Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB. Ce măsuri trebuie luate pentru a-l atinge
Economica.net, 26 noiembrie 2025 18:20
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în același ritm alarmant ca în 2024 și mult mai rapid decât în anii 2021-2023. În aceste condiții, ținta inițială de 7% din PIB convenită cu Comisia Europeană devine aproape imposibil de atins, chiar dacă impactul principal al măsurilor fiscale este așteptat abia în trimestrul al patrulea, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
Testările impuse de regulamentul UE privind reziliența operațională digitală DORA: ce trebuie să știe instituțiile financiare # Economica.net
Regulamentul UE privind reziliența operațională digitală - DORA (Digital Operational Resilience Act) -, care a intrat în vigoare anul acesta, aduce un set de obligații clare pentru instituțiile financiare. Una dintre cele mai importante cerințe este efectuarea de către entitățile considerate semnificative a unor teste de penetrare bazate pe amenințări (Threat-Led Penetration Testing - TLPT) asupra tuturor sistemelor și aplicațiilor critice de tehnologie a informației și de comunicații și asupra funcțiilor importante, în mediul de producție. Aceste teste trebuie refăcute la fiecare trei ani.
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa exclusiv de corupţie. Durata proceselor penale este enorm de mare # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie, relatează Agerpres.
ANM: Vreme rece, ploi și vânt în București în următoarele zile. Vineri temperatura nu va depăși 8 grade Celsius # Economica.net
Vremea se va răci în Bucureşti în următoarele două zile, iar vineri temperatura maximă nu va mai depăşi 8 grade Celsius, potrivit prognozei speciale publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, își extinde operațiunile la nivel regional prin deschiderea unui nou birou la Atena, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Moscova avertizează că nu va accepta modificări în favoarea Ucrainei la planul de pace propus de Statele Unite # Economica.net
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA, a declarat miercuri viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov, potrivit agenţiei EFE.
O mare fabrică românească, cumpărată de un gigant internațional. Italienii de la Lattonedil au intrat în România # Economica.net
Proinvest Group, companie specializată în proiectarea și fabricarea de componente din oțel, sisteme pentru construcții și industrie, și-a vândut divizia de panouri termoizolante către Lattonedil S.p.A., un grup de referință în Europa în producția și comercializarea panourilor termoizolante, a anunțat casa de avocatură RTPR , care a asistat compania.
Carburanții s-au ieftinit azi în benzinării, după 10 scumpiri consecutive. Cât costă acum benzina și motorina # Economica.net
Prețurile carburanților auto au scăzut în această după amiază în benzinăriile Petrom, după o perioadă de două săptămâni în care nu s-au mișcat, potrivit observațiilor noastre. Înainte de aceste două săptămâni, au fost însă nu mai puțin de zece scumpiri consecutive care au dus, la stațiile mai scumpe, prețul motorinei peste pragul de 8 lei pe litru.
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră # Economica.net
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat miercuri că a trecut vremea pentru fostul acord cu Ucraina privind transportul de cereale pe Marea Neagră, transmite Reuters.
Buletinul de social media – Parlamentul European cere limită de vârstă pentru accesul la platformele sociale # Economica.net
Parlamentul European cere, printr-o rezoluţie adoptată miercuri, măsuri ambiţioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani şi interzicerea celor mai nocive practici care creează dependenţă.
Creditorii europeni cu expunere la SUA ar trebui să-şi extindă nivelul lichidităţilor şi al rezervelor suplimentare de capital (buffers) în cazul în care dolarul este sub presiune, se arată în raportul de stabilitate financiară (FSR) al Băncii Centrale Europene, transmit Reuters şi site-ul thebanker.com.
Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat miercuri Germania şi Franţa că se opun unui acord de pace pentru Ucraina, relatează dpa.
Un miliard de lei împrumutat de Ministerul Finanțelor de la bănci – date oficiale 26 noiembrie 2026 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Dezvoltatorul Nusco a primit autorizația pentru construcția primului hotel Hyatt din România # Economica.net
Nusco a anunțat că a obținut autorizația de construcție pentru cea de-a treia fază a proiectului Nusco City, care va include pe lângă cele 836 de apartamente, și primul hotel Hyatt din România.
OUG pentru „preluarea Lukoil” – Guvernul poate „institui supravegherea” rafinăriei Petrotel, a benzinăriilor şi a celorlalte afaceri din România ale gigantului rus (document) # Economica.net
Guvernul va putea institui, din oficiu sau la cerere, prin Hotărâre de Guvern, un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate puternic de sancțiunile economice impuse de către alte state, se arată în proiectul legislativ pregătit de Guvern în condițiile în care situaţia în care activele deţinute de gigantul rus Lukoil în România sunt într-o situaţie incertă în urma sancțiunilor impuse de SUA.
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru un oraş din vestul ţării # Economica.net
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură de achiziţie pentru lucrări de modernizare a reţelelor de medie şi joasă tensiune din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, în beneficiul a aproximativ 17.000 de locuitori, a anunţat miercuri compania.
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziţia majoră de echipamente şi activităţi de cercetare asociate, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.
Autostrada Unirii A8: Azi au fost semnate ultimele două contracte ale secțiunii montane, cu 47 de kilometri # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, în prezența ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii A8. Este vorba despre lotul Sărățeni - Joseni, câștigat de UMB, și despre lotul Joseni - Ditrău, primul contract de autostradă atribuit Danlin XXL.
Percheziții la foştii șefi Euroins. Acționarii falimentarului fostului lider RCA anunță: Cerem României 575 de milioane de euro în arbitraj internațional # Economica.net
Eurohold, acționarul majoritar al Euroins AD și fost acționar majoritar al Euroins România, în prezent în faliment, pun percheziițiile efectuate astăzi la foști șefi ai companiei locale în legătură cu un nou proces pe care l-au intentat României la Tribunalul Internațional de la Washington (ICSID). Înainte să dea faliment, bulgarii au plătit o sumă echivalentă cu toate rezervele de daună, circa 400 de milioane de euro, unui reasigurător din grup, care ulterior și-a schimbat acționariatul și și-a pierdut urma.
Un parc eolian ce se va întinde pe teritoriul a opt comune din Galaţi va produce energie pentru alimentarea a peste 50.000 de gospodării. Cine îl construieşte şi cât va costa # Economica.net
Un parc eolian în valoare de peste 150 de milioane de euro, care va produce anual energie pentru alimentarea a peste 50.000 de gospodării, va fi construit în judeţul Galaţi, pe teritoriul a opt comune, în cadrul unei investiţii derulate de două companii străine din Suedia şi Grecia, a informat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea.
Wizz Air anunță reduceri de 30%, de astăzi, 26 noiembrie. Pe ce rute și cât timp funcționează Pink Friday # Economica.net
Compania Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori aerieni low cost din lume, anunță reduceri pe mai multe rute, de până la 30%, în cadrull campaniei Pink Friday.
Dan Lăzărescu (Bosch): Acum consolidăm ceea ce știm că funcționează, apoi îmi doresc să creștem așa cum am făcut-o și până acum – interviu # Economica.net
În primul său interviu de la preluarea funcției de director general al diviziei din România a grupului Bosch, Dan Lăzărescu a explicat pentru Economica.net viziunea sa despre companie și viitorul activităților acesteia la nivel local.
Aeroportul Otopeni intră într-o nouă eră. Cel mai important proiect de investiţii din istoria sa – Ce se construieşte şi ce se schimbă la cel mai mare aeroport din România # Economica.net
CNAB a lansat licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului ”Henri Coandă”. Lucrarea reprezintă cel mai important proiect de investiţii din istoria Aeroportului Otopeni.
Antifrauda ANAF a intrat peste 100 de persoane prezente pe OnlyFans și LiveJasmine. Venituri nedeclarate de aproape 65 milioane lei # Economica.net
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale, potrivit unui comunicat al instituției.
Mai multe companii chineze sunt interesate să liciteze pentru un contract de construire a două noi porturi pe Canalul Panama, a anunţat marţi administratorul acestuia, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va prelua din nou controlul, relatează AFP.
Un incendiu violent a cuprins miercuri (n.r. 25 noiembrie 2025) o cunoscută clădire rezidențială din districtul Tai Po, în nordul Hong Kong-ului.
Senatul francez, dominat de dreapta, a respins marţi seara, cu 190 de voturi pentru şi 108 împotrivă, suspendarea nepopularei reforme a pensiilor, propusă de prim-ministrul Sebastien Lecornu, pentru a-i ralia pe socialişti în cadrul bugetului securităţii sociale, potrivit DPA.
Cris-Tim e oficial la Bursă, una dintre cele mai reușite listări din istoria BVB. Preț de piață peste cel din IPO # Economica.net
Cris-Tim a intrat oficial la Bursa de Valori București (BVB) cu simbolul CFH, de la Cris-Tim Family Holding. Prețul de listare a fost de 17,40 lei per acțiunie, cu aproape 5,5% mai mare decât cel din oferta publică. Listarea Cris-Tim este una dintre cele mai de succes din istoria BVB, cererea din IPO depășind nu doar oferta ci și întreaga evaluarea anterioară a companiei.
Cine dă şi cine ia cei mai mulţi bani – Unde se află România în topul beneficiarilor şi care sunt cei mai mari contributori la bugetul UE # Economica.net
Germania a rămas cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în 2024, în pofida unei crize economice prelungite, deşi plăţile sale au scăzut semnificativ faţă de anii precedenţi, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German IW şi consultat miercuri de Reuters. România se află în topul beneficiarilor, alături de Grecia şi Polonia.
Aplicaţia TikTok se îndreaptă spre retailul de lux, ca parte a unui efort de a-şi transforma aplicaţia TikTok Shop într-un loc pentru cumpărarea de poşete şi ceasuri care costă câteva mii de dolari, transmite Bloomberg.
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 1,6% ca serie brută şi cu 0,7% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni din acest an, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
Băncile din România au rămas pe profituri mari în 2025, dar se plâng de taxa pe cifra de afaceri. Câștig de peste 11,6 ,miliarde de lei în primele nouă luni # Economica.net
În termeni nominali, profitul net cumulat la 9 luni a fost de peste 11,6 miliarde de lei, în ușoară scădere față de nivelul de aproape 11,7 miliarde de lei din septembrie 2024, potrivit BNR. Deși profiturile băncilor mari au fost aproape toate peste 1 miliard de lei, băncile comerciale se plâng de taxele pe cifra de afaceri, care le-a diminuat câștigurile.
Afacerile firmei ce a creat primul decor viral de Crăciun. Cine administrează restaurantul din apropierea Pieței Victoria # Economica.net
Restaurantul Trattoria Buongiorno din apropierea Pieței Victoria a devenit, în acest sezon, una dintre cele mai vizibile și apreciate atracții ale sărbătorilor de iarnă din București, datorită modului spectaculos în care a fost ornamentată locația de pe strada Tache Ionescu, scrie Termene.ro.
Risc de catastrofă în industria auto. Sectorul e în pericol să intre într-un „declin ireversibil”, avertizează şeful Stellantis # Economica.net
Preşedintele Stellantis, John Elkann, a avertizat marţi că industria auto europeană riscă un "declin ireversibil", transmite Reuters.
Se vinde o fabrică din România. Cel mai bogat ucrainean are undă verde de la Comisia Europeană pentru achiziția Arcelor Mitall Tubular Products din Iași – DECIZIE # Economica.net
Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov a primit undă verde la Comisia Europeană pentru preluarea fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași.
ANAF a pus sechestru pe sute de utilaje de producție ale combinatului Liberty Galaţi, fostul Sidex – Profit.ro # Economica.net
ANAF a pus sechestru asigurător pe un număr de peste 500 de utilaje și echipamente de producție ale combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, parte a grupului GFG Alliance al miliardarului Sanjev Gupta, aflat în procedură de concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, relevă date analizate de Profit.ro.
Alegeri pentru conducerea ONU – A fost lansat procesul de selecţie pentru viitorul secretar general # Economica.net
Procesul de selecţie a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marţi, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP.
Trump: Nu există un termen limită pentru un acord pentru pace între Ucraina şi Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a retras marţi termenul limită stabilit pentru joi pentru Ucraina de a accepta un plan de pace susţinut de SUA, spunând că "termenul limită pentru mine este când se termină", informează Reuters.
Percheziţii la şefii Euroins într-un dosar ce vizează falimentul companiei de asigurări # Economica.net
Poliţiştii IGPR, sub coordonarea unui procuror de la PÎCCJ, efectuează miercuri 14 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Mureş, la sediile unei companii de asigurare cu patroni bulgari, care ar fi decapitalizat societatea şi prin această modalitate ar fi prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraţilor, ducând şi la afectarea gravă a stabilităţii pieţei în domeniul asigurărilor RCA. Conform unor surse apropiate situației, este vorba despre Euroins.
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum faimoasele Marele Canion şi Yellowstone, vor trebui să plătească începând cu 2026 o suprataxă importantă, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde "prioritate americanilor", notează AFP.
Negocieri pentru pace în Ucraina – Zelenski „pregătit să mergă mai departe” cu planul SUA pentru încheierea războiului. Trump îl trimite pe Witkoff la Moscova să negocieze cu Putin # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus marţi aliaţilor săi că este pregătit să "mergă mai departe" cu planul american pentru a pune capăt războiului împotriva Rusiei, dar că acesta conţine încă "puncte sensibile" pe care doreşte să le discute cu omologul său american, Donald Trump, notează AFP.
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus marţi să "faciliteze un contact direct" între Rusia şi Ucraina la Istanbul, pentru a se ajunge la un armistiţiu "just şi durabil", a consemnat AFP.
Licitație cu miză la cea mai mare bancă din România. Banca Transilvania caută parteneri firme de asigurare. Polițe special create pentru clienții BT. Când se vor anunța câștigătorii # Economica.net
Banca Transilvania are în prezent trei asigurători mari pentru zona de bancassurance și a declanșat deja selecția pentru următorii patru ani. Este o procedură complexă, care urmărește nu doar termenii financiari (în principal comisionul oferit de asigurător pentru distribuția prin bnacassurance) ci și nivelul de siguranță cibernetică al sistemelor ce urmează să fie conectate sau capacitatea asigurătorului de a concepe produse special dedicate clienților BT (tailor made). Rezultatele vor fi anunțate la jumătatea anului viitor.
Sterică Fudulea (CES): Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forţă de muncă din afara UE. Această angajare a lucrătorilor străini susţine profitabilitatea # Economica.net
Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forţă de muncă din ţări terţe non-UE, întrucât angajarea lucrătorilor străini susţine profitabilitatea afacerilor şi plata unor taxe la bugetul de stat. Totodată, sunt necesare reglementări pentru persoanele juridice care asigură importul de forţă de muncă, digitalizarea întregului proces, precum şi colaborarea între instituţiile responsabile, partenerii sociali, patronate, sindicate şi ONG-uri, a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Sterică Fudulea.
Românii care reciclează pentru 1350 de companii din întreaga lume își extind fabricile din țară. Ionuț Georgescu, FEPRA: Număr dublu de angajați, investiții de 10 milioane de euro # Economica.net
FEPRA este unul dintre pionierii reciclării din România, cu activități pornite într-o perioadă în care discuțiile privind legislația europeană în domeniu sau implementarea unor sisteme de tip RetuRo erau încă la început. Cu o cifră de afaceri de 105 milioane de lei în 2024, FEPRA s-a tranformat din primul OIREP (Organizație de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului) din România, într-un One Stop Shop cu activitate integrată în domeniul reciclării, pornind de la consultanță pentru clienți și până la reciclararea materialelor în unitățile proprii. Societatea are deja două fabrici și intenționează să se dezvolte și să își dubleze numărul de angajați.
Reportaj în Olanda. Cetățenii preiau controlul rețelei de încălzire și al prețului. Cum arată comunitățile de energie și ce ar putea învăța România # Economica.net
Facturi mari, avarii și alte probleme tipice ale rețelelor de încălzire centralizată se găsesc nu doar în România. În multe țări din Europa lucrurile merg prost, iar locuitorii care folosesc sistemele de termoficare publice suportă consecințele. Totuși, există unele locuri unde unde lucrurile merg excepțional de bine în care cetățenii preiau controlul asupra prețului și sursei de energie.
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Cum au evoluat în doar două luni lucrările UMB la lotul 2 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini comparative cu lucrările grupului UMB la lotul 2 din Autostrada A7 Focșani - Bacău, ce urmează să fie dat parțial în trafic până la finalul anului, conform estimărilor oficialilor de la Drumuri.
Eltra Logis, unul dintre principalii jucători locali de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, și-a extins operațiunile la nivel regional printr-un nou punct de lucru în Cluj-Napoca, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Radu Miruță: Toată lumea trebuie să înțeleagă că digitalizarea este o prioritate. Nu mai există scuză că nu se poate susţine financiar proiectul de digitalizare a ţării # Economica.net
Nu mai există scuză că nu se poate susţine financiar proiectul de digitalizare a ţării pentru că absolut toată lumea, şi societatea civilă, şi mediul politic, trebuie să înţeleagă că digitalizarea este o prioritate, a afirmat, marţi, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la un eveniment de specialitate.
