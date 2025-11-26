Cine conduce companiile de stat: profesioniștii sau politica? Testul real al guvernanței în 2025

09:20

Poliţiştii IGPR, sub coordonarea unui procuror de la PÎCCJ, efectuează miercuri 14 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Mureş, la sediile unei companii de asigurare cu patroni bulgari, care ar fi decapitalizat societatea şi prin această modalitate ar fi prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraţilor, ducând şi la afectarea gravă a stabilităţii pieţei în domeniul asigurărilor RCA. Conform unor surse apropiate situației, este vorba despre Euroins.