Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă
BizBrasov.ro, 26 noiembrie 2025 02:30
Dacă vrei să cumperi sau să vinzi o casă în România, nu te gândești doar la prețul imobilului, ci și la costurile notariale și taxele asociate actelor de vânzare-cumpărare. Acestea pot varia în funcție de cabinetul notarial ales. Părțile (vânzător și cumpărător) merg la notar pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. Notarul se ocupă de redactarea [...]
Acum o oră
02:30
Acum 12 ore
18:50
Se circulă prin giratoriile „gemene” de pe DN 13. Acces mai facil dinspre Hălchiu și Bod # BizBrasov.ro
De astăzi, se circulă prin noile sensuri giratorii în intersecția dintre DN13 și DJ112A, în zona „Hanul din Ardeal”, la ieșirea din municipiul Brașov spre Rupea, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Astfel, cei care vor să intre de pe drumul național spre Hălchiu, respectiv cei care vin dinspre Hălchiu și vor să [...]
18:00
VIDEO Șase săceleni s-au dus la furat în Tărlungeni. Poliția i-a identificat și a descoperit că mai furaseră # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției Rurale Feldioara, împreună cu procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, anchetează mai multe furturi comise în localitatea Tărlungeni. Pe 21 noiembrie 2025, polițiștii au fost anunțați că persoane necunoscute au intrat prin efracție în anexele a trei case din Tărlungeni și au furat diverse bunuri. În urma investigațiilor, au fost identificați șase [...]
17:50
Expoziția „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică” ajunge la final cu un tur ghidat tematic, organizat la Muzeul de Artă din Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), invită publicul vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la un tur ghidat al expoziției „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”. Turul va fi susținut de dr. Vlad Babenco, manager cultural, care [...]
17:50
După încă 12 ore, salvamontiștii au oprit căutările turistului dispărut în Masivul Bucegi. Operațiunile vor fi reluate mâine dimineață și cu echipe canine # BizBrasov.ro
Salvamontiștii au oprit, după ore bune, căutările turistului dispărut, încă de duminică seara, în Masivul Bucegi. „Acțiunile de căutare au fost sistate pentru astăzi, după ore întregi de verificări în teren. Condițiile sunt în continuare dificile, din cauza vântului și a caracteristicilor zonei, care îngreunează intervenția salvatorilor montani. Operațiunile vor fi reluate mâine dimineață, la [...]
16:40
Membrii Consiliului Copiilor Brașoveni au fost astăzi prezenți la Primăria Brașov, unde au participat la primul lor „antrenament” înainte de preluarea oficială a mandatelor, ce va avea loc în ședința de vineri a Consiliului Local. Primarul George Scripcaru, alături de viceprimarul Lucian Pătrașcu, le-au explicat celor mici cum funcționează administrația locală, care este rolul consilierilor [...]
16:20
Familia Regală a României a scos la vânzare hotelul Furnica din Sinaia. Destinația inițială a clădirii a fost cea de locuințe pentru personalul angajat de familia regală # BizBrasov.ro
Famila Regală a României a decis să scoată la vânzare Hotel „Furnica”, proprietate a Coroanei României. Imobil impozant, Furnica este încă o dovadă că până și anexele Domeniului Regal erau construite în același spirit monumental, cu grijă față de unitatea de stil, de amplasament și de calitatea materialelor folosite. Desi, pentru călătorul modern, nefamiliarizat cu istoria locului, Furnica poate [...]
16:10
Iulian Gabriel Neagu, românul stabilit în Spania de peste 15 ani, cunoscut publicului spaniol sub numele de „Julian de Transilvania”, își continuă misiunea de promovare a culturii românești în Peninsula Iberică. De-a lungul anului 2025, el a coordonat și organizat numeroase expoziții de fotografie, pictură, sculptură, ceramică, ouă pictate, având ca principal obiectiv prezentarea artei, [...]
16:10
Mâine, autobuzele de pe linia metropolitană 411 (Rulmentul – Sânpetru Residence) vor circula pe un traseu deviat, deoarece pe strada Republicii din Sânpetru se vor realiza niște lucrări de infrastructură. Zona în care circulația va fi afectată este cuprinsă între intersecția cu Calea Hărmanului și intersecția cu DJ 103. În aceste condiții, autobuzele de pe [...]
15:20
VIDEO Panică într-un bloc din cartierul Tractorul, după ce locatarii au simțit un miros puternic de gaz # BizBrasov.ro
Locatarii unui bloc de pe strada Independenței din cartierul Tractorul au simțit, în această după-amiază, un miros puternic de gaz și au anunțat imediat echipele distribuitorului de gaz. „Am fost chemați să asigurăm măsurile PSI, dar noi nu am intervenit. S-a deplasat o echipă de la Distrigaz”, a declarat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]
15:00
FACIAS cere Instanței din Brașov urgentarea dosarului și pedeapsa maximă pentru polițistul care a accidentat mortal un student olimpic, în Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a solicitat Judecătoriei Brașov, aplicarea pedepsei maxime în dosarul în care polițistul Vlad Roșca este judecat pentru accidentul din Poiana Brașov, soldat cu moartea studentului olimpic Andrei Șerban Ionescu și rănirea gravă a unei tinere. FACIAS a cerut instanței să aibă în vedere gravitatea faptei, statutul de ofițer [...]
14:40
Impozitul aplicat pentru autovehiculele hibrid ar putea să crească de până la 13 ori, începând cu 1 ianuarie 2026 # BizBrasov.ro
Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula [...]
14:10
Programul Rabla pentru autovehicule pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității # BizBrasov.ro
Programul Rabla pentru autovehicule pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că nu sunt bani pentru a continua acest proiect. „Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că [...]
Acum 24 ore
14:00
FOTO VIDEO Salvamontiștii au întărit forțele și au reluat căutările turistului dispărut în Masivul Bucegi. Zona a fost verificată inclusiv cu drona dotată cu cameră de termoviziune # BizBrasov.ro
Salvamontiștii brașoveni au reluat căutările turistului dispărut încă de duminică seara, aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie. Persoana căutată a indicat că s-ar afla în apropierea Lacului Ţigăneşti, din Masivul Bucegi. „Căutările au fost reluate în această dimineață, la ora 6:00, când salvamontiștii au ajuns din nou pe teren. Zona a fost verificată [...]
13:50
O dronă rusească, care a survolat România, a ajuns în județul Vaslui și a căzut în grădina unui localnic. Drona căzută, marţi, în judeţul Vaslui este distrusă, iar bucăţile din aparatul de zbor se află în grădina unui localnic din Puieşti, care a anunţat autorităţile locale, a declarat, marţi, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica. Potrivit [...]
13:30
Noul pod peste Timișul Sec, de la CET, va avea piste de biciclete și trotuare largi. Proiectul a obținut avizul de la Circulație # BizBrasov.ro
Reconstruirea podului peste Timișul Sec avansează, după ce Primăria Brașov a obținut avizul Comisiei de Circulație pentru noul proiect. Documentul este unul dintre ultimele necesare pentru finalizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), etapă obligatorie înainte de aprobarea în Consiliul Local și demararea lucrărilor. Podul vechi a fost demolat la începutul anului, după [...]
12:30
Liderii coaliției se întâlnesc de la ora 14.00, pentru a discuta, în principiu, despre calendarul angajării răspunderii pe reforma pensiei magistraților. liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să pună la punct calendarul angajării răspunderii Guvernului pe legea privind pensiile magistraților, în timp ce Cabinetul Bolojan încă așteaptă ca CSM să avizeze proiectul. Magistrații [...]
12:20
Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Ghimbav. „Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către firma RS Activ pe strada Gențianei, din localitatea Ghimbav, județul Brașov, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente rețelei de distribuție a gazelor naturale. Ca urmare [...]
12:10
Brașoveanul Bogdan Costache, dirijor și solist violonist, pornește din nou în cel mai mare turneu național de muzică clasică „Regal vienez”. La Brașov vor avea loc două concerte în Ajunul Crăciunului # BizBrasov.ro
Dacă este decembrie, este Regal muzical! Și nu orice fel de regal, ci deja celebrul și așteptatul „Regal Vienez” al Operei Vox, a cărei conducere muzicală este asigurată de tânărul dirijor și solist violonist Bogdan Costache, o prezență constantă pe scenele din România și invitat pe marile scene ale lumii. În ultimii ani, Bogdan Costache [...]
12:10
Drona rusească care a survolat spațiul României s-a prăbușit în Vaslui. Ministrul Apărării și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă # BizBrasov.ro
Drona care a survolat timp de mai multe ore spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul Apărării precizează că nu avea încărcătură explozibilă și afirmă că „și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă” de avioanele românești și germane, dar susține că piloții au ales să nu o doboare. Autoritățile de [...]
12:00
Dintre cele 27 de companii de stat care au pierderi însumate de 7,8 miliarde de lei, adică 1,56 miliarde de euro, câteva cu renume sunt în top. Ele însumează pierderi mult peste toate celelalte la un loc. Printre cele 27 de companii, se află și două firme din Brașov – SCRL și Metrom. Cel mai [...]
11:50
Brașovul trece la stații de autobuz smart: Wi-Fi și informare în timp real. Investiție de peste 17 milioane de lei # BizBrasov.ro
Municipiul Brașov se pregătește să intre în rândul orașelor cu refugii moderne pentru transportul public. Primăria intenționează să acceseze fonduri europene pentru amenajarea noilor stații, iar proiectul va fi supus aprobării în ședința Consiliului Local de vineri. Potrivit documentației, valoarea totală a investiției se ridică la 17,45 milioane lei, TVA inclus, în timp ce contribuția [...]
11:50
Depozit de deșeuri lângă explozibili. Operatorul de salubrizare din Făgăraș, sancționat de Garda de Mediu # BizBrasov.ro
Operatorul zonal de salubrizare din Făgăraș a fost sancționat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov, după ce inspectorii au constatat nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizația de funcționare pentru rampa de gunoi pe care o administrează. Societatea are un termen de șase luni pentru a remedia problemele identificate pe platformă, în caz contrar [...]
11:40
România va participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice din lume: Cinci echipe din țara noastră vor concura la Brașov, în doar două zile # BizBrasov.ro
În doar două zile, România trăiește un moment istoric – prima Selecție Națională Bocuse d’Or România. Competiția desemnează echipa care va reprezenta țara în martie, la Marsilia, și va lupta pentru calificarea în finala mondială Bocuse d’Or 2027 de la Lyon. Este pentru prima dată când țara noastră intră oficial în circuitul Bocuse d’Or, cea [...]
11:30
Sortarea deșeurilor, în impas. Companiile au ocolit licitația lansată de ISO Mediu Brașov # BizBrasov.ro
Procedura de atribuire lansată în august de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat a fost anulată, după ce la termenul-limită din 14 noiembrie nu a fost depusă nicio ofertă. „Decizia a fost luată deoarece nu au existat ofertanți. Vom îmbunătăți documentația și vom [...]
11:20
Încă o trecere la nivel cu calea ferată va fi modernizată, lângă Brașov. Cea de la intrarea în Râșnov dinspre Cristian a fost „rezolvată” weekend-ul trecut # BizBrasov.ro
Ministerul Transporturilor a emis Autorizație de construire pentru trecere nivel în stațiile Ozun – Sf. Gheorghe. Potrivit autorizației disponibile aici lucrările vor avea drept scop „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată S.R.C.F. Brașov – Lot 4 – TN km 29+375, linia CF 316 Brașov – Războieni, între stațiile Ozun – Sf. Gheorghe”. Lucrările sunt făcute de Construcții Feroviare [...]
11:00
Romania Education Alliance investește 20 de milioane de euro în țara noastră și vrea să integreze în rețeaua sa școli private din mai multe orașe, printre care și Brașov # BizBrasov.ro
Romania Education Alliance este în discuții avansate cu mai mulți fondatori și manageri de instituții de învățământ, pentru înscrierea în rețea, acces la capital de creștere și accelerarea dezvoltării, în schimbul cedării pachetului majoritar de acțiuni. Obiectivul platformei este integrarea a peste 15 școli private, în următorii 5-7 ani, din orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, [...]
10:40
Românii ar putea să-și cumpere automobile electrice la prețuri subvenționate, în regim de leasing operațional # BizBrasov.ro
Românii ar putea acum să-și cumpere automobile electrice la prețuri subvenționate printr-un program de stimulare în regim de leasing operațional, după modelul leasingului social din Franța. Asta înseamnă că, de fapt, nu va fi o achiziție, ci o închiriere, la o rată subvenționată de Ministerul Fondurilor Europene, dar cu opțiune de cumpărare la finalul contractului, [...]
10:00
Literele de pe Tâmpa și clădirea primăriei vor iluminate în culoarea portocaliu în această seară, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov se alătură demersurilor inițiate de Parlamentul și Guvernul României și iluminează, în această seară, literele de pe Tâmpa și clădirea primăriei în culoarea portocaliu, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. De asemenea, astăzi va fi modificat și cover-ul paginii de Facebook a Primăriei Municipiului Brașov. Direcția de Asistență Socială [...]
09:10
Forțele Aeriene Române au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național, în această dimineață. Au fost emise mesaje Ro-Alert în județele Tulcea și Galați, iar 4 aeronave de luptă patrulează în zonă # BizBrasov.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației. Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), [...]
06:00
13 ianuarie 1985, ziua în care Ceaușescu a înjumătățit „rațiile” de gaze și curent electric furnizate românilor. O țară întreagă a încremenit în frig # BizBrasov.ro
13 ianuari 1985 este ziua în care Ceaușescu a decis că românii nu merită să aibă lunimă și căldură în care. „Dej a făcut electrificarea” sau „Ceaușescu a făcut Porțile de Fier”, „Ceaușescu a făcut Vidraru” sunt afirmații fără sens. E ca și cum ai spune: „Iliescu a făcut telefonia mobilă” sau „Ciucă & Ciolacu [...]
05:50
Un dezvoltator reia demersurile urbanistice pentru construcția unui ansamblu rezidențial pe terenul fostei rafinării. Primăria Brașov a fost obligată de instanță să prelungească vechiul PUZ pentru „pârloaga” de pe strada Hărmanului # BizBrasov.ro
Firma Pegasus Real Estate, cea care a achiziționat acum aproape 20 de ani terenul de peste nouă hectare din proximitatea străzii Hărmanului al companiei Lubrifin, a reluat demersurile urbanistice în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar. Astfel, a obținut un certificat de urbanism care stabilește condițiile edificării pe respectivul teren a unui ansamblu rezidențial cu spații [...]
05:40
Populația de huhurezi din pădurile din jurul Brașovului, în atenția cercetătorilor. Cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume, în masivul Postăvaru # BizBrasov.ro
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov. Obiectivele studiului au fost identificarea celor două specii de huhurezi [...]
05:40
Curtea de Conturi, ultimatum până la final de an pentru rezolvarea deficiențelor în cazul organizării concursului de arhitectură pentru regenerarea platformei Rulmentul # BizBrasov.ro
În ședința de vineri a Consiliului Local, aleșilor Brașovului le va fi prezentat raportul final al Curții de Conturi cu privire la misiune de audit derulată anul acesta la nivelul Primăriei Brașov ce a vizat, printre altele, modul de administrare a terenului fostei platforme Rulmentul, precum și alocarea unor sume de bani de către municipalitate [...]
05:40
Noi reguli și tarife pentru transportatorii de navetiști și interjudețeni care circulă prin Brașov. Autobuzele poluante vor plăti mai mult, iar taxarea se va face în funcție de zonele tranzitate din oraș/ Din 2027, norma minimă de poluare va fi Euro 6 # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov a întocmit un nou Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov. Decizia modificării regulamentului a venit în contextul în care este necesară o reglementare mai strictă a traseelor și stațiilor pe care le utilizează diverși transportatori privați care efectuează curse de navetiști sau interjudețene, precum [...]
05:30
Licitația anunțată pentru tarabele din piețe, suspendată până în martie. Actualele contracte vor fi prelungite cu trei luni # BizBrasov.ro
După ce BizBrașov a scris despre scandalul izbucnit în piețe în apropierea licitațiilor pentru tarabele disponibile, directorul Ludovic Velt a decis suspendarea lictației pentru o perioadă de trei luni. „Contractele de închiriere existente vor fi prelungite până la 31 martie 2026, urmând ca în această perioadă si fie comunicate condițiile și calendarul procedurii de atribuire [...]
05:10
Inteligența artificială nu trebuie folosită niciodată pentru sprijin emoțional, rezolvarea conflictelor sau pentru luarea unei decizii: În ce situații este utilă pentru copii și când nu este indicat să o folosească # BizBrasov.ro
Majoritatea articolelor pentru părinți despre folosirea inteligenței artificiale se concentrează pe teamă sau nu explică cum și de ce funcționează aceste tehnologii, avertizează un analist și consilier în folosirea Inteligenței Artificiale, Nate Jones. Într-un amplu articol, el oferă un ghid cu explicații practice pentru părinți și îi ajută să-și îndrume copiii cum și când pot folosi [...]
03:50
Curățenia nu înseamnă doar să avem o casă ordonată, ci și să dăm atenție micilor detalii care pot influența sănătatea noastră. Majoritatea obiectelor sunt folosite zilnic și tocmai această frecvență le transformă în locuri unde microbii se adună fără să observăm. Nu trebuie să devenim obsedați de curățenie, însă câteva obiceiuri simple, ștergerea regulată, uscarea [...]
Ieri
17:30
Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov invită puvlicul la cea de-a 25- a ediție a Maratonului de poezie, evenimentul tradițional în cadrul căruia poeți brașoveni, fie ei studenți, absolvenți, profesori sau prieteni ai facultății, și, ca de obicei, un invitat special, citesc publicului din creația lor. „Anul acesta, scriitoarea Livia Ștefan, autoarea volumelor [...]
17:20
Un bloc de pe strada Cocorului din Brașov, la un pas de tragedie. Furnizorul de gaz a oprit alimentarea # BizBrasov.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a sistat azi dimineață alimentarea cu gaze a blocului de pe strada Cocorului nr. 15 din Brașov „în urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menționată” Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 132 de clienți casnici și non [...]
16:50
VIDEO După 17 ore de căutări, salvamontiștii brașoveni nu au reușit să găsească turistul care a sunat aseară la 112 indicând că este epuizat și înghețat. Au găsit doar un rucsac # BizBrasov.ro
Acțiunea salvamontiștilor din Râșnov a început aseară, când un turist a sunat la 112 și a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie. O echipă a Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov, a intervenit de urgență pentru localizarea și acordarea primului ajutor persoanei care a anunțat că se [...]
16:10
„Bibliobradul de Crăciun”, concurs de creativitate cu premii surpriză, organizat de Biblioteca Județeană. În acest an, competiția este dedicată bradului de Crăciun realizat din ațe # BizBrasov.ro
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov îi invită pe brașoveni să participe la cea de-a patra ediție a concursului de creativitate „Bibliobradul de Crăciun”, un proiect devenit deja tradiție, menit să aducă magia sărbătorilor mai aproape de comunitate. „În acest an, concursul este dedicat bradului de Crăciun realizat din ațe/fire textile, o temă care îmbină inspirația [...]
15:40
„Tăierile fără drept ale arborilor din spaţiile verzi din orașe devin infracţiuni sancţionate penal”/ Ministerul Mediului a publicat un proiect de OUG în acest sens # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi. „Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală”, afirmă ministrul Diana Buzoianu. [...]
15:20
„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi interpretate de 150 de copii # BizBrasov.ro
„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi, interpretate de 150 de copii Fundaţia pentru Cultură şi Patrimoniu Forum ARTE organizează în 12 decembrie, de la ora 19.30, la Biserica Romano-Catolică Sf. Apostoli Petru și Paul, str. Mureșenilor nr.19 Brașov, concertul caritabil „Ascultați colindul [...]
15:10
200.000 de beculețe și 5.000 de globuri pentru bradul din Piața Sfatului. La ce oră se vor aprinde luminițele Crăciunului duminică și cine va concerta # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până la momentul în care Brașovul redevine și cele peste 1,3 milioane de luminițe vor anunța începerea sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului. Se fac ultimele pregătiri pentru data de 30 noiembrie, când, la ora 18.00, se aprinde iluminatul festiv și se deschide oficial și Târgul de Crăciun din Piața [...]
14:50
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii # BizBrasov.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului . Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie. „Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu [...]
13:40
Violență domestică oprită cu tehnologie: ordine de protecție și brățări electronice în două cazuri din județul Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au emis două ordine de protecție provizorii și au montat dispozitive electronice de supraveghere pe doi bărbați care și-ar fi amenințat sau agresat partenerele, în două cazuri de violență domestică înregistrate în ultimele zile în județ. Primul caz: femeie amenințată de fostul partener în Crizbav În noaptea de 22 noiembrie, aproape de ora [...]
13:30
Brașovenii și turiștii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Reprezentanții instituției culturale au pregătit cinci spectacole pentru această săptămână. MIERCURI, 26 NOIEMBRIE, de la ora 19:00, în SALA STUDIO va avea loc spectacolul DOI PE O BANCĂ. O poveste intensă și emoționantă despre minciună, singurătate și dorința de a regăsi iubirea. Ea și El se [...]
13:20
Un tată, amenințat cu bătaia de propriul fiu: Agresorul a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de către un bărbat, care semnala faptul că fiul său, pe numele căruia Judecătoria Zărnești a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Imediat după primirea sesizării, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, în perioada 22-23 noiembrie, persoana vătămată ar fi fost [...]
12:50
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov # BizBrasov.ro
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Brașov, unde s-au pus bazele industriei aeronautice din țara noastră. Aviația românească își prezintă istoria într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov, orașul unde au fost puse bazele industriei aeronautice din țara noastră. Evoluția aparatelor de zbor, cu primii inventatori și piloți, este recreată [...]
