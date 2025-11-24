O firmă vrea să închirize teren de la Primăria Cîmpulung Moldovenesc pentru a construi un parc fotovoltaic
Radio Top Suceava, 24 noiembrie 2025 12:50
Primarul Mihăiță Negură va propune Consiliului Local Cîmpulung Moldovenesc să aprobe închirierea unei suprafețe de teren pentru construirea unui parc fotovoltaic. Discuția despre închirierea terenului în suprafață de aproape 1.350 de metri pătrați va avea loc în ședința din 27 noiembrie. Prețul de pornire al licitației stabilit de un evaluator atestat este de 2.277 lei/lună […] Articolul O firmă vrea să închirize teren de la Primăria Cîmpulung Moldovenesc pentru a construi un parc fotovoltaic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
13:00
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial # Radio Top Suceava
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial La fel ca în fiecare an, în pragul Sărbătorilor de Iarnă, direcțiile sanitar veterninare și siguranța alimentelor sînt în alertă. Doctorul […] Articolul Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Acum 4 ore
10:20
Criză de ouă în Uniunea Europeană. Mihai Sorin Voloșeniuc, director DSVSA Suceava: Noi producem mai mult decît consumăm. Sper ca producătorii noștri să onoreze în primul rînd comenzile pe care le au în România # Radio Top Suceava
Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Sorin Mihai Voloșneic, speră ca producătorii de ouă să onoreze comenzile interne și, astfel, să nu fie probleme cu acest produs în perioada Sărbătorilor de Iarnă, cînd este foarte căutat. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Voloșeniuc a declarat referitor la producția internă de ouă: ”Dacă […] Articolul Criză de ouă în Uniunea Europeană. Mihai Sorin Voloșeniuc, director DSVSA Suceava: Noi producem mai mult decît consumăm. Sper ca producătorii noștri să onoreze în primul rînd comenzile pe care le au în România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:20
Casa Cărții din centrul municipiului Suceava, aparținînd Librăriilor Alexandria, are de cîteva zile o față nouă, una foarte atrăgătoare. Și nu doar fața s-a schimbat în bine, ci și interiorul, care este foarte spațios, luminat și elegant aranjat. Investițiile făcute în Casa Cărții, care trebuie să fi fost foarte costisitoare, au schimbat astfel aspectul centrului […] Articolul Pofta vine văzînd. Văzînd Casa Cărții din centrul Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
17:40
Pe 24 noiembrie, prima probă la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
Luni, 24 noiembrie, aproximativ 5.700 de elevi suceveni sînt așteptați la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Prima probă este cea la limba și literatura română. În urmă cu două săptămîni a fost simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava, iar rezultatele au fost foarte slabe. Media generală la Română a […] Articolul Pe 24 noiembrie, prima probă la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby # Radio Top Suceava
Jucătorii și membri staff-ului Rugby Club Gura Humorului au primit, astăzi, la București, la baza sportivă Parcul Copilului, medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby – ediția 2025. Cu locul I deja asigurat, RC Gura Humorului a pierdut meciul jucat cu Grivița București cu scor 31-21. Locul I asigură și promovarea în Liga Națională […] Articolul Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Percheziții la vînători din cinci localități sucevene, bănuți că au participat la vînători ilegale # Radio Top Suceava
Pe 21 noiembrie, polițiștii au efectuat percheziții la vînători din municipiul Suceava și din comunele Sadova, Fundu Moldovei, Moldovița și Vatra Moldoviței. Polițiștii au efectuat timp de două luni o anchetă și a reieșit că respectivii au participat la vînători ilegale, atît cu arme de foc, cît și cu capcane. În urma perchezițiilor au fost […] Articolul Percheziții la vînători din cinci localități sucevene, bănuți că au participat la vînători ilegale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
12:30
CSU Suceava a cîștigat cu scorul de 3-2 meciul cu FCSB, disputat duminică, 23 noiembrie, la Berceni, în etapa a IX-a din Liga a III-a de fotbal feminin. Înaintea acestui joc, echipa noastră era pe primul loc în seria a II-a, iar gazdele ocupau a poziția a III-a. FCSB a condus cu 2-0, dar CSU […] Articolul Fotbal feminin. Liderul CSU Suceava, victorie în deplasare cu FCSB apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 noiembrie 2025
20:10
Primăria Comunei Șcheia investește în extinderea rețelei de energie electrică pe strada Humorului. Proiectul inițiat de primarul Ion Crsitinel Burac a fost aprobat în ședința Consiliului Local din această lună, cînd a fost aprobată și cofinanțarea în valoare de peste 850.000 de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din valoarea estimată a investiției. Consiliul Local […] Articolul Proiect de 1,7 milioane de lei pentru extinderea rețelei electrice la Șcheia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20:00
Siret. O fabrică de produse textile, în locul fabricii de produse din lemn, care s-a închis în 2022. Se preconiezează că anul viitor vor fi angajate 200 de persoane # Radio Top Suceava
La Siret, în locul fabricii de produse din lemn care s-a închis în primăvara anului 2022 va funcționa o fabrică de produse de textile. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a spus: ”Investiția, doar până în momentul de fața, depășește cifra de 12 milioane de euro. Speranța investitorului este ca, la anul, […] Articolul Siret. O fabrică de produse textile, în locul fabricii de produse din lemn, care s-a închis în 2022. Se preconiezează că anul viitor vor fi angajate 200 de persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină bursierii ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”. Mihai Dimian: Sute de studenți vor fi finanțați prin proiectul ”Primul student în familie” # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină studenții ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”, în condițiile în care fondul de burse rămîne tăiat, a spus rectorul USV, prof. ing. dr. Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Declarația domnului Dimian vine în contextul în care ministrul Educației, Daniel David, a declarat, […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină bursierii ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”. Mihai Dimian: Sute de studenți vor fi finanțați prin proiectul ”Primul student în familie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 noiembrie 2025
15:30
Avocatul Vasile Tudor, lansare de carte în ziua în care a împlinit 70 de ani. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024 # Radio Top Suceava
Vineri, 21 noiembrie, cînd a împlinit 70 de ani, avocatul Vasile Tudor a lansat volumul antologic de poezie „Și piatra mă va-îmbrățișa”. Evenimentul a avut loc în spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024, iar despre aceasta și despre autor au vorbit oamenii de litere […] Articolul Avocatul Vasile Tudor, lansare de carte în ziua în care a împlinit 70 de ani. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Purtătorul de cuvînt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției # Radio Top Suceava
Comisarul șef Ionuț Epureanu, purtător de cuvînt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției. Concursul a fost organizat de Ministerul de Interne. Domnul Epureanu, care lucrează în Poliție de 20 de ani, va rămîne și purtător de cuvînt. Recent, adjunctul Poliției, comisarul șef Florin Poenari, a obținut […] Articolul Purtătorul de cuvînt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
CSU Suceava, meci cu Potaissa Turda. Antrenorul Bogdan Șoldănescu: Avem, într-un fel, o revanșă de luat după ceea ce s-a întîmplat în returul campionatului trecut, unde am simțit cu toții că am pierdut puncte pe nedrept # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, speră ca publicul să facă o atmosferă care să ajute echipa să cîștige meciul cu Potaissa Turda. CSU Suceava va juca sîmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu cu Potaissa Turda, în etapa a IX-a din Liga Națională de handbal masculin. Bogdan Șoldănescu a declarat: […] Articolul CSU Suceava, meci cu Potaissa Turda. Antrenorul Bogdan Șoldănescu: Avem, într-un fel, o revanșă de luat după ceea ce s-a întîmplat în returul campionatului trecut, unde am simțit cu toții că am pierdut puncte pe nedrept apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Rezultate îngrijorătoare la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 5,73 media generală la Română, 4,28 la Matematică # Radio Top Suceava
La simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava rezultatele sînt foarte slabe. Media generală la Română este 5,73, iar la Matematică este de numai 4,28. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, la examenul de la Română au fost prezenți 6.259 de elevi, iar promovabilitatea este de 61,1%, în timp ce la Matematică au fost prezenți 6.227 […] Articolul Rezultate îngrijorătoare la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 5,73 media generală la Română, 4,28 la Matematică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Suceveanul Berti Barbera își lansează, astăzi, la Casa Cărții Suceava, cartea ”despre acele albume care, pe lîngă faptul că ne-au făcut viața mai frumoasă, au făcut istorie și au făcut viața frumoasă pentru milioane de oameni în toată lumea” # Radio Top Suceava
Vineri, 21 noiembrie, începînd cu ora 18.00, la Alexandria Librării Casa Cărții Suceava, într-un spațiu proaspăt renovat, are loc lansarea volumului , semnat Berti Barbera. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, artistul originar din Suceava a spus despre carte: ”E legată de audiții pe care le-am avut în premieră […] Articolul Suceveanul Berti Barbera își lansează, astăzi, la Casa Cărții Suceava, cartea ”despre acele albume care, pe lîngă faptul că ne-au făcut viața mai frumoasă, au făcut istorie și au făcut viața frumoasă pentru milioane de oameni în toată lumea” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Florin Cristescu: Va fi un joc foarte greu cu Turcia. Fiind român, vreau să existe România, vreau să mergem, iar noi să ne uităm la un Campionat Mondial la care să fie prezentă echipa pe care o susținem # Radio Top Suceava
Florin Cristescu își dorește foarte mult ca România să treacă de dublul baraj și să ajungă la Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada, dar admite că primul meci, cel cu Turcia, va fi unul foarte dificil. Florin Cristescu a fost căpitanul echipei de fotbal CSM Suceava care la […] Articolul Florin Cristescu: Va fi un joc foarte greu cu Turcia. Fiind român, vreau să existe România, vreau să mergem, iar noi să ne uităm la un Campionat Mondial la care să fie prezentă echipa pe care o susținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
DSP Suceava. Acțiunea de vaccinare, sub ținta stabilită. Se refuză vaccinarea inclusiv din motive religioase # Radio Top Suceava
Potrivit raportului DSP Suceava prezentat de medicul Dinu Sădean în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi, în județul Suceava derulează activități de vaccinare 249 de medici de familie. Acestea se derulează în baza unor contracte încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru furnizarea de produse biologice și de decontare a serviciilor. Medicul Sădean a […] Articolul DSP Suceava. Acțiunea de vaccinare, sub ținta stabilită. Se refuză vaccinarea inclusiv din motive religioase apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Magia sărbătorilor începe la Iulius Mall Suceava: Vineri aprindem luminile de Crăciun, în atmosfera feerică adusă de școala de muzică Romantic ART Music # Radio Top Suceava
Notează data în calendar și adu-ți întreaga familie la Iulius Mall Suceava pentru a da startul celui mai îndrăgit sezon al anului! Vineri, pe 21 noiembrie, de la ora 18.00, intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea luminițelor și bucură-te de concertul de colinde oferit de elevii Școlii Romantic ART Music. Când vine […] Articolul Magia sărbătorilor începe la Iulius Mall Suceava: Vineri aprindem luminile de Crăciun, în atmosfera feerică adusă de școala de muzică Romantic ART Music apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Muzeul de Istorie Suceava organizează lecția muzeală ”Personalități ale Sucevei – Frantz Ritter des Loges”. La aceasta vor participa elevi ai clasei a XI-a F de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, împreună cu profesoara de istorie Cozaciuc Rodica. Conform instituției muzeale sucevene, ”lecția își propune aducerea în atenția elevilor a unei mari personalități a […] Articolul Cavalerul care a făcut bine Sucevei, dar pe care Suceava l-a uitat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Profesorul Petru Ghervan, la primirea titlului de Profesor Emeritus al USV: Pot privi înapoi cu seninătatea omului mulțumit de drumul parcurs. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre oameni, locuri și valori (Foto) # Radio Top Suceava
Coordonatorul tehnic al CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, a primit titlul de Profesor Emeritus al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Distincția reprezintă cea mai înaltă recunoaștere onorifică acordată cadrelor didactice la finalul carierei universitare. Petru Ghervan a primit distincția din partea rectorului USV, Mihai Dimian, și a președintelui Senatului USV, Valentin Popa. Conform […] Articolul Profesorul Petru Ghervan, la primirea titlului de Profesor Emeritus al USV: Pot privi înapoi cu seninătatea omului mulțumit de drumul parcurs. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre oameni, locuri și valori (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 noiembrie 2025
20:20
Gheorghe Șoldan promite o nouă variantă ocolitoare a municipiului Suceava. Una care ar urma să lege DN2 de DN29, cu legătură spre aeroport și viitoarea Autostradă A7 # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că a început proiectul unui nou drum județean care va decongestiona traficul rutier din Suceava. Este vorba despre o nouă variantă ocolitoare a municipiului care va lega DN2 (E85), de la intrarea dinspre Fălticeni, de DN29 (E58), drumul spre Botoșani. Drumul ar urma să aibă 8 metri lățime, […] Articolul Gheorghe Șoldan promite o nouă variantă ocolitoare a municipiului Suceava. Una care ar urma să lege DN2 de DN29, cu legătură spre aeroport și viitoarea Autostradă A7 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:10
Campanie de informare a Colegiului Medicilor Suceava privind vaccinarea. Dr. Laura Coca: Informația corectă e mai puternică decît frica. Vaccinurile nu protejează doar individul, ci salvează comunități # Radio Top Suceava
Colegiul Medicilor Suceava derulează o campanie de informare privind beneficiile vaccinării sub genericul „Întreabă-ți medicul despre vaccinare”. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, președinta Colegiului, dr. laura Coca, s-a arătat îngrijorată de faptul că rata de vaccinare în rîndul copiilor este de sub 60% pentru vaccinurile din Programul Național de Vaccinare. Doamna Coca a arătat că: ”Această […] Articolul Campanie de informare a Colegiului Medicilor Suceava privind vaccinarea. Dr. Laura Coca: Informația corectă e mai puternică decît frica. Vaccinurile nu protejează doar individul, ci salvează comunități apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Oferta de turistică a județului Suceava, prezentată Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei are 40 de metri pătrați (Foto) # Radio Top Suceava
Începînd de astăzi și pînă duminică, 23 noiembrie 2025, Consiliul Județean Suceava este prezent la Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei de la Romexpo București are 40 de metri pătrați, iar la acesta sînt promovate ofertele turistice din Bucovina și pachetele pentru sezonul de iarnă. Delegația Consiliului Județean, condusă de vicepreședintele Nicolae Robu, este […] Articolul Oferta de turistică a județului Suceava, prezentată Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei are 40 de metri pătrați (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Ajutoare financiare totale de 15,7 milioane de lei, de la Guvern, pentru sucevenii afectați de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie # Radio Top Suceava
Familiile din Broșteni, Ostra, Stulpicani și Slatina, dar și cîte o familie din Gura Humorului și Udești, care au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie au primit de la stat ajutoare financiare în sumă de 15,7 milioane de lei. Acestea au fost achitate prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Așa […] Articolul Ajutoare financiare totale de 15,7 milioane de lei, de la Guvern, pentru sucevenii afectați de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
13:40
Alexandria Librării Casa Cărții Suceava, într-o nouă prezentare, după modernizare. Promoții pînă pe 23 noiembrie și lansare de carte Berti Barbera pe 21 noiembrie # Radio Top Suceava
Joi, 20 noiembrie, după un amplu proces de modernizare, Alexandria Librării Casa Cărții s-a redeschis. Într-un comunicat al companiei se spune că este vorba despre ”mai mult spațiu, mai multă lumină, mai mult timp pentru a răsfoi în tihnă cărți și a savura cafeaua preferată. Noul concept îmbină armonios lumina naturală prin intermediul spațiului vitrat […] Articolul Alexandria Librării Casa Cărții Suceava, într-o nouă prezentare, după modernizare. Promoții pînă pe 23 noiembrie și lansare de carte Berti Barbera pe 21 noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Clasamentul Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings – USV se regăsește în segmentul 501-600 universități din lume # Radio Top Suceava
În clasamentul Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings (ISR), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se regăsește în segmentul 501-600 universități din lume. La nivel național, dintr-un total de 10 universități ierarhizate, USV a înregistrat al doilea cel mai mare scor general (33,4-37,6), alături de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. La nivelul României, prima […] Articolul Clasamentul Times Higher Education – Interdisciplinary Science Rankings – USV se regăsește în segmentul 501-600 universități din lume apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Sărbători de Iarnă. Controale ale Direcției Sanitar-Veterinare Suceava la unități de producție și de alimentație publică, și la puncte de comercializare a produselor, ”într-un mod nediscriminatoriu” # Radio Top Suceava
A adăugat directorul organizației: ”Întîlnirea va fi și cu cei 30 de mentori cu care, de-a lungul timpului, am dezvoltat nu doar un proiect, nu doar o acțiune, ci o suită de activități de-a lungul anilor și avem, așa, pe fiecare an, cîte două nominalizări, cîteodată avem cîte unu, de aia au ieșit 30, și […] Articolul Sărbători de Iarnă. Controale ale Direcției Sanitar-Veterinare Suceava la unități de producție și de alimentație publică, și la puncte de comercializare a produselor, ”într-un mod nediscriminatoriu” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
”Trei zile non-stop, săptămîna viitoare”, de activități pentru marcarea a 20 de ani de cînd Asociația Institutul Bucovina este prezentă în comunitatea suceveană # Radio Top Suceava
Asociația Institutul Bucovina Suceava împlinește 20 de ani de activitate, astfel că vor fi organizate mai multe evenimente pentru a marca momentul – ”trei zile non-stop, săptămîna viitoare”, a spus directorul asociației, Vasile Gafiuc, în cadrul unei emisiuni la Radio Top. Astfel, luni, 24 noiembrie, va avea loc o lansare de carte la Biblioteca Universității […] Articolul ”Trei zile non-stop, săptămîna viitoare”, de activități pentru marcarea a 20 de ani de cînd Asociația Institutul Bucovina este prezentă în comunitatea suceveană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Asociația Institutul Bucovina Suceava, 20 de ani: ”40 de milioane de euro aduși în comunitate, 104 locuri de muncă nou create pentru tineri, (…) peste 200 de proiecte scrise, vreo 127 implementate, peste 6.000 de beneficiari” # Radio Top Suceava
”40 de milioane de euro aduși în comunitate, 104 locuri de muncă nou create pentru tineri, (…) multe parteneriate, peste 200 de proiecte scrise, vreo 127 implementate, peste 6.000 de beneficiari, dintre care 4.200 au participat la cursurile de formare profesională și calificare”, plus beneficiarii indirecti ai campaniilor sociale, ”de ordinul miilor în fiecare an”. […] Articolul Asociația Institutul Bucovina Suceava, 20 de ani: ”40 de milioane de euro aduși în comunitate, 104 locuri de muncă nou create pentru tineri, (…) peste 200 de proiecte scrise, vreo 127 implementate, peste 6.000 de beneficiari” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Suceveanul Vasile Jardă, campion mondial cu România la pescuit din barcă. Turneul final a avut loc în Estonia. El a făcut echipă cu rădăuțeanul Pavel Calance # Radio Top Suceava
Suceveanul Vasile Jardă a cîștigat cu România Campionatul Mondial de pescuit din barcă organizat de Estonia. România a fost reprezentată de Vasile Jardă și de rădăuțeanul Pavel Calance, și de o echipă de pescari din județul Vîlcea. Ca rezervă a fost o echipă de doi pescari din București. Vasile Jardă a cîștigat și argintul la […] Articolul Suceveanul Vasile Jardă, campion mondial cu România la pescuit din barcă. Turneul final a avut loc în Estonia. El a făcut echipă cu rădăuțeanul Pavel Calance apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Sub genericul ”Primește, citește și spune mai departe” am primit la redacție un comentariu din partea unei sucevence care nu este mulțumită de modalitatea de obținere a unui abonament pentru parcare. Iată rîndurile primite: ” înseamnă că după ce s-a majorat abonamentul de parcare pentru riverani, în loc să se simplifice modalitatea de […] Articolul Primăria Suceava te poartă pe drumuri ca să te facă bine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19 noiembrie 2025
19:20
Metodă de restaurare spectaculoasă a Cetății de Scaun a Sucevei, inspirată de proiectul de la Basilica di Siponto. Forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică # Radio Top Suceava
Cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, Cetatea de Scaun a Sucevei, va intra într-un proces de restaurare unic în România. Cetatea aparține de Muzeul Național al Bucovinei, care se află în subordinea Consiliului Județean Suceava. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat că este vorba despre o „restaurare transparentă”, ”o tehnică modernă și 100% reversibilă, […] Articolul Metodă de restaurare spectaculoasă a Cetății de Scaun a Sucevei, inspirată de proiectul de la Basilica di Siponto. Forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:30
România, cu cinci jucători formați de LPS Suceava în teren, victorie categorică cu Polonia la Campionatul European de Rugby U20 # Radio Top Suceava
Naționala de rugby a România a învins astăzi Polonia cu 48-15 la Campionatul European U 20, în meciul jucat pentru locurile V-VIII. În teren s-au aflat și cinci dintre jucătorii care au cîștigat titlul național cu LPS Suceava. Este vorba de sportivii Florin Bârsa – care joacă la U Cluj, Andrei Donisa – CS Dinamo, Matei […] Articolul România, cu cinci jucători formați de LPS Suceava în teren, victorie categorică cu Polonia la Campionatul European de Rugby U20 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, la Palatul Parlamentului, la Ziua Limbii Ucrainene. În județul Suceava, limba ucraineană se studiază în 18 școli # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a paticipat, la Palatul Parlamentului, la evenimentul dedicat Zilei Limbii Ucrainene. Conform Inspectoratului Școlar, domnul Anton a fost speaker la sesiunea a II-a de paneluri tematice, intitulată „Păstrarea și promovarea limbii materne: educație și cultură materială și spirituală”. Dezbaterea a fost moderată de profesoara Maria Szabo-Condrei, președinta Filialei Timiș […] Articolul Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, la Palatul Parlamentului, la Ziua Limbii Ucrainene. În județul Suceava, limba ucraineană se studiază în 18 școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
12 colete cu țigări, în mașina abandonată la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Șoferul încă nu a fost prins # Radio Top Suceava
În urma activităților de cercetare la fața locului, în interiorul autoturismului marca AUDI A6 cu numere de Suceava abandonat marți seară au fost descoperite 12 colete cu țigări de proveniență Duty-Free cu o valoare estimată de 112.000 de lei. Autoturismul și țigările au fost ridicate în vederea confiscării. Bărbatul care s-a aflat la volan încă […] Articolul 12 colete cu țigări, în mașina abandonată la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Șoferul încă nu a fost prins apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Ovidiu Murariu, antrenorul echipei de fotbal a LPS Suceava U19: Pot să spun că sînt mulțumit de evoluția jucătorilor. Sper ca unii dintre ei să ajungă la echipe de seniori de liga a III-a # Radio Top Suceava
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, este mulțumit de cum merge echipa U19 pe care o pregătește și speră ca unii dintre jucătorii săi să facă în curînd pasul la seniori, la echipe de liga a III-a. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, antrenorul echipei LPS U19 a […] Articolul Ovidiu Murariu, antrenorul echipei de fotbal a LPS Suceava U19: Pot să spun că sînt mulțumit de evoluția jucătorilor. Sper ca unii dintre ei să ajungă la echipe de seniori de liga a III-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Un bărbat din Dumbrăveni a fost arestat pentru producerea de incendii. Valoarea pagubelor, 2 milioane de euro # Radio Top Suceava
Un bărbat din Dumbrăveni a fost arestat de Judecătoria Suceava pentru infracțiunea de distrugere prin incendiere cu prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro. Tînărul în vîrstă de 29 de ani arestat este pus sub acuzare pentru incendierea a două hale din Dumbrăveni în noaptea de 16 spre 17 octombrie. Probele ADN au confirmat că […] Articolul Un bărbat din Dumbrăveni a fost arestat pentru producerea de incendii. Valoarea pagubelor, 2 milioane de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
„Campania inițiată de Colegiul Medicilor Suceava pentru informarea populației despre beneficiile și siguranța vaccinării”, prezentare a dr. Laura Coca în cadrul Colegiului Prefectural # Radio Top Suceava
Joi, 20 noiembrie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava va avea loc și o prezentare privind ”campania de informare privind beneficiile și siguranța vaccinării în județul Suceava (noiembrie 2025 – decembrie 2026)”. Prefectura Suceava informează că ședința va avea loc începînd cu ora 10.00 în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”. Președinta Colegiul […] Articolul „Campania inițiată de Colegiul Medicilor Suceava pentru informarea populației despre beneficiile și siguranța vaccinării”, prezentare a dr. Laura Coca în cadrul Colegiului Prefectural apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor la LPS Suceava: Îmi doresc la baraj Ucraina, ”pentru că, probabil, România are un ascendent moral în urma rezultatului de la Campionatul European” # Radio Top Suceava
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, ar vrea ca România să joace barajul pentru Mondial cu Ucraina. La Campionatul European de anul trecut din Germania, naționala de fotbal a României a învins Ucraina cu 3-0. Tragerea la sorți pentru baraj va avea loc joi, 20 noiembrie, iar adversara […] Articolul Ovidiu Murariu, profesor și antrenor la LPS Suceava: Îmi doresc la baraj Ucraina, ”pentru că, probabil, România are un ascendent moral în urma rezultatului de la Campionatul European” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
ANAF poate bloca conturile firmelor fără să mai trimită avertismente. Analistul economic Daniel Apostol: Este un abuz. Întîi prevenție și după aia control, (…) însă acum există un grad mare de disperare la ANAF, pentru că trebuie să-și facă ”planul de încăsări” # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol consideră ”un abuz” modificarea în modul de acțiune al ANAF. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Apostol a subliniat: ”Totuși, trăim într-o țară care se pretinde că este civilizată, sîntem în Uniunea Europeană, avem această problemă a evaziunii fiscale, dar ar trebui ca Statul să dovedească, să nu […] Articolul ANAF poate bloca conturile firmelor fără să mai trimită avertismente. Analistul economic Daniel Apostol: Este un abuz. Întîi prevenție și după aia control, (…) însă acum există un grad mare de disperare la ANAF, pentru că trebuie să-și facă ”planul de încăsări” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Studenții suceveni de la Nutriție și Dietetică au determinat compoziția corporală la 81 de persoane. ”Peste jumătate din masa corporală a persoanelor examinate este reprezentată de țesut adipos (grăsime)” # Radio Top Suceava
Studenții Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, specializarea Nutriție și Dietetică, au determinat compoziția corporală la 81 de persoane. S-a întîmplat la spitalul sucevean de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat, care a avut loc pe 14 noiembrie. Într-un comunicat transmis, astăzi, de Spitalul Clinic Județean Suceava, se spune […] Articolul Studenții suceveni de la Nutriție și Dietetică au determinat compoziția corporală la 81 de persoane. ”Peste jumătate din masa corporală a persoanelor examinate este reprezentată de țesut adipos (grăsime)” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Cinci medici diabetologi de la Spitalul Clinic Județean Suceava au oferit consulații gratuite de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat. Au fost descoperite 24 de cazuri noi de diabet zaharat # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava informează, astăzi, că pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat, în ambulatoriul de specialitate Diabet zaharat s-au prezentat pentru consultații 200 de persoane. Pe 14 noiembrie s-a efectuat în mod gratuit testarea HbA1c şi a glicemiei pentru pacienţi cu diabet zaharat, dar şi pentru persoane nediagnosticate pînă acum. Cinci […] Articolul Cinci medici diabetologi de la Spitalul Clinic Județean Suceava au oferit consulații gratuite de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat. Au fost descoperite 24 de cazuri noi de diabet zaharat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Noul purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava este un fost purtător de cuvînt: medicul urgentist Tiberiu Brădățan. Pe lîngă faptul că a mai deținut această funcție pentru cîțiva ani pînă în 2016, domnul Brădățan a fost și directorul medical al unității spitalicești. Și a mai fost subsecretar de stat, iar după o pauză […] Articolul Poate că dr. Tiberiu Brădățan va redeveni vorbăreț apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Reprezentante ale USV, în Spania, la o reuniune de lucru a Alianței de Universități Europene NEOLAiA # Radio Top Suceava
Două reprezentante ale Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la reuniunea de lucru a grupului WP1 – Managementul proiectului, organizată la Universitatea din Jaén, Spania, în cadrul Alianței de Universități Europene NEOLAiA. Este vorba despre prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești și coordonator local al proiectului, și lect. […] Articolul Reprezentante ale USV, în Spania, la o reuniune de lucru a Alianței de Universități Europene NEOLAiA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 noiembrie 2025
20:20
Focuri de armă la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor. În mașina abandonată s-au găsit colete cu țigări. Șoferul a dispărut # Radio Top Suceava
În această seară, la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, polițiștii au folosit armanentul din dotare pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele lor, însă degeaba. Șoferul a dispărut. Poliția Județului Suceava informează că în această seară, in jurul orei 18:15, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier-Poliția Municipiului Suceava a efectuat […] Articolul Focuri de armă la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor. În mașina abandonată s-au găsit colete cu țigări. Șoferul a dispărut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului a fost reavizat într-o comisie de la Ministerul Transporturilor. Gheorghe Șoldan: Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava anunță că s-a obținut reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) de la Ministerul Transporturilor, la o săptămînă după avizul CTE de la CNAIR. Domnul Șoldan a declarat: ”Bifăm astfel încă o etapă importantă în procesul de reavizare a acestui proiect, după reducerea costurilor cu aproape 20 de milioane de euro, astfel […] Articolul Proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului a fost reavizat într-o comisie de la Ministerul Transporturilor. Gheorghe Șoldan: Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
MOPAN, lider regional în morărit și panificație, participă la Târgul Producătorilor Locali din Botoșani # Radio Top Suceava
MOPAN anunță participarea la Târgul Producătorilor Locali din Botoșani, organizat în colaborare cu Agrointeligența, în perioada 19-22 noiembrie 2025, în incinta Hipermarket Carrefour. Evenimentul reunește producători locali și naționali, promovând calitatea și tradiția produselor din Bucovina. MOPAN – Tradiție, inovație și performanță. Din 1961 De peste 60 de ani, MOPAN păstrează gustul autentic al pâinii […] Articolul MOPAN, lider regional în morărit și panificație, participă la Târgul Producătorilor Locali din Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Prof. univ. dr. Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, va primi titlul de Profesor Emeritus # Radio Top Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava anunță că profesorul universitar doctor Petru Ghervan, fost decan al Facultății și coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU, va primi titlul de Profesor Emeritus. În cadrul evenimentului care va fi organizat joi, 20 de noiembrie, de la ora 14.30, […] Articolul Prof. univ. dr. Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, va primi titlul de Profesor Emeritus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
