmat pentru Basilica.ro profesorul american David A. Michelson, care a susținut miercuri o conferință de specialitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. David A. Michelson este profesor asociat de Istoria creștinismului la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Statele Unite ale Americii.…
17:50
PS Samuel Bistrițeanul l-a primit pe ambasadorul Israelului la prima sa vizită în Cluj-Napoca # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, l-a primit joi pe Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, aflat pentru prima dată în vizită oficială la Cluj-Napoca. Ambasadorul Israelului în România a apreciat frumusețea orașului și deschiderea comunității. Originar dintr-o familie cu rădăcini românești – ambii părinți…
17:10
Cuvânt către tineri: Mitropolitul Andrei a deschis seria de conferințe duhovnicești organizată de ASCOR Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andei a susținut joi conferința „Cuvânt către tineri” în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, deschizând seria de conferințe duhovnicești organizate de ASCOR în Postul Nașterii Domnului. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre Praznicul Nașterii Domnului și despre importanța postului ca perioadă de pregătire duhovnicească, oferind tinerilor repere și îndemnuri pentru trăirea credinței…
16:00
Un monument dedicat unui erou al românilor va fi restaurat. Proiectul va costa peste un milion de euro # Basilica.ro
Ansamblul monumental de la Roșcani (județul Galați), dedicat Domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz, va fi restaurat și readus la viață printr-un proiect amplu, care va costa peste un milion de euro, a anunțat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea. Proiectul este intitulat „Istoria care ne unește” și este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat…
16:00
Schitu Măgureanu din București și-a sărbătorit vineri hramul istoric, Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Pentru mai multe fotografii de la eveniment, intră pe pagina noastră de Facebook.
15:50
Cetatea de scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în țara noastră, anunță Consiliul Județean Suceava. O reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, astfel că va fi utilizat un proces prin care forma originală a zidurilor să fie sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra…
14:40
Întâlnire catehetică dedicată Sfintei Scripturi la Timișoara: Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume # Basilica.ro
Parohia Fratelia din Timișoara a găzduit o întâlnire catehetică dedicată Zilei Bibliei și Sfântului Ioan Gură de Aur, desfășurată sub titlul „Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume”, informează Mitropolia Banatului. Printre participanți s-a numărat și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru…
14:40
Patriarhul Daniel: Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu Taina Cuvântului lui Dumnezeu # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a subliniat vineri, în predica rostită la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, rolul esențial al educației religioase în viața copiilor, referindu-se la cei doisprezece ani petrecuți de Fecioara Maria la Templul din Ierusalim. „Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu în mod deosebit taina Cuvântului lui Dumnezeu” a spus Preafericirea Sa, evidențiind…
14:20
Patriarhul României îl felicită pe Arhiepiscopul Irineu la aniversarea a 35 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de felicitare Arhiepiscopului Irineu al Alba Iuliei cu ocazia aniversării a 35 de ani de arhierie. „Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate”, se arată în mesajul Preafericirii Sale. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost hirotonit arhiereu…
13:00
Vineri, 21 noiembrie, s-au împlinit 107 ani de la nașterea părintelui Constantin Galeriu, o personalitate care „rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii și a țării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conștiință pedagogică şi misionară”, așa cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Părintele Constantin Galeriu s-a născut la…
12:20
PS Paisie Sinaitul: Dacă noi îi iubim pe copiii noştri, atunci îi aducem de mici în casa lui Dumnezeu # Basilica.ro
Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este frumoasă prin faptul că ne arată simplitatea prin care Dumnezeu începe lucrarea de mântuire a oamenilor, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, în cuvântul susținut la Schitul Măgureanu, cu ocazia acestui praznic. „Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este una dintre cele mai luminoase sărbători ale…
12:10
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, împlineşte vineri, 21 noiembrie 2025, 35 ani de la hirotonia în demnitatea de episcop. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu Pop-Bistrițeanul s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, din părinții Dumitru și Rozalia Pop, primind la Botez numele de Ionel. Școala elementară a urmat-o în…
11:40
Vineri s-au împlinit 19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu – Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori din temnițele comuniste, acolo unde a pătimit peste două decenii. Gheorghe Calciu s-a născut în data de 24 noiembrie 1925 fiind mezinul unei familii de oameni simpli, cu 11 copii, din Mahmudia, Tulcea.…
09:50
Episcopul Veniamin, despre Ilie Ilașcu: Fiu credincios al Bisericii, purtând în suflet nădejdea și lumina Ortodoxiei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, l-a evocat pe Ilie Ilașcu, cunoscut luptător pentru drepturile românilor de peste Prut, trecut la Domnul pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. În mesajul său, transmis cu ocazia înmormântării de la București, Episcopul Basarabiei de Sud a spus că Ilie Ilașcu a fost „un luptător…
08:40
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil „Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi la Palatul Patriarhiei. Citește mai mult.…
00:00
Calendar Ortodox, 21 noiembrie Intrarea în biserică a Maicii Domnului Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului (numită în popor şi Vovidenia) aminteşte faptul aducerii cu evlavie, în biserica Legii vechi, adică în templul din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos; întâi, pentru că acest fapt,…
