Sărbătoare 27 noiembrie, Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul. Este zi cu dezlegare la ulei și vin

Acum 5 minute
06:40
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus? # Newsweek.ro
Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pe luna decembrie care este foarte aglomerat. Pensiile i...
Acum o oră
06:10
Acum 12 ore
22:10
Ilie Bolojan: "Datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, "datorită măsurilor fiscale, Comisia nu va propune acum s...
21:50
Alexandru Nazare: Platforma Budget Next Generation este în fază avansată. Ce face aceasta? # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că platforma informatică Budget Next Generation este ...
21:10
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar # Newsweek.ro
Comisia Europeană nu va suspenda fondurile europene pentru România, din cauza deficitului bugetar. Ţ...
21:00
Noi tăeri ilegale de copaci, în Parcul IOR, partea retrocedată. Cine erau cei doi care tăiau ilegal copaci? # Newsweek.ro
Noi tăeri ilegale de copaci au fost depistate în Parcul IOR, în partea retrocedată. Cine erau cei do...
20:40
Ucraina atacă un terminal de petrol și o navă de război în Novorsiisk. A dat Franța o mână de ajutor? # Newsweek.ro
Ucraina a lansat un alt atac major cu drone peste noapte asupra portului strategic rusesc Novorossii...
20:20
CSM dă aviz pe tăierea pensiilor speciale când UE va bloca 230.000.000 €, din cauza pensionarilor speciali # Newsweek.ro
CSM dă avizul pe legea de tăiere a pensiilor speciale ale magistraţilor în ziua când UE va bloca 230...
20:10
Singura rafinărie din Serbia, deţinută de NIS, ce vinde carburanţi şi în România, riscă să se închidă. De ce? # Newsweek.ro
Singura rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deţinută de NIS, care vinde carburanţi şi în România, r...
19:50
Plasarea cactușilor la fereastră în luna noiembrie poate fi o alegere surprinzător de inspirată. În ...
19:40
Scapi de mucegai, în noiembrie dacă cureți pereții cu detergent de vase? Nu trebuie să adaugi niciodată clor # Newsweek.ro
În luna noiembrie, poți scăpa de mucegaiul de pe pereți, curățându-i cu detergent de vase. Nu este n...
19:30
Minor ucrainean care lucra pentru serviciile secrete ruse, închis pentru incendierea unui magazin Ikea # Newsweek.ro
Autoritățile au făcut legătura între acest incident și o serie de incendii provocate în Europa în ul...
19:20
La ce să fii atent când faci mâncarea la ceaun în curte. Trebuie să așezi lemnele sub formă de piramidă # Newsweek.ro
Gătitul la ceaun în curte poate fi o experiență minunată, dar pentru ca mâncarea să iasă perfect, tr...
19:10
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, din cauza îngrijorărilor legate de AI # Newsweek.ro
Indicii S&P 500 și Nasdaq scad, pe fondul declinului acţiunilor Nvidia, liderul pieţei AI, din cauza...
18:50
Flota NATO, pregătită să înfrunte Rusia în Marea Neagră. Avioanele, misiuni de atac la distanță în România # Newsweek.ro
Portavionul HMS Prince of Wales al Marinei Regale, alături de portavionul ITS Cavour al Marinei Ital...
18:40
Cum să-ți cureți haina de blană înainte de iarnă. Ai nevoie de un ingredient care costă doar 2 lei # Newsweek.ro
Iarna se apropie și e momentul să-ți pregătești haina de blană. Cu un singur ingredient, ieftin și u...
18:30
Curg acuzațiile la adresa fiului lui Tudorel Toader. O studentă reclamă că acesta lua „la ochi” fete frumoase # Newsweek.ro
O altă studentă denunță atitudinea lui Alexandru Toader, fiul fostului judecător constituțional Tudo...
18:20
Explozie într-un bloc din Buftea, județul Ilfov. Intervin mai multe echipaje de pompieri. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Pompierii au fost chemați să intervină după ce într-un bloc din Buftea, județul Ilfov, a avut loc o ...
18:20
Horoscop 7 zodii care prosperă la pensie? Cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioara? # Newsweek.ro
Există 7 zodii care prosperă la pensie. Vedeți cine își păstrează tinerețea și puterea de odinioară?...
18:10
Studiu Universitatea Cambridge: Din punct de vedere al creierului, adolescența durează până la 30 de ani # Newsweek.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă,...
18:00
Interlopul Romi Neguș care îi amenința pe cei care-l provocau la lupte în cușcă, încă 30 de zile de arest # Newsweek.ro
Interlopul de TikTok, Romulus Marcovics, zis Romi Neguș, și doi dintre acoliții săi, Titi Remus și D...
17:50
Pensionar bătut grav în Piața Obor din București. A ajuns în comă la spital. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
U pensionar de 74 de ani a fost bătut de un vânzător, în Piața Obor din București. Cei au avut un sc...
17:50
Mediul de afaceri cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Sunt blocate investițiile # Newsweek.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul min...
Acum 24 ore
17:40
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fo...
17:20
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Macron se teme de capitularea UE # Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:20
Polonia cere NATO să accelereze apărarea flancului estic după incidentele cu drone din România # Newsweek.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ma...
17:10
Rusia și SUA, discuții de pace după ce Zelenski a acceptat „planul Trump”. Marcon se teme de capitularea UE # Newsweek.ro
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a purtat discuții luni și marți seara cu oficiali ruși în Abu ...
17:10
Mihai Chirica a decis: „Ieșenii nu au nevoie de metrou”. La Cluj Napoca se sapă tuneluri # Newsweek.ro
Ieșenii pierd ore zilnic în trafic, stau blocați pe arterele principale, iar transportul public nu f...
17:00
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Întreaga structură de comunicare a AUR a dezertat la Daniel Băluță” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu spune că Daniel Băluță este susținut de AUR în campania electorală. El afirmă că struc...
17:00
Dosar de terorism. Masterandul palestinian din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas # Newsweek.ro
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SR...
16:50
Al patrulea suspect prins în jaful fulger de la Luvru, unde bijuteriile au dispărut în doar 7 minute # Newsweek.ro
Poliția franceză a reținut marți ultimul membru al grupului care a spart Muzeul Luvru și a furat bij...
16:40
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă, aprinsă la Olympia, mutată în muzeul olimpic din cauza vremii # Newsweek.ro
Ceremonia tradițională de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă, programat...
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda # Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
16:10
Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS # Newsweek.ro
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
16:00
FOTO-SPION Primele imagini cu noul model compact Dacia break, Dacia C-Neo. E așteptat în vara lui 2026 # Newsweek.ro
În vara anului 2026, Dacia va lansa o compactă break, cu elemente de crossover, în stil Stepway, ce ...
15:40
O aeronavă franceză cu senzori de 50.000.000$ efectuează o misiune de supraveghere deasupra Mării Negre # Newsweek.ro
Un avion Beech King Air 350ER ALSR (Airborne Light Surveillance and Reconnaissance) al Forțelor Aeri...
15:40
Primarii Bucureștiului, după 1989. Doi au ajuns președinți, unul, premier. Altul e condamnat la închisoare # Newsweek.ro
Bucureștiul a avut mai mulți primari, după Revoluția din 1989. Această funcție a fost o bună rampă d...
15:30
Ucraina a acceptat „planul de pace” al lui Trump. Ce clauze au fost eliminate? Negocieri finale la Washington # Newsweek.ro
Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a acceptat în principiu planul de pace med...
15:20
Dronele trimise în Vrancea, testul lui Putin pentru Poarta Focșanilor, ruta unui atac terestru rus în România # Newsweek.ro
Dronele rusești intrate marți în spațiul aerian al României fac parte dintr-o strategie de testare a...
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță # Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul # Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR # Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
14:20
Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria # Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea # Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
13:50
Grindină gigantică în Australia. 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate # Newsweek.ro
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare ...
13:50
Cu 5.000€ salariu, șeful Tribunalul București și 173 judecători resping tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
Tribunalul București a respins cu unanimitate de voturi propunerea guvernului de tăiere a pensiilor ...
13:30
Slujbe la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Programul de vizitare # Newsweek.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântulu...
13:20
De ce a refuzat Nicușor Dan o funcție propusă de Emil Constantinescu pe vremea când era președinte? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că fostul președinte Emil Constantinescu i-a propus la un moment dat o funcție...
