FOTO Cetatea Brașovului se va înnoi cu mobilier urban, creat de mai mulți elevi brașoveni

Brașovul este pentru scriitoarea și traducătoarea Ioana Pârvulescu orașul copilăriei sale, fără de care mărturisește că i-ar fi greu să trăiască, orașul amintirilor de preț și al poveștilor care meritau să fie spuse oamenilor în paginile unui roman. Romanul Inocenții în care este personificată casa copilăriei sale, o casă prezentă în centrul orașului, de care nu se poate despărți, [...]