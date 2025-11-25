Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată neconstituțională de către CCR. Explicațiile Curții

09:10

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat joi seară la Antena 3 că este „dezamăgit" de modul „extrem de nepoliticos" în care a vorbit Cătălin Drulă, contracandidatul său de la USR, după apariția sondajului INSCOP. Sondajul a fost publicat joi și îl plasează în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un […]