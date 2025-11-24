Tineri prinși cu droguri la Gura Humorului și la Vîrfu Cîmpului

11:30

Analistul economic Daniel Apostol consideră ”un abuz” modificarea în modul de acțiune al ANAF. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Apostol a subliniat: ”Totuși, trăim într-o țară care se pretinde că este civilizată, sîntem în Uniunea Europeană, avem această problemă a evaziunii fiscale, dar ar trebui ca Statul să dovedească, să nu […] Articolul ANAF poate bloca conturile firmelor fără să mai trimită avertismente. Analistul economic Daniel Apostol: Este un abuz. Întîi prevenție și după aia control, (…) însă acum există un grad mare de disperare la ANAF, pentru că trebuie să-și facă ”planul de încăsări” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.