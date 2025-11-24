Acțiunile Novo Nordisk se prăbușesc. Eșec cu boala Alzheimer

20:40

Veniturile nete ale statului din TVA s-au situat în trimestrul al treilea cu 14,8% peste nivelul din același trimestru al anului trecut și au depășit programul stabilit pentru ANAF pe acest tip de taxă, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Evoluția mai slabă din august (cu declarare și virare în septembrie), lună în care au intrat în vigoare cotele majorate de TVA de 21% (cota generală majorată de la 19%) și 11% (singura cotă redusă care a înlocuite 5% și 9%) este justificată de Finanțe prin faptul că august este istoric o lună cu activitate economică mai redusă, dar și prin prisma cumpărăturilor efectuate în gragă de români în iulie, înainte de cotele majorate ale TVA, ceea ce a diminuat cererea de consum mai ales în august.