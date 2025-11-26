1.076 de absenți, în cea de-a III-a zi a simulării Bacalaureatului

10:20

Florin Cristescu își dorește foarte mult ca România să treacă de dublul baraj și să ajungă la Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada, dar admite că primul meci, cel cu Turcia, va fi unul foarte dificil. Florin Cristescu a fost căpitanul echipei de fotbal CSM Suceava care la […] Articolul Florin Cristescu: Va fi un joc foarte greu cu Turcia. Fiind român, vreau să existe România, vreau să mergem, iar noi să ne uităm la un Campionat Mondial la care să fie prezentă echipa pe care o susținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.