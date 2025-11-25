Vin investitorii la Siret, dar cu cine vor lucra aceștia?

12:50

Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, este mulțumit de cum merge echipa U19 pe care o pregătește și speră ca unii dintre jucătorii săi să facă în curînd pasul la seniori, la echipe de liga a III-a. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, antrenorul echipei LPS U19 a […]