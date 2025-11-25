Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii

22:10

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că o lipsă de finanțare a proiectele din PNRR care revin autorităților locale poate duce la pierderi financiare, așa cum se întâmplă din cauza neîndeplinirii jalonului privind pensiile magistraților. Vicepremierul a spus, în acest context, că UDMR nu va fi de acord ca banii din impozitul pe venit colectat la nivel local să fie luați la bugetul central. El a explicat că dacă vor exista încasări suplimentare din impozitul pe mașini și pe clădiri, acești bani vor rămâne la nivel local pentru a finanța proiectele din PNRR.