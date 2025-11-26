Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacţia Guvernului: Conduita acestuia, supusă unei verificări disciplinare

10:50

Daniel Băluță vrea să construiască un complex de blocuri peste mormintele din Cimitirul Bellu. Acuzația vine de la candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, care îl critică pe contracandidatul său de la PSD, care este și primar în funcție la Sectorul 4. Cătălin Drulă îl taxează și pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu: ”Încearcă să se vândă altceva decât e. Este un USL-ist, un membru al acestei gândiri de tip PNL-PSD, care a făcut o fraudă”.