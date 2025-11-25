14 dintre cele mai puternice organizaţii de business din România vin cu mesaj puternic pentru Guvern: Eliminaţi impozitul minim pe cifra de afaceri. „Menţinerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-şi susţină activitatea şi să păstreze locurile de muncă”
Ziarul Financiar, 25 noiembrie 2025 18:15
14 dintre cele mai puternice organizaţii de business din România vin cu mesaj puternic pentru Guvern: Eliminaţi impozitul minim pe cifra de afaceri. „Menţinerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-şi susţină activitatea şi să păstreze locurile de muncă”
Andreea Minuţă, Regina Maria: Se simte un optimism precaut pe piaţa muncii din perspectiva noastră. În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede în continuare o creştere # Ziarul Financiar
Piaţa muncii dă semne de optimism precaut, iar companiile continuă să investească în sănătatea angajaţilor, chiar şi într-un context economic marcat de inflaţie şi presiune pe costuri, susţine Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria.
Vânzările auto europene cresc în octombrie, pentru a patra lună consecutiv. Interesul pentru maşini electrice revine, iar producătorii auto vin cu oferte tot mai atractive pe piaţă. Înmatriculările de plug-in hybrid au crescut cu 40%, iar cele de full electric au urcat cu aproape o treime # Ziarul Financiar
Enrico Letta: Fragmentarea, naţionalismul, este cadoul perfect pentru chinezi, pentru americani, pentru Wall Street. Trebuie să păstrăm UE ca un mix fundamental între steagurile naţionale şi steagul european. Ele sunt împreună şi vor coexista împreună # Ziarul Financiar
Naţionalismul creează fragmentare în Europa şi trimite joburi, capital în afara continentului a fost una dintre ideile principalele din răspunsul lui Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, invitat special al Galei ZF 27 de ani, când a fost întrebat cum poate Europa să se protejeze de retoricile populiste, naţionaliste, autocratice, suveraniste şi de extremă-dreaptă, care câştigă tot mai mult teren.
Wizrom Software preia Co-Factor într-o tranzacţie de câteva milioane de euro: Acum putem oferi o soluţie completă de HR, de la salarizare la managementul performanţei # Ziarul Financiar
Producătorul local de soft Wizrom Software, cu afaceri anuale de circa 50 milioane de lei, a anunţat preluarea companiei Co-Factor, specializată în dezvoltarea de platforme pentru performanţă organizaţională şi engagementul angajaţilor. Tranzacţia, evaluată la câteva milioane de euro, are ca obiectiv completarea portofoliului Wizrom cu o soluţie de HR strategic, care să funcţioneze integrat cu suita existentă WizOne HR.
Peste 40 de companii printre care Caroli, Olympus şi grupul Comtim fac mezeluri, lactate şi mâncare gata preparată pentru brandul Cămara Noastră din Lidl # Ziarul Financiar
Brânza proaspătă de vaci, Telemea de Sibiu, ciolan, salam Sinaia şi orez cu lapte sunt câteva dintre produsele sub brandul Cămara Noastră pe care le găsim în multe dintre magazinele Lidl din ţară.
Ministrul finanţelor Alexandru Nazare: Bugetul public pe 2026 va fi construit în format electronic, cu o nouă aplicaţie. Împreună cu ANAF vom lansa aplicaţia AiBon, prin care cetăţenii vor putea scana bonuri şi verifica dacă a fost emis sau nu de o casă de marcat validă # Ziarul Financiar
Ministrul finanţelor a mai declarat că instituţia va lansa împreună cu ANAF o aplicaţie prin care cetăţenii vor putea verifica bonurile fiscale primite. Aplicaţia va semnala automat ANAF dacă bonurile încărcate sunt emise de case de marcat “nevalide”.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Căutăm un “Director de IT” guvernamental. Mandatul meu este să gestionez şi digitalizarea. Dacă nu scrie acest lucru în decizia de numire, îl vom cere. În această zonă este o fragmentare, ceea ce lipseşte este coordonarea. # Ziarul Financiar
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Henkel şi-a relocat sediul în clădirea de birouri Equilibrium 2, din zona Floreasca. Andrei Dumitrescu, Preşedintele Henkel România: Evoluţia ascendentă a businessului local şi importanţa strategică a României în portofoliul Henkel au fost factorii decisivi care au determinat mutarea sediului central # Ziarul Financiar
CICh Năvodari, vânzări în creştere cu 15% în primele zece luni, la peste 150 mil. lei. Ernesto Sudati, fondator şi preşedinte, CICh Năvodari: „Creşterea segmentului de nişă, al îngrăşămintelor speciale, arată că tot mai mulţi fermieri urmăresc eficienţa investiţiilor, nu doar preţul pe tonă.” # Ziarul Financiar
O investiţie greenfield de 50 mil. euro gata de start: Fabrica din Prahova a gigantului francez Groupe Atlantic începe să producă boilere şi cilindri de apă caldă pentru Europa. „Este prima noastră unitate din Europa Centrală şi de Est“ # Ziarul Financiar
Grupul fracez Groupe Atlantic urmează să inaugureze în următoarele săptămâni fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, o investiţie greenfield de peste 50 de milioane de euro. Până în prezent au fost investiţi circa 40 mil. euro, iar restul de 10 mil. euro sunt planificaţi până la finalul lui 2026.
Afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au crescut în primele nouă luni ale anului cu 4,4% # Ziarul Financiar
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni ale anului cu 4,4%, ca serie brută, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele INS.
De ce universităţile româneşti nu produc unicorni? Modelul Oxford din UK: 53 de companii farmaceutice create din cercetare academică, monetizate în spinoffs, iar banii sunt reinvestiţi în R&D # Ziarul Financiar
Piaţa românească de spin-off-uri universitare operează cu un deficit structural de masă critică care împiedică formarea unui ecosistem autosustenabil de finanţare a cercetării, a explicat Roxana Voicu-Dorobanţu, conferenţiar universitar doctor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Summitului 2025 organizat de Confederaţia Patronală Concordia.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Francizele de educaţie digitală atrag capital pe fondul expansiunii AI # Ziarul Financiar
Piaţa educaţiei complementare, cu focus pe digital şi AI, atrage tot mai mulţi antreprenori, în special prin modele de franciză care oferă know-how şi predictibilitate. Logiscool România a ajuns la 60 de centre francizate şi peste 10.000 de elevi anual, în oraşe mari, dar şi în comunităţi din jurul acestora. „Investiţia iniţială într-o franciză porneşte de la 20.000 până la 50.000 de euro, iar amortizarea poate dura între doi şi trei ani, în funcţie de oraş şi capacitatea de scalare“, spune Ionuţ Plopeanu, general manager al Logiscool România.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Sorin Bădulescu, fondator şi CEO, Zoomies AI – aplicaţie pentru înţelegerea comportamentului canin: Vrem să ridicăm o rundă seed de până la 1,5 mil. euro anul viitor. Aplicaţia a atras 500 de utilizatori în prima săptămână de la lansare # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Zoomies AI, care a lansat recent o aplicaţie mobilă ce utilizează inteligenţa artificială pentru a ajuta proprietarii de câini să înţeleagă comportamentul şi emoţiile animalelor lor, îşi propune să atragă o rundă de finanţare de tip seed cu o valoare cuprinsă între 800.000 de euro şi 1,5 milioane de euro în cursul anului viitor. Lansată de curând, soluţia a validat rapid interesul pieţei, atrăgând aproximativ 500 de utilizatori în prima săptămână de campanie.
Bursă. Oferta Contakt avansează lent cu o săptămână până la final cu 12,7% subscriere. Până acum # Ziarul Financiar
Compania Contakt, distribuitor de accesorii şi servicii pentru telefonie mobilă, derulează până pe 3 decembrie oferta publică prin care vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
Bursă. Marius Pandele, Prime Transaction: Impozitul mai mare pe cifra de afaceri va pune în continuare presiune pe rezultatele BRD, mai ales că ne aflăm într-o perioadă în care dobânzile s-au stabilizat şi nu mai pot reprezenta un motor de creştere important # Ziarul Financiar
BRD - Groupe Société Générale (BRD), bancă listată la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de circa 15 miliarde de lei, a încheiat al treilea trimestru din 2025 cu o uşoară deteriorare a performanţelor financiare, în pofida unei creşteri moderate a veniturilor totale.
Bursă. Fondurile de pensii facultative Pilon 3 sunt doar la un pas de pragul istoric de 1 milion de participanţi, susţinute de tineri şi de companiile care includ contribuţiile în pachetele de beneficii, la 18 ani de la înfiinţarea sistemului. Active de 7 mld. lei, plus 27% într-un an # Ziarul Financiar
Mai puţin vizibile decât Pilonul II de pensii obligatorii, dar tot mai atractive pentru cei care se gândesc de pe acum la zilele de bătrâneţe, fondurile de pensii facultative Pilon 3 se află în pragul unui moment istoric: atingerea bornei de 1 milion de participanţi la 18 ani de la înfiinţare.
