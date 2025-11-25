Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist
Digi24.ro, 25 noiembrie 2025 09:50
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
10:20
Bolojan: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”. Guvernul promite intervenții mai rapide și eficiente # Digi24.ro
Ilie Bolojan a condamnat ferm abuzurile asupra femeilor. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor”, a spus premierul, în mesajul cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
10:20
SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump # Digi24.ro
Restabilirea rutelor de export pentru cerealele Ucrainei a devenit un pilon central al planului de pace propus de președintele Donald Trump, afirmă oficiali americani. Washingtonul susține că Ucraina trebuie să rămână „viabilă economic”, iar protejarea transporturilor pe Marea Neagră și menținerea funcționării portului Odesa sunt esențiale pentru orice acord cu Rusia.
Acum o oră
09:50
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi # Digi24.ro
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a avut luni discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, acesta fiind cel mai recent efort al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina.
09:50
Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist # Digi24.ro
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare.
09:40
Senatul dă undă verde utilizării dronelor în agricultură: reguli clare pentru tratamentele fitosanitare # Digi24.ro
Senatul a adoptat un proiect care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor în aplicarea tratamentelor pentru protecția plantelor. România se aliniază astfel țărilor europene unde aceste tehnologii sunt deja folosite pentru a sprijini fermierii și pentru a face agricultura mai sigură, mai rapidă și mai eficientă, spune USR, inițiatorul propunerii legislative. Propunerea legislativă urmează să fie votat de Camera Deputaților.
Acum 2 ore
09:20
Administrația Trump va reinteroga refugiații admiși sub mandatul Biden. Peste 230.000 de persoane ar putea fi afectate # Digi24.ro
Administrația Donald Trump a ordonat o revizuire amplă a tuturor refugiaților care au intrat în țară sub fostul președinte Joe Biden, potrivit unui memo intern al guvernului american văzut de Reuters, o măsură fără precedent care ar putea redeschide cazurile a mii de persoane care au solicitat protecție în Statele Unite.
09:00
Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății” # Digi24.ro
Violența digitală îndreptată împotriva femeilor se extinde rapid în Europa, alimentată de ușurința cu care agresorii atacă din spatele anonimatului, fără consecințe. Deepfake-uri, amenințări și hărțuire online împing tot mai multe femei la tăcere. ONU avertizează că acest val de abuzuri este „o oglindă a societății” și reflectă sexismul adânc înrădăcinat care le afectează zilnic viața.
08:40
Iranul vrea răzbunare după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hezbollah, într-un atac în Beirut # Digi24.ro
Hezbollah l-a înmormântat, luni, pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran. Teheranul a cerut „răzbunare” pentru moartea acestuia, notează AFP, potrivit Agerpres.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie
08:30
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” # Digi24.ro
Locuitorii din județul Galați au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, care avertizează asupra atacurilor rusești, asupra portului Reni de pe Dunăre, aproape de granița cu România.
08:30
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: Zece civili, dintre care nouă copii, uciși în timpul nopții # Digi24.ro
Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini.
Acum 4 ore
08:10
Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. Estimări pentru următoarele 4 săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. Estimări pentru următoarele 4 săptămâni
07:50
Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui atac rusesc. O persoană a murit și 7 au fost rănite # Digi24.ro
Mai multe zone din Kiev au rămas fără electricitate şi apă, după un atac al Rusiei asupra capitalei ucrainene. O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 persoane au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.
07:40
Percheziţii în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și R. Moldova # Digi24.ro
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, relatează News.ro.
07:10
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de rezultat. Analist rus: Speră ca Trump să devină furios pe Zelenski # Digi24.ro
Oficialii ucraineni și europeni s-au mobilizat în weekend pentru a modifica planul de pace în 28 de puncte al președintelui Trump, menit să pună capăt războiului din Ucraina, elaborat cu contribuția Rusiei și puternic influențat de Kremlin. Președintele rus Vladimir Putin, la rândul său, a stat și a privit, relatează New York Times.
07:10
În noiembrie 1990, prim-ministrul britanic și-a luat rămas bun cu lacrimi în ochi de la numărul 10 Downing Street (n.red. sediul Guvernului). Ea a fost înlăturată de propriul partid, după ce a fost slăbită de un dușman neașteptat.
07:10
Sclavi sexuali și o „armată” de persoane fără adăpost: Cum plănuiau doi bărbați din Texas să pună stăpânire pe o insulă din Caraibe # Digi24.ro
Doi bărbați din Texas au pus la cale un plan bizar prin care să recruteze o „armată de mercenari” formată din persoane fără adăpost, cu care să invadeze și să cucerească o insulă din Haiti, potrivit procurorilor federali din SUA. Cei doi suspecți plănuiau să îi ucidă pe toți bărbații de pe insula Gonave și să oblige femeile și copiii să devină sclavi sexuali.
07:10
Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu sigur pentru oligarhii ruși la sancțiuni și lupte în instanță # Digi24.ro
Insula Jersey din Canalul Mânecii a dezvăluit noi detalii despre o bătălie juridică cu oligarhul rus Roman Abramovici, care durează deja de doi ani. Documentele recent publicate arată că, în ciuda îngrijorărilor privind legăturile strânse dintre fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea și regimul lui Vladimir Putin, autoritățile din Jersey i-au permis lui Abramovici, cu aprobarea oficialilor de la Londra, să transfere pe insulă active în valoare de peste 7 miliarde de dolari deținute de companiile care controlează cea mai mare parte a averii sale.
07:10
„Ucide fără să fii pedepsit”. Asasinii și „măcelarii” ruși nu sunt trimiși la închisoare, ci la război de ministrul lui Putin # Digi24.ro
În această toamnă, sistemul de aplicare a legii din Rusia a demonstrat din nou cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Datorită semnării unui contract cu Ministerul Apărării, un om care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a reușit să scape de pedeapsă. El și un alt criminal, a cărui victimă a fost o fată, au fost eliberați înainte de proces. Iar criminalilor din banda foștilor polițiști, care au comis 14 crime, li s-au anulat pedepsele de 15 și 12 ani și au fost, de asemenea, eliberați pe „SVO”, arată o analiză sibirireali.
07:10
Ce salariu primește un asistent maternal în România. Condițiile de angajare și situațiile în care venitul lunar poate crește # Digi24.ro
Funcția de asistent maternal reprezintă o componentă esențială a sistemului național de protecție a copilului, exercitată în baza unor standarde profesionale și cerințe legale bine definite. Veniturile asociate acestui rol variază în funcție de mai mulți factori, iar ocuparea profesiei presupune respectarea unor criterii clare.
07:10
În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene. În acest context, la Washington se desfășoară un proces la fel de important: o schimbare a persoanelor care modelează politica SUA față de Ucraina, relatează RBC Ukraine.
07:10
Operațiune medicală în premieră pentru salvarea unei fetițe de 5 luni. Mama: Un moment dificil, dar o să ne întoarcem cu bine # Digi24.ro
Operațiune medicală în premieră. Teodora, o fetiță de doar cinci luni, a zburat la Milano pentru o operație extrem de complicată la inimă. Bebelușul a fost conectat în permanență la un aparat de oxigenare a sângelui în afara corpului și la un plămân artificial. Medicii spun că zborul a fost o provocare încheiată cu succes. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
07:10
Sfânta Muceniță Ecaterina 2025: Preotul explică de ce ziua de 25 noiembrie este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox # Digi24.ro
Sfânta Muceniță Ecaterina este prăznuită anual pe 25 noiembrie în calendarul ortodox, zi marcată cu cruce neagră. Sărbătoarea oferă credincioșilor un moment de reflecție asupra puterii credinței, a demnității în fața încercărilor și a virtuții cunoașterii.
07:10
CCR discută astăzi sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la plata pensiilor private # Digi24.ro
CCR discută astăzi sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la plata pensiilor private
07:10
Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc miliarde în sateliți, interceptori și tehnologii strategice # Digi24.ro
Țările europene își refac strategiile spațiale într-un ritm accelerat, pe fondul competiției globale și al noilor riscuri tehnologice. Germania, Franța, Italia și Regatul Unit investesc miliarde în sateliți, apărare și infrastructuri de lansare.
07:10
„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi # Digi24.ro
O deputată sud-africană este acuzată că a facilitat trimiterea a 17 bărbați din Africa de Sud și Botswana în Rusia, sub pretextul unui curs fals de bodyguard. Odată ajunși acolo, recruților li s-au prezentat contracte militare într-o limbă pe care nu o înțelegeau, iar familiile lor nu au mai putut lua legătura cu ei. Mesaje și fotografii analizate de Bloomberg arată că tinerii au ajuns în zona de război din Donbas, în timp ce politiciana îi liniștea spunându-le că „nu este linia frontului” și că li se confiscă telefoanele „doar ca să-i sperie”. Cazul este acum investigat de o unitate specială a poliției sud-africane.
Acum 12 ore
00:40
Boris Johnson critică „planul de pace” al lui Trump: „Putin stă într-un palat și zâmbește ironic la incompetența adversarilor săi” # Digi24.ro
Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a criticat „planul de pace” al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
24 noiembrie 2025
23:40
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată” # Digi24.ro
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a calificat drept „complet eronată” ideea că Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea conflictului din Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.
23:40
Președintele rus Vladimir Putin va efectua marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan, au anunțat luni autoritățile din Moscova și Bișkek, potrivit The Moscow Times.
23:30
Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a anunțat, luni, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA, comparativ cu anul trecut, sunt generate în perioada iulie-septembrie. „August are activitate redusă”.
23:30
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan” # Digi24.ro
George Simion lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că împovărează românii cu noi taxe pe proprietate după ce a crescut deja costurile materialelor de construcție. Liderul AUR susține că măsurile reprezintă un „jaf fiscal” și îi indică pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu drept responsabili.
23:20
Cazurile împotriva dușmanilor lui Trump, fostul șef al FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James, respinse # Digi24.ro
Un judecător federal a respins, luni, acuzațiile penale împotriva a doi adversari ai președintelui Donald Trump, directorul FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, hotărând că procurorul american pe care l-a ales pentru a-i urmări penal a fost numit în mod ilegal, transmite Reuters. Decizia respinge două cazuri pe care Trump le-a solicitat public, presând liderii Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva unor personalități de rang înalt care l-au criticat și au condus anchete privind conduita sa.
23:20
Veniturile statului rus din petrol și gaze ar putea scădea cu 35% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 520 de miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro), a raportat luni Reuters.
22:50
România, printre țările UE care se vor reuni într-un summit la Helsinki în decembrie: Europa trebuie să-și consolideze apărarea # Digi24.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia vor organiza primul lor summit comun la Helsinki luna viitoare, a anunțat guvernul finlandez, relatează TVP World.
22:50
Ucrainenii au lansat un joc video „Cum să arunci în aer Podul Kerci”. Ai la dispoziție diverse arme, inclusiv un borcan de castraveți # Digi24.ro
În noul joc „Bridge Hunter”, recent lansat pe piață în Ucraina, jucătorii folosesc o serie de arme pentru a distruge podul Kerch – podul real construit de Rusia, care a fost ținta repetată a atacurilor ucrainene.
22:40
Ce se întâmplă cu celelalte pensii speciale. Tanczos Barna: „Nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați” # Digi24.ro
După proiectul privind pensiile magistraților, Tanczos Barna consideră că trebuie găsită o soluție și în cazul celorlalte pensii speciale. Totuși, vicepremierul a subliniat, la Digi24, că acest lucru „nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”.
22:40
O femeie a murit după ce a fost găsită cu urme de violență într-o grădină din Caraș-Severin. Fiul victimei, căutat de autorități # Digi24.ro
Un bărbat din județul Caraș-Severin a sunat la numărul de urgență 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violență pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la fața locului a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Victima locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care este acum căutat de polițiști, fiind bănuit de comiterea faptei.
22:40
Tanczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat”. Cu ce ar putea fi înlocuit: variante discutate în Guvern # Digi24.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri trebuie eliminat și a precizat că nimeni din coaliția de guvernare nu mai susține taxarea companiilor în acest mod.
22:30
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni”. Când are loc relansarea economică a României # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în exclusivitate la Digi24, că impactul majorării TVA asupra consumului este unul temporar, iar presiunea asupra prețurilor a fost impulsionat inclusiv de eliminarea subvențiilor la energie și de creșterea tarifelor la gazele naturale. Demnitarul dă asigurări însă că efectele „care s-au suprapus” și care au dus la creșterea inflației se vor ameliora în următoarele două-trei luni. Vicepremierul este optimist și cu privire la relansarea economică a României: „Cred că în a doua parte a anului 2026 deja o să vedem o inflație scăzută foarte mult - vorbim chiar despre o scădere abruptă”.
22:30
Tanczos Barna, despre reducerile de cheltuieli cu personalul: Este foarte greu să faci reforme în sisteme sensibile # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit luni seara, la Digi24, despre modul greoi în care se avansează cu reducerile de cheltuieli cu personalul, măsură care ar trebui să aducă la buget bani pentru investiții. Însă, spune acesta, „În sistemul public există o rezistență mai mare la schimbare. Instituțiile publice sunt mai bine organizate din punct de vedere sindical și este mult mai greu să iei decizii de genul acesta”. În plus, subliniază vicepremierul, există și domenii sensibile, cum ar fi sănătatea, armata, educația. În cazul acestora, Tanczos Barna spune că nu s-a ajuns la nicio concluzie după discuțiile din coaliție.
22:20
Cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre # Digi24.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.
22:10
Tánczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter 4: „Vecinul trezit de mascați te face să te gândești de două ori” # Digi24.ro
Operațiunea Jupiter 4, desfășurată de ANAF împreună cu Antifraudă, procurori și poliția economică, vizează reducerea evaziunii fiscale și are deja efect de descurajare în rândul agenților economici, spune Tánczos Barna. Vicepremierul a explicat, în direct la Digi24, că statul trebuie să intervină ferm acolo unde există risc, dar să nu deranjeze firmele corecte. Oficialul a avertizat însă că rețelele de evaziune și vânzările fără factură continuă să existe, iar consumatorul este, de multe ori, parte a problemei.
22:10
Tanczos Barna, despre banii primăriilor: Dacă nu pot finaliza proiectele PNRR, vom pierde cum pierdem din cauza pensiilor din justiție # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că o lipsă de finanțare a proiectele din PNRR care revin autorităților locale poate duce la pierderi financiare, așa cum se întâmplă din cauza neîndeplinirii jalonului privind pensiile magistraților. Vicepremierul a spus, în acest context, că UDMR nu va fi de acord ca banii din impozitul pe venit colectat la nivel local să fie luați la bugetul central. El a explicat că dacă vor exista încasări suplimentare din impozitul pe mașini și pe clădiri, acești bani vor rămâne la nivel local pentru a finanța proiectele din PNRR.
22:00
Tanczos Barna, despre proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat: „O regulă pentru a crea echilibru și echitate” # Digi24.ro
Tanczos Barna a spus luni, la Digi24, că proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat are drept obiectiv asigurarea echilibrului și echității. Vicepremierul a declarat că speră să nu existe excepții, însă a adăugat că există posibilitatea ca acestea să apară.
22:00
Alexandru Rogobete anunță modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI , introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care fac anestezie. De asemenea, apare personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale. „Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor”, a mai transmis ministrul.
21:40
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat, în direct la Digi24, care a fost parcursul său profesional, în urma unor informații apărute în presă privind studii nefinalizate trecute în CV-ul său. Demnitarul a precizat că a oprit studiile efectuate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.
21:40
Tanczos Barna: Termenul-limită de 28 noiembrie, pentru modificarea pensiilor magistraților, există. Suntem în pericol de a pierde banii # Digi24.ro
Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului cum afirmase vicepreședintele CSM.
Acum 24 ore
21:20
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică în regiune: „Există spațiu de creștere pentru relevanța României” # Digi24.ro
Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă, a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document care s-a aflat luni pe masa CSAT. „Ambițiile naționale se traduc în general prin proiecție de putere, prin proiecție de influență. Așadar, cu cât ponderea și ambițiile unui stat cresc, cu atât capacitatea de a-și urmări interesele naționale devine mai relevantă. Asta semnalează faptul că România poate astăzi să fie mai ambițioasă decât în trecut”, a subliniat oficialul. Lazurca a amintit și despre lupta României contra dezinformării și a războiului hibrid, alături de aplicabilitatea modelului polonez. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.
21:20
Marius Lazurca, despre Nicușor Dan: „Se pregătește în detaliu pentru interacțiunea cu consilierii. Ne-a fixat standarde foarte înalte” # Digi24.ro
Consilierul de politică externă se ocupă de viziunea strategică, diplomație și înțelegerea intereselor și sensibilităților altor state. Consilierul de Securitate Națională evaluează permanent riscurile, gestionează crizele și anticipează amenințările. În România, șeful statului a decis ca cele mai importante două funcții din administrația prezidențială să fie ocupate de același om: Marius Lazurca. Acesta a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre așteptările lui Nicușor Dan privind performanța echipei sale, precizând că președintele României „se pregătește în amănunt pentru fiecare interacțiune cu noi, consilierii, și că are pretenții de exactitate și de substanță de la noi, care sunt destul de greu de atins. Standardele pe care ni le-a fixat domnul președinte sunt foarte înalte”. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.
21:10
„Schimbare paradigmatică” în liceu. Daniel David: Analfabetismul funcțional, risc de securitate națională, va fi redus drastic # Digi24.ro
Programele școlare noi pentru liceu reprezintă „o schimbare paradigmatică”, afirmă ministrul Educației, Daniel David, după punerea lor în transparență publică. Reforma vizează formarea celor opt competențe-cheie ale elevilor și promite reducerea drastică a analfabetismului funcțional, fenomen pe care ministrul îl numește „risc de securitate națională”. Oficialul subliniază că urmează elaborarea manualelor, formarea profesorilor și introducerea unui curriculum modern, aplicat în licee din anul școlar 2026–2027.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.