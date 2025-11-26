Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina
News.ro, 26 noiembrie 2025 02:00
Trimisul prezidenţial american Steve Witkoff, proaspăt ieşit triumfător cu acordului de pace din Gaza, a purtat luna trecută o convorbire telefonică cu un oficial de rang înalt al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina şi pentru a da sfaturi despre cum ar trebui Vladimir Putin să-i prezinte acest plan lui Donald Trump, scrie Bloomberg care a avut acces la conţinutul acestei convorbiri.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 2 ore
02:00
Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina # News.ro
Trimisul prezidenţial american Steve Witkoff, proaspăt ieşit triumfător cu acordului de pace din Gaza, a purtat luna trecută o convorbire telefonică cu un oficial de rang înalt al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina şi pentru a da sfaturi despre cum ar trebui Vladimir Putin să-i prezinte acest plan lui Donald Trump, scrie Bloomberg care a avut acces la conţinutul acestei convorbiri.
01:10
Trump îi trimite pe Steve Witkoff la Moscova şi pe Dan Driscoll la Kiev să obţină aprobarea pentru planul de pace # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a-i prezenta planul de pace, în timp ce Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, devenit mai nou unul dintre emisarii administraţiei Trump în problema războiului din Ucraina, este aşteptat la Kiev după ce luni şi marţi a purtat discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi.
Acum 4 ore
00:20
Devenit favorit în sondajele pentru prezidenţiale, liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella a fost atacat cu făină la un târg agricol. Un minor a fost reţinut - VIDEO # News.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella, venit să viziteze un târg agricol, a aflat AFP de la parchet şi din surse poliţieneşti.
00:10
Liga Campionilor: FC Barcelona a pierdut la scor de neprezentare la Londra, 0-3 cu Chelsea # News.ro
Echipa engleză Chelsea a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea spaniolă FC Barcelona, în etapa a cincea din Liga Campionilor.
25 noiembrie 2025
23:50
Înotătoarea canadiană Penny Oleksiak, de şapte ori medaliată olimpică, a fost suspendată pentru doi ani din cauza încălcării regulilor antidoping, a anunţat marţi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA).
23:40
Roxana Mînzatu: România, rezultate mai bune în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă / Risc de sărăcie şi excluziune socială peste media europeană / În educaţie, provocări semnificative / Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efect # News.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că România a înregistrat rezultate mai bune, faţă de anul precedent, în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă, dar tot se clasează sub media europeană. Când vine vorba despre riscul de sărăcie şi excluziune socială, România este, însă, peste media europeană. În plus, în educaţie, provocările sunt semnificative. ”În total, 7 indicatori sociali sunt în situaţie critică, motiv pentru care Comisia Europeană va analiza în detaliu cauzele şi va formula recomandări specifice, dacă reformele nu avansează suficient”, avertizează comisarul european.
23:40
Trei persoane suspectate de spionaj economic şi de ingerinţă în favoarea Rusiei au fost arestate la Paris # News.ro
Trei persoane au fost arestate şi au fost puse sub acuzare la Paris în cadrul unei duble anchete, pentru spionaj economic în beneficiul Moscovei şi ingerinţă, declanşată după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf din capitala franceză, relatează AFP.
23:30
Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.
23:30
Handbal masculin: Bidasoa Irun – Potaissa Turda, scor 35-30, în grupa A din European League # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, în deplasare, a cincea înfrângere consecutivă din grupa A a European League, cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun, scor 35-30 (17-16).
23:10
Volei feminin: CSO Voluntari, victorie în Spania, în primul tur din CEV Cup; Dinamo Bucureşti a pierdut în Germania # News.ro
Echipele CSO Voluntari şi Dinamo Bucureşti au evoluat, marţi, în manşa tur din turul I al CEV Cup, ambele în deplasare. Doar CSO Voluntari a fost victorioasă.
23:10
Fostul preşedinte al Braziliei Jair Bolsonaro trebuie să înceapă ispăşirea pedepsei de 27 de ani de închisoare. A epuizat, fără succes, toate căile de recurs # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a epuizat toate căile de atac împotriva condamnării sale la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă, şi va trebui să-şi ispăşească pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
Acum 6 ore
22:50
Managerul Spitalului Victor Gomoiu din Bucureşti: Dorim să dezvoltăm un centru de chirurgie neonatală, într-un consorţiu cu cele 3 maternităţi Giuleşti, Filantropia şi Malaxa # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a anunţat că se doreşte dezvoltarea unui centru de chirurgie neonatală pentru micii pacienţi, în cadrul unui consorţiu, alături de maternităţile Giuleşti, Filantropia şi Malaxa.
22:50
Turiştii străini vor trebui să plătească mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor # News.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”, relatează AFP.
22:30
Managerul Spitalului Victor Gomoiu Bucureşti: Totul se rezumă la bani / Ce realizăm noi ca servicii medicale, 42-47% acoperă fondul de salariu / Nu avem datorii, în momentul de faţă, dar nu e foarte uşor să supravieţuieşti pe toată linia # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a declarat, marţi seară, unitatea nu are datorii, dar că supravieţuirea este grea. Unitatea sanitară consumă foarte mult, iar serviciile medicale acoperă aproape jumătate din fondul de salarii.
22:20
„Femeile nu pot ieşi fără un bărbat şi trebuie să rămână acoperite”: Un jucător polonez a părăsit Arabia Saudită imediat după semnarea contractului # News.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zile după ce a semnat cu clubul Al Hazem. Viaţa de acolo şi restricţiile impuse femeilor l-au obligat să renunţe la contractul său avantajos.
22:20
Bătaie între doi elevi, într-o şcoală din judeţul Suceava / A fost emis ordin de protecţie # News.ro
Doi elevi de la o şcoală din judeţul Suceava s-au bătut într-una dintre pauze, iar directorul unităţii de învăţământ a fost cel care a sunat la Poliţie pentru a raporta incidentul. Poliţiştii l-au identificat imediat pe agresor, un băiat de 16 ani, care l-a lovit pe un altul de 14 ani. Victima a fost convinsă să accepte examinarea medico-legală, iar poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu.
22:20
Donald Trump profită de tradiţia graţierii curcanilor de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a profitat marţi de tradiţia de a graţia curcanii înainte de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici democraţi, pe un ton uneori insultător, relatează AFP.
22:10
Bistriţa-Năsăud: Primarul din Livezile, acuzat de viol şi alte infracţiuni, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Primarul din Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, reţinut pentru viol şi alte infracţiuni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu el şi cu o angajată în ipostaze intime, a fost plasat în arest la domiciliu.
22:00
Echipa turcă Galatasaray a pierdut marţi, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise, în etapa a cincea din Liga Campionilor. Portughezii de la Benfica au dispus de Ajax, la Amsterdam, cu 2-0.
22:00
Managerul Spitalului Victor Gomoiu: Cea mai mare provocare este să pot să asigur siguranţa pacienţilor care sunt internaţi / Deficit de asistente şi personal auxiliar # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a declarat, marţi seară, că cea mai mare provocare este asigurarea siguranţei pacienţilor, lucru care implică bani, materiale sanitare şi forţă umană, care, din păcate, este în scădere. Managerul a explicat că din unitatea medicală au plecat mai mulţi angajaţi, astfel că este un necesar de 92 de posturi doar de asistente.
21:50
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului, iluminate în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor / 57 de femei au murit în România în primele zece luni ale anului # News.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei. ”Un bilanţ cutremurător care arată că nu este vorba de întâmplări izolate, ci de un eşec al autorităţilor”, a transmis Administraţia Prezidenţială. La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, apreciază că violenţa nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă.
21:40
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina # News.ro
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis o figură neaşteptată să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.
21:30
Opt persoane au fost rănite pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia / Victimele au între 2 luni şi 59 de ani # News.ro
IPJ Ialomiţa anunţă că, marţi, varianta ocolitoare a municipiului s-a produs un accident de circulaţie soldat cu victime.
21:20
Echipa Minaur Baia Mare a obţinut marţi, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, cu formaţia slovenă Rukometno Slovan, scor 28-22 (13-9), în etapa a V-a.
21:10
Echipa de volei feminin Corona Braşov a fost învinsă marţi, în deplasare, de formaţia elenă GS Panionios, scor 3-0, în prima manşă din 16-le Challenge Cup.
21:10
Ministrul Sănătăţii anunţă că s-a încheiat procesul de pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi / Nu au fost ocupate toate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat. Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post.
Acum 8 ore
21:00
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană / Am luat decizii dificile, dar necesare / România îşi recâştigă credibilitatea / Trebuie să continuăm pe acest drum # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, marţi seară, că România a primit ”un semnal foarte important de la Comisia Europeană”, care nu va propune suspendarea fondurilor europene pentru România, apreciind că decizia confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. În plus, decizia arată că România îşi recâştigă credibilitatea, dar trebuie să continue cu implementarea măsurilor.
20:50
Salariul minim din Regatul Unit va creşte cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, a anunţat marţi guvernul britanic, relatează Reuters.
20:50
Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, vinde companiei participaţia sa de 7 miliarde de dolari - surse # News.ro
Leonid Fedun, cofondator al gigantului petrolier rus Lukoil, a vândut companiei participaţia sa de aproximativ 10%, au declarat trei surse apropiate tranzacţiei, completând astfel o retragere discretă din Rusia după trei decenii în care Lukoil a devenit un jucător global, dar care în ultimii ani s-a contractat puternic sub presiunea sancţiunilor occidentale, relatează Reuters.
20:40
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie. România află pe cine poate întâlni dacă îşi câştigă play-off-ul! # News.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul ar urma să aibă loc de la ora 19.00.
20:30
UPDATE - Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Un pacient în stare critică / Un pacient cu arsuei ar putea fi transferat / Celula de criză şi-a încheiat activitatea # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
20:30
Preşedintele italian-elveţian al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a primit cetăţenia libaneză prin decret, relatează AFP, citând Federaţia din această ţară din Orientul Mijlociu (LFA).
20:20
Ministrul Agriculturii: Am închis plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe pentru legumicultură - 271,2 milioane de lei pentru legumele româneşti cultivate în sere şi solarii / Înseamnă legume româneşti pe masa oamenilor # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.
20:00
Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Refuză transportul la spital / Starea celorlalte victime # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
19:50
Soţia lui Sir Richard Branson, Joan, a murit. Magnatul britanic se declară „cu inima frântă” şi îi aduce un omagiu „celei mai bune prietene” # News.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
19:40
Lucian Judele, publicând imagini din zona retrocedată a Parcului IOR: Tăierile ilegale par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70 / Parlamentul trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţeni # News.ro
City Managerul Capitalei, Lucian Judele (USR), afirmă, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă ”este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El publică imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând ”tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.
19:40
Echipa Poli Iaşi a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Chindia Târgovişte, din etapa a 14-a a Ligii secunde. A fost meciul de debut al antrenorului Tibor Selymes la conducerea ieşenilor.
19:40
Ana Ciceală spune că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu mi-ar cere niciodată aşa ceva. Îl cunosc de atâţia ani / Despre fotografia lui Drulă cu Nicuşor Dan: Tot felul de acţiuni de campanie # News.ro
Candidata la alegerile prezidenţiale Ana Ciceală a declarat, marţi, că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ea arătând că nu i-ar cere niciodată aşa ceva, pentru că îl cunoaşte de atâţia ani. Despre fotografia candidatului USR, Cătălin Drulă cu Nicuşor Dan, Ciceală a spus că ”sunt tot felul de acţiuni de campanie”.
19:30
Ministrul Sănătăţii, despre explozia de la Buftea: Sunt patru victime, un pacient are arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, a fost transferat la Spitalul de Arşi / În urma raportului medical, vom lua decizia dacă se impune transferul în străinătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre explozia de la Bufte, că în momentul acesta sunt patru victime, un pacient în stop cardio-respirator care a răspuns resuscitării şi care a fost transferat la spitalul Floreasca, unul cu arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, transferat la Spitalul de Arşi. Un copil de 14 ani are un traumatism cranio-cerebral, fiind trimis la spitalul Grigore Alexandrescu, iar un alt minor este evaluat la faţa locului. Despre victima cu arsuri, ministurl a arătat că, în urma raportului medical, vor lua decizia dacă se impune transferul în străinătate.
19:20
Dragoş Pîslaru, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România: Procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă. Suntem în continuare sub monitorizare # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, exolică, marţi seară, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România, că procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă, ceea ce înseamnă că suntem în continuare sub monitorizare. ”România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile trecutului”,m a transmis ministrul.
19:20
Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.
19:10
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # News.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”.
Acum 12 ore
19:00
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt patru victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate - FOTO/ VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Patru persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
19:00
Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz au primit avize favorabile în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR / Votul în plenul comun, miercuri # News.ro
Reprezentanţii CA-urilor Televiziunii Publice şi Radiolului Public, Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, au primit avize favorabile, marţi, în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR şi urmează să primească votul plenului comun al celor două Camere ale Parlamentului, miercuri.
18:50
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, produsă într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt patru victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Patru persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
18:50
Intervenţie a pompierilor, după ce a fost sesizat miros de benzină pe casa scarii într-un bloc din Timişoara / Un echipaj CBRN a făcut măsurători # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi, după ce au fost sesizaţi că e un miros suspect pe casa scarii unui bloc de locuinţe de pe Calea Şagului din Timişoara. A intervenit şi un echipaj CBRN.
18:30
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, produsă într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt două victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Două persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
18:30
Ministerul Finanţelor: Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă / Nazare: Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. ”Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.
18:30
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult # News.ro
Antrenorul naţionalei de handbal feminin, Ovidiu Mihailă, a declarat marţi, cu două zile înaintea debutului României la Campionatul Mondial, că în primele jocuri vor conta foarte mult resposabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor. România joacă joi, în primul meci din grupa A, cu Croaţia.
18:20
Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil din Buftea # News.ro
Polimpierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie neurmat de incendiu într-un imobil din Buftea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.