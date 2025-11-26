La solicitarea locuitorilor municipiului-stațiune, Primăria Vatra Dornei ar putea renunța la focul de artificii din noaptea de Revelion
Radio Top Suceava, 26 noiembrie 2025 10:20
Primarul municipiului-stațiune Vatra Dornei, Marius Rîpan, va propune Consiliului Local în ședința de mîine să se renunțe la organizarea tradiționalului foc de artificii din noaptea de Revelion. Pe 15 noiembrie, pe pagina de Facebook a Primăriei a fost postat un text în care li se cerea locuitorilor să spună dacă mai vor sau nu foc […] Articolul La solicitarea locuitorilor municipiului-stațiune, Primăria Vatra Dornei ar putea renunța la focul de artificii din noaptea de Revelion apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
10:20
Acum 4 ore
07:20
O fi comuna Burla ca o floare, iar primarul Pintiliuc merită titlul de grădinarul anului? # Radio Top Suceava
Are dreptate primarul comunei Burla, Viorel Pintiliuc, cînd spune că Ministerul Educației ar trebui să deconteze naveta cadrelor didactice. Însă, pe de altă parte nu are dreptate atunci cînd dă de înțeles că profesorii ar trebui mai întîi să aibă rezultate și după aceea să aibă pretenții la banii pentru navetă. Să le luăm pre […]
Acum 6 ore
06:20
În seara zilei de 25 noiembrie a fost pusă în funcțiune instalația de nocturnă a terenului mare de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, fost director al liceului, care a spus: "Punerea în funcțiune a nocturnei reprezintă un pas important în modernizarea campusului școlar, […]
Acum 24 ore
17:30
967 de elevi de-a XII-a au absentat în cea de-a doua zi a simulării Bacalaureatului # Radio Top Suceava
La cea de-a doua probă a simulării Bacalaureatului, cea obligatorie a profilului, au lipsit 967 de elevi de clasa a XII-a. La simularea organizată de Inspectoratul Școlar Suceava au fost înscriși 5.701 elevi. 4.734 de lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. În prima zi au lipsit 841 de elevi.
17:30
Profesori dedicați, la unitățile de învățămînt din cătunele Izvoarelor Sucevei. În construcțiile din lemn cu cîte o singură cameră învață cîte 3, 5 sau 8 copii de grădiniță și pînă la clasa a IV-a (Foto) # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava promite sprijin pentru copiii care învață la Izvoarele Sucevei, localitatea de munte din nordul județului nostru care se află la granița cu Ucraina și care se întinde pe o suprafață de 132 de kilometri pătrați. În localitatea în care trăiesc aproximativ 2.000 de oameni sînt nouă unități de învățămînt împrăștiate în toate […]
17:10
80.000 de cazuri de violență domestică, în atenția poliției. Mirela Adomnicăi: În ultimii ani, statul a pus la dispoziție mai multe forme de sprijin. Toate gratuite # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, s-a numărat printre cei 400 de participanți la dezbaterea despre combaterea violenței împotriva femeilor, care a fost găzduită de Camera Deputaților pe 24 noiembrie. Pe 25 noiembrie este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Doamna Adomnicăi a declarat: "Am ascultat femei care au trecut prin ceea ce nici […]
15:30
După aproape 8 luni de interimat, Cătălin Axinte a demisionat de la șefia Centrului Cultural Bucovina # Radio Top Suceava
Preotul Cătălin Axinte a demisionat, astăzi, din funcția de director al Centrului Cultural Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava. Surse bine informate susțin că domnul Axinte a scris în demisie că pleacă din motive personale. Cătălin Axinte, membru AUR, a fost numit cu titlu interimat la conducerea Centrului pe 1 aprilie 2025. În […]
14:40
Percheziții la primarul de la Dumbrăveni, Ioan Pavăl. Primarul a declarat că a trecut pe domiciliul său opt cetățeni din Republica Moldova, printre care un primar și un deputat, și susține că nu a încălcat legislația # Radio Top Suceava
Perchezițiile de marți dimineață de la Dumbrăveni, coordonate de Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție, au avut loc și la domiciliul primarului Ion Pavăl și la cel al secretarului comunei, Mihai Chiriac. Percheziții au avut loc și la sediul Primăriei comunei Dumbrăveni. Atît primarul, cît și secretarul au declarat că au […]
12:40
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz pe 26 noiembrie, în intervalul orar 09:00-16:00, la consumatori de pe cîteva străzi din municipiul Suceava. Acestea sînt George Enescu, Humorului, Zorilor și Calea Obcinilor. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, […]
12:10
Primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a semnat contractul pentru proiectul de consolidare si extindere prin supraetajare la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu". Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 6, "O regiune educată". Valoarea totală a investiției este de 2.091.000 euro. Primarul le-a mulțumit celor care cu contribuit la realizarea proiectului pînă în această […]
11:50
Problematica decontării navetei pentru personalul din unitățile de învățămînt din județul Suceava, discutată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social # Radio Top Suceava
"Problematica decontării navetei pentru personalul din unitățile de învățămînt din județul Suceava a fost discutată astăzi, 25 noiembrie, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social", informează Prefectura Suceava. Ședința a avut loc în sala a Palatului Administrativ din Suceava și a fost convocată la inițiativa Uniunii Județene CNSLR-Frăția Suceava, reprezentată legal de Buliga […]
11:30
”Program de popularizare a interesului pentru vaccinare”, inițiat de Colegiul Medicilor Suceava, în contextul în care ”Suceava este unul dintre județele codașe la vaccinări”. Dr. Irina Badrajan: Vaccinarea este o politică de sănătate națională # Radio Top Suceava
Colegiul Medicilor Suceava are "în plan un program de popularizare a interesului pentru vaccinare", în contextul în care "Suceava este unul dintre județele codașe la vaccinări", "la toate vaccinările, atît cele prevăzite în programul național, cît și cele sezoniere". Anunțul a fost făcut de medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al CMS, în cadrul […]
11:20
”Campania de vaccinare împotriva gripei decurge foarte bine”. Dr. Irina Badrajan: Populația a început să priceapă și să încline către adevărul și eficiența acestei vaccinări, renunțînd la niște informații negative # Radio Top Suceava
"Campania de vaccinare împotriva gripei decurge foarte bine, pentru că sînt foarte multe grupe de vîrstă cuprinse în vaccinarea gratuită", a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava. A punctat medicul: "Populația a început să priceapă și să încline către adevărul și […]
11:10
Rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale. Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: Rezultatele nu sînt îngrijorătoare. De ce? Pentru că avem timp să le corectăm # Radio Top Suceava
Rezultatele slabe obținute de elevii suceveni la simularea Evaluării Naționale nu reprezintă un motiv de îngrijorare foarte mare pentru șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, acesta a declarat: "Să știți că dintr-o anumită perspectivă, din punctul nostru de vedere, rezultatele nu sînt îngrijorătoare. De ce? Pentru că avem […]
Ieri
10:20
Premii pentru 200 de elevi sportivi, pe 21 decembrie, în cadrul Galei Sportului Sucevean # Radio Top Suceava
Pe 21 decembrie, începînd cu ora 17.00, Primăria Suceava va organiza la Teatrul "Matei Vișniec" Suceava un eveniment în cadrul căruia vor fi premiați cu sume simbolice elevii sportivi cu rezultate deosebite în anul școlar trecut. Inițiativa aparține viceprimarului Daniel Ungurian și consilierul local Ciprian Anton. Pînă a fi șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton […]
09:20
Ziua Bucovinei, cu depuneri de coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor și cu spectacole pe esplanada din fața Casei de Cultură Suceava # Radio Top Suceava
Pe 28 noiembrie, atunci cînd se vor împlini 107 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara, Consiliul Județean Suceava va organiza o ceremonie la bustul unionistului Iancu Flondor, din apropierea Palatului Administrativ. După aceea, pe esplanada Casei Culturii vor avea loc manifestări cultural-artistice. Vineri, 28 noiembrie 2025, de Ziua Bucovinei, la ora 11.00, la bustul […]
07:20
La Siret este posibil să fie astupată gaura lăsată de compania HS Timber Productions, care la începutul anului 2022 a închis fabrica unde lucrau aproximativ 300 de oameni. La vremea respectivă s-a organizat un protest la care oamenii au afișat pancarte pe care scria „Vrem să muncim în Siret", „Nu închideți fabrica", „De ce nu […]
24 noiembrie 2025
17:40
Un spectaculos punct de belvedere va fi amenajat pe Drumul Talienilor, la granița dintre județele Suceava și Neamț (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat continuarea investițiile pe Drumul Talienilor – DJ 209B, pe care-l consideră "unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase drumuri montane din România, cu un potențial turistic foarte mare". Președintele CJ se referă la o poartă de intrare la limita dintre județele Suceava și Neamț, și la un […]
15:50
Un tînăr în vîrstă de 26 de ani a fost arestat preventiv după ce, monitorizat de structurile Antidrog, a fost depistat în timp ce transporta un kilogram de substanță cristalină 4-BMC încadrată la categoria droguri prihoactive. Acțiunea de prindere a suspectului a avut loc pe 22 noiembrie la Gura Humorului, unde suspectul ajunsese de la […]
15:40
841 de absenți, în prima zi la simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
La simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava, la prima probă, desfășurată astăzi, au lipsit 841 de candidați din cei 5.692. 4.851 lucrări vor fi evaluate. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. Marți va fi proba obligatorie a profilului.
14:50
Expoziția foto-documentară Patrimoniul balnear din Moldova, din 25 noiembrie, la Muzeul de Istorie Suceava # Radio Top Suceava
Pe 25 noiembrie, de la ora 12.00, la Muzeul de Istorie Suceava va fi vernisată expoziția foto-documentară Patrimoniul balnear din Moldova. Pe 26 noiembrie, la Casa de Cultură din orașul Borsec, începînd cu ora 13.00, va avea loc vernisajul expoziției foto-documentare Patrimoniul balnear din estul Transilvaniei. Cu aceste prilejuri se vor lansa Ghidul de bune […]
14:00
Biblioteca Municipală Cîmpulung Moldovenesc urmează să fie botezată George Bodea # Radio Top Suceava
Biblioteca Municipală Cîmpulung Moldovenesc aflată în subordinea Consiliului Local urmează să se numească George Bodea. Proiectul de hotărîre în acest sens inițiat de primarul Mihăiță Negură ar urma să fie aprobat în ședința de joi, 27 noiembrie. Propunerea de schimbare a denumirii Bibliotecii a fost înaintată de managerul instituției, Bogoș Nicoleta-Petronela "în semn de omagiu adus personalității […]
13:20
Directorul DSVSA Suceava, Sorin Mihai Voloșeniuc: Pentru cei care abandonează cîini vom lua măsurile cele mai drastice. Amenda poate ajunge pînă la 20.000 de lei # Radio Top Suceava
Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, a spus, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, referitor la problema cîinilor comunitari, că aceasta este "una complexă, care necesită o rezolvare complexă". Potrivit domnului Voloșeniuc, numărul cîinilor a început să crească odată cu "începerea evenimentului nefericit din Ucraina, de peste […]
13:20
40 de voluntari ai Crucii Roșii, implicați într-o nouă campanie de sprijinire a familiilor din Broșteni afectate de inundații # Radio Top Suceava
Crucea Roșie Suceava susține în continuare familiile din Broșteni afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, suma alocată pentru activități umanitare pînă la sfîrșitul anului urmînd să depășească 250.000 de lei. Începînd cu data de 22 noiembrie, Crucea Roşie Suceava derulează o nouă campanie de ajutorare a familiilor din Broșteni. Conform unui […]
13:00
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial # Radio Top Suceava
Directorul DSVSA Suceava: Sacrificarea porcului tradițional este permisă, avem derogare de la Comisia Europeană, face parte din tradiția poporului român, însă produsele care se obțin în urma sacrificării tradiționale sînt destinate strict consumului familial La fel ca în fiecare an, în pragul Sărbătorilor de Iarnă, direcțiile sanitar veterninare și siguranța alimentelor sînt în alertă. Doctorul […]
12:50
O firmă vrea să închirize teren de la Primăria Cîmpulung Moldovenesc pentru a construi un parc fotovoltaic # Radio Top Suceava
Primarul Mihăiță Negură va propune Consiliului Local Cîmpulung Moldovenesc să aprobe închirierea unei suprafețe de teren pentru construirea unui parc fotovoltaic. Discuția despre închirierea terenului în suprafață de aproape 1.350 de metri pătrați va avea loc în ședința din 27 noiembrie. Prețul de pornire al licitației stabilit de un evaluator atestat este de 2.277 lei/lună […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Criză de ouă în Uniunea Europeană. Mihai Sorin Voloșeniuc, director DSVSA Suceava: Noi producem mai mult decît consumăm. Sper ca producătorii noștri să onoreze în primul rînd comenzile pe care le au în România # Radio Top Suceava
Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Sorin Mihai Voloșneic, speră ca producătorii de ouă să onoreze comenzile interne și, astfel, să nu fie probleme cu acest produs în perioada Sărbătorilor de Iarnă, cînd este foarte căutat. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Voloșeniuc a declarat referitor la producția internă de ouă: "Dacă […]
07:20
Casa Cărții din centrul municipiului Suceava, aparținînd Librăriilor Alexandria, are de cîteva zile o față nouă, una foarte atrăgătoare. Și nu doar fața s-a schimbat în bine, ci și interiorul, care este foarte spațios, luminat și elegant aranjat. Investițiile făcute în Casa Cărții, care trebuie să fi fost foarte costisitoare, au schimbat astfel aspectul centrului […]
23 noiembrie 2025
17:40
Pe 24 noiembrie, prima probă la simularea examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
Luni, 24 noiembrie, aproximativ 5.700
15:10
Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby # Radio Top Suceava
Jucătorii și membri staff-ului Rugby Club Gura Humorului au primit, astăzi, la București, la baza sportivă Parcul Copilului, medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby – ediția 2025. Cu locul I deja asigurat, RC Gura Humorului a pierdut meciul jucat cu Grivița București cu scor 31-21. Locul I asigură și promovarea în Liga Națională […] Articolul Jucătorii de la RC Gura Humorului au primit medaliile de campioni ai Diviziei Naționale de Rugby apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Percheziții la vînători din cinci localități sucevene, bănuți că au participat la vînători ilegale # Radio Top Suceava
Pe 21 noiembrie, polițiștii au efectuat percheziții la vînători din municipiul Suceava și din comunele Sadova, Fundu Moldovei, Moldovița și Vatra Moldoviței. Polițiștii au efectuat timp de două luni o anchetă și a reieșit că respectivii au participat la vînători ilegale, atît cu arme de foc, cît și cu capcane. În urma perchezițiilor au fost […] Articolul Percheziții la vînători din cinci localități sucevene, bănuți că au participat la vînători ilegale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
CSU Suceava a cîștigat cu scorul de 3-2 meciul cu FCSB, disputat duminică, 23 noiembrie, la Berceni, în etapa a IX-a din Liga a III-a de fotbal feminin. Înaintea acestui joc, echipa noastră era pe primul loc în seria a II-a, iar gazdele ocupau a poziția a III-a. FCSB a condus cu 2-0, dar CSU […] Articolul Fotbal feminin. Liderul CSU Suceava, victorie în deplasare cu FCSB apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 noiembrie 2025
20:10
Primăria Comunei Șcheia investește în extinderea rețelei de energie electrică pe strada Humorului. Proiectul inițiat de primarul Ion Crsitinel Burac a fost aprobat în ședința Consiliului Local din această lună, cînd a fost aprobată și cofinanțarea în valoare de peste 850.000 de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din valoarea estimată a investiției. Consiliul Local […] Articolul Proiect de 1,7 milioane de lei pentru extinderea rețelei electrice la Șcheia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20:00
Siret. O fabrică de produse textile, în locul fabricii de produse din lemn, care s-a închis în 2022. Se preconiezează că anul viitor vor fi angajate 200 de persoane # Radio Top Suceava
La Siret, în locul fabricii de produse din lemn care s-a închis în primăvara anului 2022 va funcționa o fabrică de produse de textile. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a spus: ”Investiția, doar până în momentul de fața, depășește cifra de 12 milioane de euro. Speranța investitorului este ca, la anul, […] Articolul Siret. O fabrică de produse textile, în locul fabricii de produse din lemn, care s-a închis în 2022. Se preconiezează că anul viitor vor fi angajate 200 de persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină bursierii ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”. Mihai Dimian: Sute de studenți vor fi finanțați prin proiectul ”Primul student în familie” # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină studenții ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”, în condițiile în care fondul de burse rămîne tăiat, a spus rectorul USV, prof. ing. dr. Mihai Dimian, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Declarația domnului Dimian vine în contextul în care ministrul Educației, Daniel David, a declarat, […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă să susțină bursierii ”prin diverse proiecte, prin fondurile proprii”. Mihai Dimian: Sute de studenți vor fi finanțați prin proiectul ”Primul student în familie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
21 noiembrie 2025
15:30
Avocatul Vasile Tudor, lansare de carte în ziua în care a împlinit 70 de ani. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024 # Radio Top Suceava
Vineri, 21 noiembrie, cînd a împlinit 70 de ani, avocatul Vasile Tudor a lansat volumul antologic de poezie „Și piatra mă va-îmbrățișa”. Evenimentul a avut loc în spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024, iar despre aceasta și despre autor au vorbit oamenii de litere […] Articolul Avocatul Vasile Tudor, lansare de carte în ziua în care a împlinit 70 de ani. Cartea reunește poeme scrise între anii 2011 și 2024 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Purtătorul de cuvînt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției # Radio Top Suceava
Comisarul șef Ionuț Epureanu, purtător de cuvînt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției. Concursul a fost organizat de Ministerul de Interne. Domnul Epureanu, care lucrează în Poliție de 20 de ani, va rămîne și purtător de cuvînt. Recent, adjunctul Poliției, comisarul șef Florin Poenari, a obținut […] Articolul Purtătorul de cuvînt al Poliției Suceava, Ionuț Epureanu, a cîștigat prin concurs funcția de adjunct al instituției apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
CSU Suceava, meci cu Potaissa Turda. Antrenorul Bogdan Șoldănescu: Avem, într-un fel, o revanșă de luat după ceea ce s-a întîmplat în returul campionatului trecut, unde am simțit cu toții că am pierdut puncte pe nedrept # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, speră ca publicul să facă o atmosferă care să ajute echipa să cîștige meciul cu Potaissa Turda. CSU Suceava va juca sîmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu cu Potaissa Turda, în etapa a IX-a din Liga Națională de handbal masculin. Bogdan Șoldănescu a declarat: […] Articolul CSU Suceava, meci cu Potaissa Turda. Antrenorul Bogdan Șoldănescu: Avem, într-un fel, o revanșă de luat după ceea ce s-a întîmplat în returul campionatului trecut, unde am simțit cu toții că am pierdut puncte pe nedrept apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Rezultate îngrijorătoare la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 5,73 media generală la Română, 4,28 la Matematică # Radio Top Suceava
La simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava rezultatele sînt foarte slabe. Media generală la Română este 5,73, iar la Matematică este de numai 4,28. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, la examenul de la Română au fost prezenți 6.259 de elevi, iar promovabilitatea este de 61,1%, în timp ce la Matematică au fost prezenți 6.227 […] Articolul Rezultate îngrijorătoare la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 5,73 media generală la Română, 4,28 la Matematică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Suceveanul Berti Barbera își lansează, astăzi, la Casa Cărții Suceava, cartea ”despre acele albume care, pe lîngă faptul că ne-au făcut viața mai frumoasă, au făcut istorie și au făcut viața frumoasă pentru milioane de oameni în toată lumea” # Radio Top Suceava
Vineri, 21 noiembrie, începînd cu ora 18.00, la Alexandria Librării Casa Cărții Suceava, într-un spațiu proaspăt renovat, are loc lansarea volumului , semnat Berti Barbera. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, artistul originar din Suceava a spus despre carte: ”E legată de audiții pe care le-am avut în premieră […] Articolul Suceveanul Berti Barbera își lansează, astăzi, la Casa Cărții Suceava, cartea ”despre acele albume care, pe lîngă faptul că ne-au făcut viața mai frumoasă, au făcut istorie și au făcut viața frumoasă pentru milioane de oameni în toată lumea” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Florin Cristescu: Va fi un joc foarte greu cu Turcia. Fiind român, vreau să existe România, vreau să mergem, iar noi să ne uităm la un Campionat Mondial la care să fie prezentă echipa pe care o susținem # Radio Top Suceava
Florin Cristescu își dorește foarte mult ca România să treacă de dublul baraj și să ajungă la Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada, dar admite că primul meci, cel cu Turcia, va fi unul foarte dificil. Florin Cristescu a fost căpitanul echipei de fotbal CSM Suceava care la […] Articolul Florin Cristescu: Va fi un joc foarte greu cu Turcia. Fiind român, vreau să existe România, vreau să mergem, iar noi să ne uităm la un Campionat Mondial la care să fie prezentă echipa pe care o susținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
09:50
Magia sărbătorilor începe la Iulius Mall Suceava: Vineri aprindem luminile de Crăciun, în atmosfera feerică adusă de școala de muzică Romantic ART Music # Radio Top Suceava
Notează data în calendar și adu-ți întreaga familie la Iulius Mall Suceava pentru a da startul celui mai îndrăgit sezon al anului! Vineri, pe 21 noiembrie, de la ora 18.00, intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea luminițelor și bucură-te de concertul de colinde oferit de elevii Școlii Romantic ART Music. Când vine […] Articolul Magia sărbătorilor începe la Iulius Mall Suceava: Vineri aprindem luminile de Crăciun, în atmosfera feerică adusă de școala de muzică Romantic ART Music apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Muzeul de Istorie Suceava organizează lecția muzeală ”Personalități ale Sucevei – Frantz Ritter des Loges”. La aceasta vor participa elevi ai clasei a XI-a F de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, împreună cu profesoara de istorie Cozaciuc Rodica. Conform instituției muzeale sucevene, ”lecția își propune aducerea în atenția elevilor a unei mari personalități a […] Articolul Cavalerul care a făcut bine Sucevei, dar pe care Suceava l-a uitat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Profesorul Petru Ghervan, la primirea titlului de Profesor Emeritus al USV: Pot privi înapoi cu seninătatea omului mulțumit de drumul parcurs. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre oameni, locuri și valori (Foto) # Radio Top Suceava
Coordonatorul tehnic al CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, a primit titlul de Profesor Emeritus al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Distincția reprezintă cea mai înaltă recunoaștere onorifică acordată cadrelor didactice la finalul carierei universitare. Petru Ghervan a primit distincția din partea rectorului USV, Mihai Dimian, și a președintelui Senatului USV, Valentin Popa. Conform […] Articolul Profesorul Petru Ghervan, la primirea titlului de Profesor Emeritus al USV: Pot privi înapoi cu seninătatea omului mulțumit de drumul parcurs. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre oameni, locuri și valori (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 noiembrie 2025
20:20
Gheorghe Șoldan promite o nouă variantă ocolitoare a municipiului Suceava. Una care ar urma să lege DN2 de DN29, cu legătură spre aeroport și viitoarea Autostradă A7 # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că a început proiectul unui nou drum județean care va decongestiona traficul rutier din Suceava. Este vorba despre o nouă variantă ocolitoare a municipiului care va lega DN2 (E85), de la intrarea dinspre Fălticeni, de DN29 (E58), drumul spre Botoșani. Drumul ar urma să aibă 8 metri lățime, […] Articolul Gheorghe Șoldan promite o nouă variantă ocolitoare a municipiului Suceava. Una care ar urma să lege DN2 de DN29, cu legătură spre aeroport și viitoarea Autostradă A7 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:10
Campanie de informare a Colegiului Medicilor Suceava privind vaccinarea. Dr. Laura Coca: Informația corectă e mai puternică decît frica. Vaccinurile nu protejează doar individul, ci salvează comunități # Radio Top Suceava
Colegiul Medicilor Suceava derulează o campanie de informare privind beneficiile vaccinării sub genericul „Întreabă-ți medicul despre vaccinare”. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, președinta Colegiului, dr. laura Coca, s-a arătat îngrijorată de faptul că rata de vaccinare în rîndul copiilor este de sub 60% pentru vaccinurile din Programul Național de Vaccinare. Doamna Coca a arătat că: ”Această […] Articolul Campanie de informare a Colegiului Medicilor Suceava privind vaccinarea. Dr. Laura Coca: Informația corectă e mai puternică decît frica. Vaccinurile nu protejează doar individul, ci salvează comunități apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Oferta de turistică a județului Suceava, prezentată Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei are 40 de metri pătrați (Foto) # Radio Top Suceava
Începînd de astăzi și pînă duminică, 23 noiembrie 2025, Consiliul Județean Suceava este prezent la Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei de la Romexpo București are 40 de metri pătrați, iar la acesta sînt promovate ofertele turistice din Bucovina și pachetele pentru sezonul de iarnă. Delegația Consiliului Județean, condusă de vicepreședintele Nicolae Robu, este […] Articolul Oferta de turistică a județului Suceava, prezentată Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei are 40 de metri pătrați (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Ajutoare financiare totale de 15,7 milioane de lei, de la Guvern, pentru sucevenii afectați de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie # Radio Top Suceava
Familiile din Broșteni, Ostra, Stulpicani și Slatina, dar și cîte o familie din Gura Humorului și Udești, care au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie au primit de la stat ajutoare financiare în sumă de 15,7 milioane de lei. Acestea au fost achitate prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Așa […] Articolul Ajutoare financiare totale de 15,7 milioane de lei, de la Guvern, pentru sucevenii afectați de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
