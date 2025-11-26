Lovitură pentru români: Facturile la energie explodează în prag de iarnă – România, campioană UE la prețuri scumpe raportat la salariu. Cât va veni factura la gaze într-un apartament cu trei camere cu centrală

09:00

Deși sărbătoresc „progrese bune” în discuțiile de la Geneva, țările europene sunt încă prea slabe sau prea timide pentru a salva Ucraina, chiar și cu un împrumut din activele rusești înghețate, scriu jurnaliştii de la Politico, într-o amplă analiză. Oficialii europeni s-au felicitat după ce discuțiile de la Geneva din weekend au sugerat că Donald Trump […] The post Adevăratul motiv pentru care Zelenski este forţat să accepte planul Trump: Prietenii lui europeni care vorbesc mult şi nu fac nimic first appeared on Lumea Politică.