Limitarea avioanelor F-16. Motivul pentru care dronele rusești care intră în spațiul aerian al României nu sunt doborâte, deși există o lege în acest sens (PressOne)

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că vedem multe discuţii în spaţiu public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare şi nu vedem prea multe despre Opoziţie, deşi poate ar trebui dar, pe de altă parte, această coaliţie, ca rezultate concrete, funcţionează. El a arătat că vor mai exista întâlniri cu liderii coaliţiei, pe tema Codului Urbanismului. Despre o ieşire de la guvernare a PSD, Nicuşor Dan a afirmat că trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete.