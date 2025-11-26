Brașovenii cu centrale proprii plătesc câte 234 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată de cei 5.000 de cetățeni rămași branșați la sistemul centralizat de termoficare

12:10

Drona care a survolat timp de mai multe ore spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul Apărării precizează că nu avea încărcătură explozibilă și afirmă că „și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă” de avioanele românești și germane, dar susține că piloții au ales să nu o doboare. Autoritățile de [...]