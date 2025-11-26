La solicitarea locuitorilor municipiului-stațiune, Primăria Vatra Dornei ar putea renunța la focul de artificii din noaptea de Revelion

14:20

Familiile din Broșteni, Ostra, Stulpicani și Slatina, dar și cîte o familie din Gura Humorului și Udești, care au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie au primit de la stat ajutoare financiare în sumă de 15,7 milioane de lei. Acestea au fost achitate prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Așa […] Articolul Ajutoare financiare totale de 15,7 milioane de lei, de la Guvern, pentru sucevenii afectați de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.