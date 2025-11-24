IPS Nifon aniversează 40 de ani de arhierie

11:40

Vineri s-au împlinit 19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu – Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori din temnițele comuniste, acolo unde a pătimit peste două decenii. Gheorghe Calciu s-a născut în data de 24 noiembrie 1925 fiind mezinul unei familii de oameni simpli, cu 11 copii, din Mahmudia, Tulcea.…