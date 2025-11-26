Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacţia Guvernului: Conduita acestuia, supusă unei verificări disciplinare
RFI, 26 noiembrie 2025 22:30
Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că va supune unei verificări disciplinare conduita ofițerului de presă.
Acum 30 minute
22:30
Acum 6 ore
18:20
Salvați Copiii România, a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun. "Copiii nu au fost o prioritate pentru statul român" # RFI
Anul 2025 a fost declarat "Anul Național al Copilului" de către Guvern. Hotărârea a fost luată pentru a sprijini cei peste 1 milion de copii români care trăiau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, amintește organizația Salvați Copiii România la deschiderea evenimentului caritabil "Festivalul Brazilor de Crăciun". În ciuda acestor statistici, copiii nu au fost o prioritate pentru statul român, a atras atenția președintele organizației, Gabriela Alexandrescu.
17:20
Grindeanu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca Guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre reforma pensiilor magistraţilor, că era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat, el arătând că, dacă joi se primeşte avizul, e în interesul României ca guvernul să facă de îndată şedinţă, să trimită către Parlament acest proiect de lege.
Acum 8 ore
16:20
Legea pensiilor private ar trebui modificată în totalitate, altfel Pilonul III va dispărea în mod natural (Economist) # RFI
CCR a respins proiectul privind plata pensiilor private, actul normativ care trebuia să reglementeze modul în care sunt încasați banii din Pilonul II și III la retragerea din activitate. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave. CCR a declarat neconstituțional articolul care prevedea că doar persoanele care suferă de afecţiuni oncologice pot primi într-o singură tranșă banii din pensia privată. Restul vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani.
15:50
Nicuşor Dan: Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
15:20
Nicuşor Dan: Există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării, că există un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii, evoluţia economiei, a aşteptărilor cetăţeanului şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări.
Acum 12 ore
14:50
„Inelul Timpului” este o realizare a Asociației Cu Alte Cuvinte, în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, instrument educațional care își propune să aducă în școlile din România istoria și contribuțiile culturale și științifice ale romilor, într-un mod accesibil copiilor. Responsabil pentru conținutul istoric al jocului, Valentin Negoi, istoric și profesor, de curând a lansat cartea ,,Istoria nespusă a romilor din România“, invitatul zilei în emisiunea RFI360.
14:20
Şoferii vor putea înmatricula mașinile online, fără să mai fie necesară prezența la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică # RFI
Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică, prevede un proiect de lege iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, şi care a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.
13:20
Ciprian Ciucu răspunde Parchetului instanței supreme, după ce instituția l-a acuzat că a publicat pe Facebook ”informații nereale”. Potrivit Parchetului, candidatul PNL la Primăria Capitalei, care este și primar în funcție la Sectorul 6, a pretins ”în mod fals” că a fost cel care a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase. ”Noi ne-am făcut treaba și i-am sesizat”, afirmă primarul.
12:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune la RFI că vrea o dezbatere electorală cu principalul contracandidat, Daniel Băluță. El nu exclude nici o dezbatere cu candidații de dreapta, dar se teme că asta ar putea face rău tuturor: ”Noi trebuie deja să ne pregătim pentru 2028”. Liberalul îi răspunde și candidatului USR: ”Nu-l mai recunosc pe Cătălin Drulă, dar recunosc consultanții domnului Ciolacu”. Cât despre candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu ”este sistemul”.
11:30
Cei care taie ilegal copaci în Parcul IOR trebuie luați pe sus, spune la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El se referă la numeroasele episoade în care sute de arbori au fost tăiați pe partea retrocedată din parcul bucureștean: ”Ceea ce fac acei oameni acolo este revoltător și sfidează efectiv comunitatea și își bat joc de autorități”.
10:50
Biroul Electoral Municipal nu-și face datoria, declară la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El acuză instituția că nu-i protejează pe candidați în fața unui val de fake news propagat pe diverse rețele de socializare. ”Mi-au inventat că sunt bogat. Dacă un apartament de 62 de metri pătrați și o garsonieră de vreo 30 și ceva, un teren moștenit de 500 de metri pătrați la Clinceni și unul cumpărat în 2011 în Podul Dâmboviței și o mașină Renault înseamnă bogăție, sunt bogat”.
Acum 24 ore
09:10
O serie de date publicate marți de Eurostat pun România pe o poziție fruntașă într-un clasament onorant. Cifrele vin într-un moment în care propaganda pentru regimurile totalitare, îndeosebi cel al lui Nicolae Ceaușescu, face furori pe rețelele sociale.
09:00
Limitarea avioanelor F-16. Motivul pentru care dronele rusești care intră în spațiul aerian al României nu sunt doborâte, deși există o lege în acest sens (PressOne) # RFI
România se lasă intimidată de Rusia, de drone și nu numai? (DW) - Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții (Adevărul) - Sfaturi de la boți. Cum ajung adolescenții să-și caute răspunsurile în conversații cu inteligența artificială (Snoop) - Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse (G4Media)
07:10
Comisia Europeană face României un cadou: punerea în așteptare a procedurii de deficit excesiv. Va fi un cadou „otrăvit” sau România va continua să reducă deficitul indiferent de decizia de la nivel european?
25 noiembrie 2025
23:30
Trei persoane au fost rănite, marți, în urma unei explozii produse într-un apartament din Buftea, din cauza unei butelii. Zona a fost evacuată pe o rază de 50 de metri. Imobilul, cu regim de înălțime P+1, prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului afectat.
Ieri
20:00
O dronă rusească a străbătut, marți, spațiul aerian al României. Aparatul a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea și a parcurs aproape 100 de de km. Este cea mai lungă incursiune a unei drone rusești în România. Mai multe aeronave au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația și au permisiunea să o doboare. E o escaladare? Cu siguranță, explică analistul militar Claudiu Degeratu.
18:00
BERD avertizează că îmbătrânirea populației e "o bombă cu ceas" | Sociolog: "Este un trend greu de inversat" # RFI
România continuă să piardă populație, iar îmbătrânirea demografică începe deja să apese pe creșterea economică, avertizează un nou raport al BERD. Ce soluții are statul și cât de realistă este inversarea acestui trend? Sociologul Ciprian Iftimoaie explică la RFI de ce politicile pentru stimularea natalității funcționează greu.
16:30
Rețea de acte false pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic | O breșă care poate deveni vulnerabilitate strategică pentru întreaga UE (Expert) # RFI
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Vizată e o rețea formată din funcționari publici, primari, potrivit news.ro.Aproximativ 300 de cetăţeni ruşi ar fi obţinut în mod fraudulos documente de identitate româneşti, iar dintre aceștia 100 sunt oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multimilionari, potrivit Stirilor ProTv. Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești, după ce au plătit sume între 15.000 și 40.000 de euro pentru a obține aceste documente.
14:40
Cu o carieră ce traversează mai bine de trei decenii și 21 de albume publicate, Răzvan Voiculescu este artistul care prin fotografie a explorat zone variate – de la alb-negru la proiecte gastronomice și etnografice. În ciuda diversității, pofta de a explora imaginea, puternic întreținută de o constanta nemulțumire productivă, împinge mereu înainte procesul artistic.
14:30
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor # RFI
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor, solicitând CSM să emită, la rândul său, aviz negativ.
14:00
Nicușor Dan încurajează mediul privat să vină cu proiecte de lege gata elaborate: Voinţă există, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, despre beneficiile transformării digitale, subliniind că este vorba despre ”a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora şi a da un instrument statului”.
12:30
Drona fără încărcătură apărută dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui # RFI
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.
12:10
Invitat prin telefon: Florian Filat, directorul Institutului pentru Orașe Vizionare.
11:30
O analiză realizată de Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), arată că tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste.
11:30
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe anunță la RFI un sondaj din care reiese că are împreună cu Ana Ciceală 15% din intențiile de vot. Datele vor fi publicate miercuri, precizează fostul europarlamentar, care subliniază că scorul amintit este apropiat de cel al candidatului USR.
11:00
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe spune la RFI că i s-a cerut să se retragă din cursa electorală. El precizează că a fost contactat de reprezentanți ai unor partide de dreapta, care i-au oferit ceva la schimb.
09:50
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi
08:30
Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse (G4Media) - A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei (Adevărul) - Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan (Libertatea)
07:40
Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache și-a lansat recent candidatul pentru Primăria Capitalei. Liviu Gheorghe Floarea, secretar general al partidului, este primul candidat al PNȚMM pentru această funcție din ultimii 17 ani.
07:40
Hair stylist francez Laurent Tourette revine la Micro du soir. Vorbește despre salonul său, despre Bucureștiul său și despre modul în care îi percepe pe români și românce.
06:40
Italia începe să primească „dividendele” pentru reușita procesului de consolidare fiscală. La sfârșitul săptămânii trecute, agenția de de rating Moody's a îmbunătățit calificativul de țară al Italiei de la Baa3 la Baa2. Pare un pas mic, dar guvernul și analiștii au salutat evenimentul ca pe o mare victorie și au remarcat că este pentru prima dată după 23 de ani când Moody's crește ratingul de țară al Italiei. Agențiile S&P, în aprilie a.c., și Fitch, în septembrie a.c., au luat deja decizia de a crește calificativul Italiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești (G4Media) # RFI
Circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro.
21:00
CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # RFI
Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, transmite CSAT. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030 a fost analizată astăzi de CSAT şi va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere.
18:30
Pe TikTok, nostalgia comunistă devine tot mai virală, iar mesaje idealizate despre Ceaușescu ajung la milioane de tineri, atrage atenția o analiză IICCMER. Aceasta confirmă îngrijorarea artiștilor de film și teatru care avertizează asupra aceleiași probleme: lipsa memoriei istorice îi face pe tineri vulnerabili la manipulare. "Ne pierdem" este concluzia la care a ajuns actorul Mihai Călin în cadrul unei dezbateri dedicată filmelor și spectacolelor despre regimuri totalitare.
16:50
Restructurarea companiilor de stat| Nu se va reuși restructurarea a mai mult de 30% din necesar (Economist) # RFI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat modul în care se va face reforma companiilor de stat. Procesul va fi coordonat împreună cu ministerele care au în subordine respectivele companii. Vicepremierul a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.
16:40
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei, Gérald Darmanin: Discuţii despre riscurile din regiune şi despre colaborarea României cu Franța # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea dintre România şi Franţa contribuie la întărirea Flancului Estic, fiind evidenţiată activitatea Grupului de Luptă NATO de la Cincu, unde Franţa are rol de naţiune-cadru.
16:20
Nicușor Dan:Trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după participarea la reuniunea extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, că trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete şi că există o legătură directă între securitatea Ucrainei şi cea a Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu şi că actualele negocieri de pace trebuie să ţină seama de acest aspect.
15:40
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor # RFI
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.
15:40
Doi regizori urmăresc un antreprenor devenit eco-activist în timp ce expune mafia lemnului din România. Călătoria lor ia o turnură dramatică atunci când, în mijlocul unei păduri, cei trei sunt atacați de un grup de indivizi furioși. Camerele sunt distruse, toate materialele filmate sunt pierdute. În fața acestei realități dure, fiecare dintre ei încearcă să gestioneze situația cum știe mai bine. Ce a ieșit vedem în documentarul "După Cioate", un film de Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu.
15:40
Oana Gheorghiu: Avem 1.502 companii de stat iar 83 concentrează cele mai mari pierderi, istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei # RFI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.
14:00
Horaţiu Potra, audiat luni în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în urma misiunilor din Congo # RFI
Horațiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni. Potrivit Agerpres, el este audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, în legătură cu banii câștigați în Congo.
12:50
Şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării- Strategia Naţională de Apărare, programul SAFE şi vulnerabilităţile anului care vine, printre subiecte # RFI
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 14.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vir fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.
12:40
Atacuri aeriene ale Rusiei în Ucraina, lângă granița României| La Tulcea a fost emis mesaj RO-Alert # RFI
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.
11:40
La conducerea unității medicale, recordul de rezistență variază între o săptămână și o lună. Veronica Leonte, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași și-a dat demisia în urmă cu doar câteva zile din funcție.
11:20
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară la RFI că i-ar plăcea să lucreze cu Ana Ciceală: ”Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (...) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.
10:50
Daniel Băluță vrea să construiască un complex de blocuri peste mormintele din Cimitirul Bellu. Acuzația vine de la candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care îl critică pe contracandidatul său de la PSD, care este și primar în funcție la Sectorul 4. Cătălin Drulă îl taxează și pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu: ”Încearcă să se vândă altceva decât e. Este un USL-ist, un membru al acestei gândiri de tip PNL-PSD, care a făcut o fraudă”.
08:40
Virale făcute cu AI instigă la revoltă socială pe Facebook și ventilează retorică rusă, într-un context politic și economic dificil în România: 4,5 milioane de vizualizări în patru zile, zeci de mii de distribuiri (G4Media) # RFI
Săptămână crucială pentru fondurile europene. Miză de 800 de milioane de euro din PNRR (Economedia) - Noua Strategie Națională de Apărare a Țării și propunerea SAFE, pe masa CSAT, în ședința de luni (HotNews) - Peste 100 de aleși, fără CV la vedere. Printre ei și Bolojan (Cotidianul) - De ce fug de acasă copiii românilor. Care sunt procedurile și ce ar trebui să facă părinții când se întâmplă un astfel de eveniment (Adevărul)
07:00
Guvernul, sau mai precis premierul Bolojan, în special, mai face o încercare pentru a găsi o soluție în cazul companiilor de stat neperformante. Ideile prezentate de prim-ministru sunt logice, ele explică modul în care Guvernul dorește să schimbe ceva în guvernanța companiilor cu capital de stat aflate în dificultate financiară: se va crea un grup de lucru condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va iniția un proces de restructurare și în unele situații se vor schimba conducerilor companiilor. Noii manageri vor avea obiective de redresare sau de îmbunătățire a situației financiare a companiei.
23 noiembrie 2025
17:10
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
