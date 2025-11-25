Dani Mocanu și fratele lui ajung azi în fața instanței din Italia. Judecătorii vor decide dacă îl extrădează pe manelist

21:20

Consilierul de politică externă se ocupă de viziunea strategică, diplomație și înțelegerea intereselor și sensibilităților altor state. Consilierul de Securitate Națională evaluează permanent riscurile, gestionează crizele și anticipează amenințările. În România, șeful statului a decis ca cele mai importante două funcții din administrația prezidențială să fie ocupate de același om: Marius Lazurca. Acesta a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre așteptările lui Nicușor Dan privind performanța echipei sale, precizând că președintele României „se pregătește în amănunt pentru fiecare interacțiune cu noi, consilierii, și că are pretenții de exactitate și de substanță de la noi, care sunt destul de greu de atins. Standardele pe care ni le-a fixat domnul președinte sunt foarte înalte”. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.