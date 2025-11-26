Adevăratul „green flag”: Ce caută, de fapt, femeile într-o relație stabilă. De ce vulnerabilitatea asumată e mai puternică decât farmecul

18:45

În București, în plină efervescență electorală, orașul este acoperit de fețele candidaților. Zeci de mii de afișe, bannere întinse cât fațadele de bloc, clipuri regizate, consultanți bine plătiți, bugete care se măsoară în sute de mii de euro. Este un spectacol al opulenței politice.